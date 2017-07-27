Как уничтожали ОНК

Осенью прошлого года Общественная палата (ОП) России так сформировала общественные наблюдательные комиссии в 42-х регионах России, что в них фактически не осталось правозащитников. Говорить, что это случайность, не приходится. В ОНК 4-го созыва не вошли самые активные, самые несговорчивые общественные контролеры. Вместо правозащитников ОП делегировала в ОНК бывших работников МВД, ФСИН, прокуратуры, а также бывших членов ОНК — из тех, кто бил своеобразные рекорды по непосещению пенитенциарных учреждений и отделов полиции.

Ни я, ни мои коллеги по ОНК Москвы — Любовь Волкова и Лидия Дубикова — в состав ОНК нового созыва не вошли. Тогда же, осенью, мы подали в суд иск к ОП. И вот наконец-то весной после целого ряда проволочек, когда суды под разными предлогами отказывали нам в защите наших прав в рамках Кодекса административного судопроизводства, Тверской районный суд города Москвы все же принял иск к рассмотрению, хотя нас до последнего уверяли, что ОП — неподсудная структура. «Законодательством не предусматривается судебный способ защиты прав в случае отклонения кандидатуры (в члены ОНК). В законе этой процедуры нет», — заявлял представитель аппарата ОП.

В исковом заявлении мы просили суд признать незаконными решения ОП РФ в лице Совета ОП РФ об отклонении кандидатур истцов в состав ОНК Москвы и Московской области, о назначении членов ОНК в 42 субъектах РФ, а также требовали обязать Совет ОП произвести формирование ОНК 4-го созыва в соответствии с требованиями закона и регламента ОП.

Мы заявили ходатайства о предоставлении в суд опросных листов с итогами персонального голосования членов Совета, решение Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК (председатель — Антон Цветков) по персональному и количественному составу ОНК в 42-х субъектах РФ, постановления Совета ОП о назначении членов ОНК, а также о вызове свидетелей — членов Совета в суд. Суд обязал ОП представить затребованные документы, но в вызове свидетелей отказал. О свидетелях скажу чуть ниже.

Итак, что мы смогли узнать из предоставленных документов? Ничего, как говорится, личного, просто объективности ради должна сообщить, что 11 из 20 голосовавших членов Совета ОП поставили мне, например, цифру 0.

Выписка из опросного листа Вячеслава Бочарова. Он отклоняет наши кандидатуры

Ноль — это отклонение кандидатуры. Но ставится этот ноль, согласно регламенту ОП, только в трех случаях: несоответствие поданных документов, несоответствие общественной организации, от которой выдвинут кандидат, и несоответствие самой кандидатуры. Претензий к моим документам в ОП не было. Общественная организация, которая меня выдвигала, одна из старейших и уважаемых в стране — это Российский Красный Крест. Остается несоответствие кандидатуры. Но здесь возникает вопрос — а в чем несоответствие? Как официально рекомендовал сам же совет ОП кандидатам в ОНК, я предоставила в ОП целую коллекцию рекомендаций: от Уполномоченного по правам человека в Москве, Уполномоченного по правам ребенка в Москве, от Комиссии по развитию гражданского общества, местного самоуправления, добровольческой деятельности ОП Москвы, от СПЧ, а также от ряда правозащитников, входящих в рабочую группу при комиссии Цветкова. У меня было больше рекомендаций, чем у какого-либо другого кандидата, тем не менее 11 членов Совета ОП оценили меня цифрой 0. Аналогичную оценку, то есть 0, получили и мои соистицы — Любовь Волкова и Лидия Дубикова, много лет занимающиеся правозащитной деятельностью, члены ОНК Москвы трех созывов.

