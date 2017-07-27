Мадуро наградил военных, отличившихся при подавлении протестов, комплектами туалетной бумаги. Почему это не смешно

Фотографии с церемонии поощрения венесуэльских военных, отличившихся во время подавления массовых антиправительственных протестов, появились в твиттере оппозиционного политика Энрике Каприлеса 23 июля. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, автор репортажей о жестоком кризисе, в который Венесуэлу загнала экономическая политика собственных властей, объясняет, почему так сейчас и выглядит забота о гражданах в «стране победившего Глазьева».

Es acaso un "logro" de Maduro y Padrino entrega a nuestros soldados de artÃ­culos higiene personal y ademÃ¡s mostrarlo?No respetan la FANB! pic.twitter.com/ham5Zv4n9j — Henrique Capriles R. (@hcapriles) July 22, 2017

Сергей Соколов заместитель главного редактора «Новой газеты»

— Это — не смешно. Это — забота о гражданах. Граждане, живущие в условиях победившей боливарианской революции, не нуждаются почти ни в чем. Кроме: еды, электричества, воды и туалетной бумаги, отнятой по приказу Вашингтона у жителей Венесуэлы.

За туалетной бумагой, которую продают по спискам, составленным специальными комитетами по распределению продовольствия и товаров первой необходимости, стоят гигантские очереди. На человека — не больше упаковки. И это в Каракасе. Провинциальным жителям приходится сложнее, потому что в столице их не отоварят.

Сложилось стихийным образом даже целое коммьюнити домохозяек, которые собираются на границе с соседней Колумбией и где-то в месяц раз устраивают прорыв на сопредельную территорию — за туалетной бумагой.

11 июля 2017 года. Граница Венесуэлы и Колумбии. Девочка помогает матери нести покупки первой необходимости, Фото: Reuters

Колумбийские пограничники закрывают на это глаза и не трогают женщин, одетых в белые футболки — символ чистоты намерений и товарной потребности.

И, конечно, бывший президент Венесуэлы Чавес и нынешний Мадуро в этом абсолютно не виноваты. Каждый венесуэлец знает, что это происки США, которые уже много лет пытаются поставить страну на колени, вводя разнообразные санкции.