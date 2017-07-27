Погода, грабители, ГАИ

Меньше недели понадобилось абхазским правоохранителям, чтобы поймать подозреваемых в разбойном нападении на две семьи туристов из России, в результате которого скончался москвич Андрей Кабанов. Расследование взял под личный контроль президент страны Рауль Хаджимба: почему? Резонанс в СМИ повредил туристическому имиджу страны, и отрасль, формирующая до 10 % доходов бюджета, это сразу почувствовала.

Инцидент заставил власти непризнанной республики внимательнее присмотреться и к другим факторам, кроме криминала, негативно влияющим на приток туристов. Их назвали: деятельность сотрудников ГАИ, занимающихся поборами с россиян, и плохая погода в 2017 году. По просьбе «Новой газеты» сотрудник Jam News Дмитрий Статейнов узнал мнение участников рынка туруслуг и поговорил с самими туристами: с чем они столкнулись во время отдыха в Абхазии.

Атака на туристов

Погибший Андрей Кабанов. Фото: соцсети

11 июля на пляже в устье реки Аапста в Гудаутском районе Абхазии двое неизвестных в масках, вооруженные огнестрельным оружием и ножом, напали на группу туристов-москвичей. Жертвы — две молодые семьи с четырьмя малолетними детьми — Кабановы и Чижиковы. Пытаясь защитить своих родных, Андрей Кабанов бросился на преступников, но получил удар ножом в грудь. После этого бандиты потребовали отдать им ценности и деньги. Николай Чижиков сказал, что деньги у него только на карточке, после чего россиянина отправили снимать их к ближайшему банкомату. А детей и женщин взяли в заложники и увели в лес. На берегу остался истекающий кровью Андрей Кабанов. На его крики пришел местный житель, который отвез раненого в больницу, где тот и скончался. Через два дня милиция арестовала сначала первого, а потом и второго подозреваемого — братьев Джинджолия. 29-летний Адгур и 30-летний Даур во всем признались.

Испугались?

Российское посольство в Абхазии после произошедшего предупредило об ухудшении криминогенной обстановки в стране и порекомендовало россиянам проявлять повышенную осторожность. И в первые дни после убийства Андрея Кабанова туристы из России даже стали отказываться от путевок в Абхазию, признает президент «Абхазского союза туризма» и владелица турагентства Анна Калягина. Но потом все успокоилось.

Анна Калягина, владелица турагентства

«Первые два-три дня, как только новость прошла во всех российских СМИ, у некоторых отелей и турфирм был спад, туристы снимали бронь, отказывались от путевок. Сейчас заявки пошли снова. В нашей турфирме от путевок отказались двадцать человек, в основном это семьи с детьми, но мы им объяснили, что такой случай, как убийство туриста, в нашей стране произошел впервые за много лет, и это исключение из правил. В итоге половина отказавшихся изменили свое решение в пользу отдыха в Абхазии», — говорит она.

Хозяйка частной гостиницы в Сухуме Астанда говорит, что ее гости в день убийства стали собирать чемоданы. «Я их еле отговорила. Они вроде успокоились, остались, но я вижу, как они ждут окончания отпуска. Двое других отказались от поездки, остальные вроде собираются приехать», — говорит она.

Опасная Абхазия? Официально — нет

Территория частного сектора в Сухуме. Фото: Дмитрий Статейнов, Jam News

Если судить по статистике, которую после каждого курортного сезона публикует МВД Абхазии, правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. Например, с мая по август 2015 года в непризнанной республике было совершено 343 преступления против приезжих (подавляющее большинство — кражи и грабежи), раскрыто — 43. А уже в следующем, 2016-ом году, зарегистрировано только 66 преступлений, из которых 34 раскрыто.

Правда, в частных разговорах жители и гости Сухума говорят, что российские туристы становятся жертвами преступников гораздо чаще официальной статистики, просто в милицию не обращаются. По большей части это мелкое воровство на улицах, в кафе и на пляжах — кошельки, сумки, техника. А в последнее время участились и квартирные кражи.

«Ко мне в квартиру среди бела дня лезли двое человек. Я услышала, как кто-то ковыряется у меня в двери, подошла, посмотрела в глазок и увидела двоих молодых ребят в капюшонах. Я начала кричать, и они ушли», — рассказывает жительница Санкт-Петербурга, отдыхающая в Сухуме.

«У моего соседа среди бела дня вынесли все, что было в доме, кроме мебели. Просто открыли дверь, когда хозяин отсутствовал, и унесли», — говорит местный житель.

Ни в том, ни в другом случае в милицию не обращались.

«В прошлом году у одной отдыхающей, которая снимала у нас квартиру, преступники вырвали из рук сумку. Их поймали, забрали в милицию, отдыхающие написали заявление, а на следующий день эти бандиты снова гуляли в нашем районе. Какой смысл связываться с милицией? Все равно никого не накажут», —

сетует житель одного из районов Сухума.