Хроники суда

«В случае если документы все соответствуют и все нормально, член совета вправе принять решение об отклонении такой кандидатуры по мотивам, известным только ему, на основании личного опыта, знаний, умений, то есть на основании его личного представления о человеке или о кандидате», — заявил на заседании суда сотрудник аппарата ОП, добавив, что членов совета ОП не надо сдерживать законодательством, «у них немножко чуть шире полномочия, поэтому не нужно тут ограничивать и регламентом, и иными нормативными, правовыми, в том числе законодательными актами, это право их не может быт ограничено. Люди, которые входят в состав совета, очень уважаемые люди, назначены президентом, выбраны в ОП от субъектов, от тех же самых общественных объединений, поэтому эти люди разбираются, с отдельными кандидатурами они знакомы лично, поэтому доводы истцов о том, что члены совета должны руководствоваться какими-то критериями, не соответствуют федеральному закону и в какой-то степени нарушают их право — право избирать <…>. Это их личное мнение, и мы не имеем права его с вами обсуждать». Елена Масюк: Нет, мы имеем право это обсуждать. Адвокат истцов Владимир Данч: Члены совета ОП не выбирают, а назначают членов ОНК. Назначить — значит установить, соответствуют ли для назначения кандидат по трем критериям: человек, документы и организация. Вот если есть соответствие этим трем пунктам, нужно наз-на-чить. Нельзя отказать, потому что это не выборность. Я просил представителя ответчика указать, в каком законе предусмотрено право выбора. Нет такого права выбора. Есть обязанность — назначить. Елена Масюк: На основании чего были отклонены наши кандидатуры в состав ОНК? Потому что так захотели люди, которые нас не знают? На основании чего они голосуют? Они голосуют и выставляют высокие баллы тем людям, которые тоже являются членами ОП, с которыми они здороваются за руку в коридорах ОП. Или члены Совета основываются на материалах и на знании каких-то фактов о правозащитной деятельности тех кандидатов, кому они выставляют свои баллы? Любовь Волкова: Я бы хотела уточнить, должно ли личное мнение членов Совета ОП основываться на пользе для государства, для гражданского общества, для улучшения положения в пенитенциарной системе и в правоохранительных органах или не должно? Судья Алексей Стеклиев: Давайте не будем здесь митинговать. Любовь Волкова: Я хотела задать вопрос. Судья Стеклиев: Вы хотите услышать мои пояснения, я вам поясняю. Все судебное заседание представитель ответчика очень долго рассказывал о том, что не существует критериев, что это личное внутреннее дело каждого (члена Совета ОП.— Е. М.), за кого хочет, за того и голосует, что эти люди руководствуются своим личным мнением, указывать им никто не может. А вы никак не хотите понять. У вас уверенность, что должны голосовать только за вас, а не за кого-то другого. Любовь Волкова: Сидящие здесь истцы довольно известные в правозащитном движении. Если их не знают члены Совета ОП, это говорит о слабости этой структуры, о том, что она не выполнила свой долг, не узнала людей, которых рекомендуют. Елена Масюк — корреспондент «Новой газеты», она публичный и очень известный человек. Не знать о ее деятельности они не могли. Я лауреат премии Московской Хельсинкской группы, автор ряда книг на эту тему. Я работала в бунтах в колониях, туда не пускали сотрудников, а меня запускали, женщину. И за это у меня есть награда Союза журналистов России. Если не удосужились члены Совета это все узнать, то это говорит об их неумении работать. Судья Стеклиев: Вы проявляете неуважение к суду, рассказывая про свои достижения.

Поскольку нулевые значения 11 «уважаемых» членов Совета ОП проставили не только нам — трем истцам по делу, но и многим другим правозащитникам из 42-х регионов России (а это мы увидели в документах, предоставленных ОП в суд), то стоит внимательно присмотреться к вершителям судьбы ОНК. Кто же эти люди, как оказалось, такие далекие от правозащиты, но взявшие на себя право уничтожения ОНК? Хотя, как сказал судья Стеклиев, «в Государственной Думе тоже не все юристы сидят, хотя они законы должны писать. И спортсмены, и Герои России, и разные люди в Государственной Думе сидят. Кого выбрали, те и сидят».

А судьи кто?

