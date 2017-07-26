В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Российское военно-историческое общество (РВИО) установило на «Аллее правителей» в центре Москвы памятник Ивану Грозному скульптора Василия Селиванова. Изначально монумент должен был появиться в городе Александров Владимирской области, там его даже успели установить силами местных жителей. Но памятник простоял всего час: городские власти демонтировали монумент, сославшись на неготовность постамента.

На «Аллее правителей» в Москве уже установлены 33 бюста работы скульптора Зураба Церетели. Там же до конца 2017 года появятся еще восемь бюстов, в том числе Владимира Ленина и Бориса Ельцина.