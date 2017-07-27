«Это в ваших силах — вернуть домой наших детей и прекратить войну!»

Мамы Клыха и Агеева попросили меня записать их совместное обращение на видео. Их встреча проходит в Киеве. Со Светланой Агеевой мы приезжаем из Старобельска, где в субботу, 22 июля, прошло ее свидание с сыном. Тамара Клых вместе с племянницей ждет нас на летней веранде киевской гостиницы «Салют».

Беседа начинается в мирной, дружелюбной обстановке. Тамара Клых привозит с собой и дарит конфеты. Агеева благодарит, с трудом подбирая слова. «Горе общее. Надо учиться самим как-то справляться, раз политики не могут, пусть послушают матерей», — говорит Клых. «Ничего больше не остается», — соглашается Агеева.

В истории нашей страны совсем недавно подобное уже бывало. Матери солдат, разуверившись в государстве, сами шли искать своих сыновей, пропавших в чеченской мясорубке. И у «государственников» инициатива матерей вызывала бешенство.

Редакция не сомневается: и этот документ, когда он будет опубликован, спровоцирует болезненную реакцию как в украинском, так и российском обществе. Однако в чем мы не сомневаемся совсем, так это в том, что не имеем права его не публиковать.

Тамара Ивановна Клых:

— Мы матери наших детей — Станислава Клыха и Агеева Виктора. С большим уважением к нашим властям, Российской Федерации и Украины, просим, взываем к вам освободить, помиловать наших детей, которые находятся в плену, и, как Станислав, в тюрьме, где он уже три года. Мне уже 73 года, отец болен, я больная, сын очень болен и находится в тюрьме. Я уже полгода ничего о нем не знаю, как он и что. Знаю только, что находится в тюрьме в Верхнеуральске (город в Челябинской области. — П. К.).

Мне бы очень хотелось сказать такие слова нашим президентам: господин Владимир Владимирович Путин, я вас прошу, молю Бога. От всей души, от всего сердца, не доведи вам бог испытать такую боль, какую испытываю я и какую испытывает Светлана, чей сын находится в таком же положении, как и мой сын! Я хочу чтобы вы, Владимир Владимирович Путин, и наши украинские власти, Петр Алексеевич Порошенко, решили этот вопрос. Мне кажется, в ваших силах это сделать — наших детей возвратить домой, помиловать их и прекратить войну. Войну, которая нам не нужна — ни маме, которая приехала из России, ни мне. Я очень хочу, чтобы мы жили мирно, дружно и были одним славянским народом. Но не врагами.

Светлана Викторовна Агеева:

— Да, я тоже присоединяюсь к словам мамы, которая только что говорила. И хочу сказать: Владимир Владимирович, это в ваших силах, мы верим, помочь нам! И еще от себя я хотела бы попросить, как человек, как простой человек, что пора прекращать эту войну, которая разъединила наши народы. Вот это горе, оно сейчас объединяет наши материнские сердца. И мы вместе! Мы обращаемся к вам еще раз: услышьте нас, пожалуйста, помогите в нашем горе и помогите всем народам России и Украины понять друг друга и быть снова вместе! Это очень искренняя просьба. Так дальше жить нельзя. Мы очень надеемся, что вы нас услышите и поможете.

Тамара Клых:

— Что я еще хотела добавить…

«Господи, праведный и милосердный, моих слез уже не хватает! Абсолютно. Но они все равно где-то находятся и идут, идут, идут...»

Я бы хотела сказать, чтобы наших детей помиловали и вернули, чтобы прекратить наши слезы материнские, которые льются и у украинских матерей, и у русских матерей. Прошу вас, молю вас Богом, вы же сами ходите в церковь, так что помилуйте наших детей, просим вас! Вот держу за руку [Светлану] — такие холодные! Разве могут у такой молодой женщины быть такие холодные руки?!

Светлана Агеева:

— Это для нас большое горе, не описать словами, какое горе. Не знаю, поймут ли мужчины слова женщин. Владимир Владимирович, вы — умный образованный человек, руководитель государства, я думаю в вашей власти нам помочь.

Записал Павел Каныгин. Киев