Итак, вот эти 11 членов совета ОП РФ, выставившие истцам цифру 0:

Вячеслав Бочаров , первый заместитель секретаря ОП (созыв 2014 г.), президент благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий «Солдаты XXI века против войн». С 1998-го по 2010 год работал в Управлении «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ РФ. В 2004 году был ранен при штурме школы в Беслане. «За мужество и героизм» удостоен звания Героя Российской Федерации. На Аллее Героев Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища установлен бюст Бочарова. «Мы работали над задачей спасения заложников или минимизирования их потерь. Заметьте, минимизирования потерь со стороны заложников, а не обеспечения собственной безопасности. Свою задачу мы выполнили», — утверждает Бочаров.

Вячеслав Бочаров на Аллее Героев Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Результат выполнения задачи известен: при штурме российского спецназа погибли 334 человека, из них 186 детей. «Новая газета»: «13 апреля 2017 года ЕСПЧ присудил три миллиона евро родственникам погибших в 2004 году при теракте в школе Беслана. <…> Суд признал, что Россия не представила «удовлетворительных и убедительных доказательств» того, что использовала только необходимые и соразмерные средства для спасения людей. Проще говоря, что для спецслужб важнее было уничтожить террористов, чем спасти заложников. <…> Под давлением фактов следствие признало, что в ходе силовой операции по уничтожению террористов спецназ ФСБ («Альфа» и «Вымпел». — Е. М.) применял огнеметы, гранатометы, а также танки 58-й армии и боевые вертолеты. <…> Информация, кропотливо собранная потерпевшими, свидетельствовала о том, что первостепенной задачей власти 1–3 сентября 2004 года было именно уничтожение террористов, а не спасение заложников».

В 2017 году Бочаров указом Президента РФ вновь назначен членом ОП, где опять стал первым заместителем секретаря ОП и автоматически вошел в состав Совета ОП.

Сергей Григорьев , председатель Комиссии ОП по развитию реального сектора экономики (созыв 2014 г.), президент Некоммерческой организации «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» («Сибирская угольная энергетическая компания»), заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК».

В своей автобиографии Григорьев утверждает, что «защитил докторскую диссертацию на тему теоретических и философских аспектов укрепления и поддержания авторитета государственной власти». Но в диссертационном каталоге Российской Государственной библиотеки нет никаких упоминаний не то что о диссертации Григорьева, — отсутствуют даже сведения об автореферате его научных изысканий. Хотя согласно Федеральному закону от 29 декабря 1994 г. ФЗ-77 «Об обязательном экземпляре документов» все диссертанты в обязательном порядке представляют в бывшую Ленинку экземпляр диссертации и автореферата.

В 2017 году Григорьев не смог попасть в новый состав ОП, хотя и выдвигал свою кандидатуру.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сергей Орджоникидзе , заместитель секретаря ОП (созыв 2014 г.), председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ.

В опубликованных в 2012 году кремлевских характеристиках на тогдашних членов ОП, Орджоникидзе охарактеризован как «активный» и «лояльный». «Исходя из наблюдения за активностью принять решение о поддержке», — говорилось в той удивительной справке. Видимо, с тер пор Орджоникидзе стал еще более усердным в своей активности, поскольку и в 2014-м, и в 2017 годах был назначен в ОП указом президента. Вот одно из последних публичных высказываний Сергея Орджоникидзе: «Ухудшать отношения с Европой дальше некуда. Они нам санкции объявляют, а мы боимся, что ухудшим отношения? Нам вообще не нужен Совет Европы. Они занимаются только вопросами прав человека и демократии, больше ничем. И мы там, как мальчик для битья. Платим им непомерно много денег. А за что? Чтобы потом получать тычки, что мы что-то неправильно сделали».

В новый состав ОП 2017 года Орджоникидзе назначен указом Президента РФ. Он вновь занял должность заместителя секретаря ОП, автоматически став членом Совета ОП.

Фото: РИА Новости

Евгения Уваркина , председатель Комиссии ОП по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий (созыв 2014 г.), председатель правления Группы компаний «ТРИО», председатель совета директоров Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Липецкой области.