Проблему в МВД, очевидно, осознают — в этом году на время сезона отпусков усилены наряды милиции в местах массового скопления людей. Как рассказали «Новой газете» в пресс-службе ведомства, сотрудники милиции патрулируют популярные у туристов маршруты, в том числе береговую зону и устья рек. В одном из таких мест и произошло то самое нападение.

Огнестрельное оружие и боеприпасы, оставшиеся на руках у населения после грузино-абхазской войны 1992–93 годов, — часть проблемы. Учету оно практически не поддается, зато и часто используется в криминальных целях. В пресс-службе МВД говорят, что существует электронная база, в которую занесено зарегистрированное оружие. Но сколько незарегистрированного — неизвестно.

Дешево, но неудобно

Городские пляжи. Фото: Дмитрий Статейнов, Jam News

Для туристов из России 240-тысячная Абхазия — это прежде всего теплое море и отсутствие виз — попасть в непризнанную республику можно по внутреннему российскому паспорту. По данным Росстата, в 2016 г. Абхазию посетили более 4 миллионов россиян, она занимает первое место среди самых популярных зарубежных направлений, сообщает «Интерфакс». Российская статистическая служба учитывает всех, кто пересекает границу, а Министерство туризма Абхазии — только тех, кто остается в гостиницах и частном секторе. Поэтому Сухум оценивает прошлогодний приток туристов на уровне полутора миллионов. Последние 2 года вообще стали рекордными для местного туристического бизнеса. В 2016 году официально туристические услуги принесли Абхазии 2,57 млрд рублей, то есть около 8% экономики республики.

Помимо прямых налоговых отчислений, которые платят владельцы гостиниц и арендодатели, республика получает косвенный доход, когда приезжие покупают товары и услуги. Правда, деньги проходят мимо налогового ведомства: «За счет туризма в Абхазию поступает в оборот от 6 до 8 миллиардов рублей, которые оседают в руках наших граждан, и на которые они потом строят отели, кафе, рестораны», — рассказывает министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия.

Но в 2017 году тренд изменился не в пользу курортов Абхазии. В апреле Гарцкия сообщил о сокращении числа заказов на гостиницы со стороны россиян. К лету тренд стал отчетливым. Как говорили отельеры на заседании «Абхазского союза туризма» в Сухуме в начале июня, несмотря на снижение цен на 20 процентов, заполняемость гостиниц упала с 30 до 80 процентов. Специалисты отметили удручающее состояние инфраструктуры в городах и дефицит обслуживающего персонала. Руководители абхазских турфирм жаловались на снижение уровня продаж не только путевок, но и экскурсионных маршрутов. Российские туроператоры тогда же сообщали, что спрос на поездки в Абхазию на лето 2017 года упал на 15–20 %.

Автандил Гарцкия. Фото: пресс-служба министерства по курортам и туризму

Туристов, считает Гарцкия, отпугнули плохая погода и негативная информация об Абхазии. «В этом году июнь выдался дождливым, море было холодным. И очень важный фактор, который влияет на туристическую отрасль, — это информация о той или иной стране, куда едет турист. Если вы едете в страну, вы заранее изучаете ее, смотрите отзывы, очень влияет негативная информация, которая подается со всех источников СМИ, причем часто непроверенная информация», — рассказал Гарцкия в интервью «Спутник Абхазия».

Автомобилистам есть что добавить к этому списку. В Абхазию часто ездят машиной (от Москвы до Сухума — 1800 км, два дня пути), но местные сотрудники ГАИ уделяют повышенное внимание машинам с российскими номерами. Из-за многочисленных заявлений и жалоб граждан России на неправомерные действия сотрудников УГАИ

министр внутренних дел этим летом выпустил приказ, запрещающий останавливать автомобили с иностранными номерами вне постов ДПС и вымогать у автомобилистов деньги. В итоге в июне около 60 сотрудников ГАИ написали рапорты об увольнении

Было собрание, где президент назвал происходящее позором, и отметил, что «если ГАИ работает против туристов, то оно работает против государства». Не помогло. «Я видел выступление президента, рассказал ростовчанин Кирилл, и подумал: теперь эти товарищи перестанут нас останавливать. Но нет, спустя несколько дней меня тормознул в неположенном месте гаишник и сказал, что я пересек сплошную. Я ему показываю то место и говорю — нет там никакой сплошной, а он пытается на ходу придумать нарушение, чтобы взять денег. В итоге он меня отпустил, но осадок остался неприятный. Видимо, им плевать на указы президента и министра».

Дмитрий Статейнов, Jam News для «Новой газеты»