Возглавляемая Уваркиной фирма ООО «ГК Трио» не так давно разместила на YouTube видеоролик: кавалькада «мерседесов» на пустом шоссе, проход дамы в окружении брутальных мужчин, туфли на шпильках, военный вертолет, пролет над постройками и полями, радостное распитие шампанского…

Так Уваркина и ее «Трио» решили видеорядом рассказать о финансовом благополучии компании Но вот беда: согласно данным, имеющимся в информационной базе «СКРИН», ООО «ГК Трио» Евгении Уваркиной находится в залоге у банка. Впрочем, заложены в банк и другие компании Уваркиной — ООО «Агроснабсахар» и ООО «Агросервис» (по выпискам ЕГРЮЛ).

Выписка из ЕГРЮЛ на компанию ООО «Группа компаний ТРИО» Евгении Уваркиной

В 2017 году Уваркина указом Президента РФ вновь назначена членом ОП, где опять стала председателем той же комиссии, автоматически войдя в Совет ОП.

Фото: РИА Новости

Алексей Репик , председатель Комиссии ОП по инвестиционному климату (созыв 2014 г.), президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель совета директоров Группы компаний «Р‑Фарм».

На 100 % принадлежащая Репику компания «Р-Фарм» (уставной капитал — 10 000 рублей) — единственная фармацевтическая компания в рейтинге крупнейших получателей госконтрактов. «Р-Фарм» — главный поставщик лекарств для российских больниц. В 2016 году компания Репика выиграла 37 из 52 тендеров на поставку лекарств для ВИЧ-инфицированных. Причем в 18 из 22 тендеров «Р-Фарм» была единственным претендентом на лот. А всего в 2016 году компания получил госконтрактов на 43 млрд рублей (по данным базы СПАРК). «Административный ресурс бизнесу нужен всегда», — признается Репик, участник рейтинга Форбс «Короли госзаказа».

Что касается пристрастий Алексея Репика, то на Новый год он любит тусить в Куршавеле. А еще фарммагнат — постоянный участник европейских покерных турниров. Ну а проживает Репик со своей семьей в г. Сан-Франциско (США).

В 2017 году Репик не вошел в состав ОП.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Сангаджи Тарбаев , председатель Комиссии ОП по поддержке молодежных инициатив (созыв 2014 г.), бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН».

В ОП избран от Фонда «Признание» Республики Калмыкия. Организация была ликвидирована 24 апреля 2014 года по причине «прекращения деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ». Между тем интернет-голосование по кандидатурам в члены ОП от общественных организаций проходило в ОП с 1 по 30 мая 2014 года. То есть на выборах в ОП Тарбаев представлял организацию, которая юридически уже не существовала.

В 2017 году Тарбаев не вошел в состав ОП.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сергей Чернин , председатель Комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды (созыв 2014 г.), вице-президент общероссийской общественной организации «Общество биотехнологов России им. Ю. А. Овчинникова», председатель правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Биоэнергетика», президент ГК Корпорация «Газэнергострой».

В 2013 году компания «Газэнергострой» стала активно пропагандировать внедрение в России «уникальной технологии прямоточного ферментирования при производстве газа», то есть получения топлива из отходов. И уже в следующем году премьер Дмитрий Медведев назначил единственным подрядчиком работ по устранению крупного экологического ущерба в Нижегородской области «Газэнергострой». А рекомендовал правительству корпорацию «Газэнергострой» председатель Комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин, который, собственно, и является президентом этой фирмы. То есть сам себя и сосватал.

Однако работы по ликвидации последствий экологической катастрофы в Нижегородской области так до сих пор и не начались. Возглавляемая Черниным компания «Газэнергострой» до сих пор не смогла пройти процедуру Государственной экологической экспертизы.

Будучи председателем комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды, Чернин, не стесняясь, предлагал на сайте ОП РФ услуги своей компании по реализации программ в сфере экологического мониторинга, в том числе и по проблемам ликвидации накопленных отходов Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (стоимость работ в соответствии с ФЦП составляет 6,5 млрд рублей). В общем, Чернин с удовольствием реализовывал собственные бизнес-интересы за счет госбюджета, не зря же его называют «королем» российской свалки.

В 2015 году члену ОП РФ Сергею Чернину запретили въезд в Латвию и аннулировали инвестиционный вид на жительство.

В 2017-м Чернин не смог попасть в ОП, хотя выдвигал свою кандидатуру.

Фото: Анна Исакова / ТАСС

Диана Гурцкая , певица, председатель Комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства (созыв 2014 г.), президент попечительского совета Благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца».

В недавней шумной истории с девятилетним мальчиком, задержанным полицейскими в центре Москвы за чтение Гамлета, Гурцкая поддержала полицейских: «Женщина изначально — я тщательно посмотрела, то есть послушала эту запись или это видео <…> — изначально женщина говорит так: «Я знакомая». Потом говорит: «Соседка». Потом оказалось, что она мачеха. Потом говорят, что сожительница его отца и так далее. Слушайте, прежде всего надо разбираться, кто это женщина. Потому что, на самом деле, как она себя вела <…> Там была женщина-полицейская, которая не переходила на «ты», она абсолютно правильно вела себя. Я хочу сказать, что мы должны беречь детей».

Певица Гурцкая — активная участница корпоративных вечеринок властной элиты. Например, она выступала на днях рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и мэра Самары Олега Фурсова. В истории с празднованием Фурсовым своего юбилея вышла совсем недостойная история. Продавцов с рынка вынудили привезти бесплатные фрукты якобы для детского дома, а в итоге оказалось, что доставленные дары Помоны оказались на праздничных столах мэра Самары и его гостей.

В 2017 году указом Президента РФ Гурцкая опять назначена членом ОП, где вновь заняла ту же должность председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства, став автоматически членом Совета ОП.

Выписка из опросного листа голосования Дианы Гурцкой. Тоже «нули» напротив фамилий Масюк, Волкова, Дубикова

Фото: РИА Новости

Игорь Шпектор , председатель Комиссии ОП по развитию социальной инфраструктуры, ЖКХ, местного самоуправления (созыв 2014 г.), президент Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера России».

Будучи главой администрации Воркуты (1998–2007 годы), Шпектор прославился тем, что вынес специальное постановление, по которому в два раза поднял для населения плату за ЖКХ (например, оплата 64-х метровой квартиры в Воркуте при Шпекторе составляла 9 тысяч рублей).

В 2017 году Шпектор указом Президента РФ вновь назначен членом ОП, где опять занял должность председателя комиссии, но чуть с другим названием — «Комиссия по ЖКХ, строительству и дорогам», и, соответственно, автоматически стал членом Совета ОП.

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Лидия Михеева , заместитель секретаря ОП (созыв 2014 г.), заместитель председателя ФГБНУ «Исследовательский центр частного права при Президенте РФ».

В 2008 году публиковалась в сборнике «Кодификация российского частного права» под редакций известного российского юриста Дмитрия Медведева. В 2017 году представляла в Госдуме ежегодный доклад ОП по правам человека, за что от Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений получила благодарность с формулировкой — «За профессионализм и конструктивный настрой на совместную работу с Госдумой». Здесь стоит напомнить, что в этом году ОП не стала самостоятельно готовить доклад о правах человека, а объявила конкурс на выполнение этой работы стоимостью в 4,5 миллиона рублей. Конкурс выиграла никому не известная организация ООО «Спектр», основной вид деятельности которой — пошив одежды.

В 2017 году указом Президента РФ Михеева вновь назначена членом ОП, где опять стала заместителем секретаря ОП, автоматически войдя в состав Совета ОП.

Фото: РИА Новости

Сергей Щетинин , председатель Комиссии ОП по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому воспитанию (созыв 2014 г.), председатель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».

Будучи членом ОП, Щетин так прокомментировал увольнение сотрудницы МЧС, публично признавшейся в нетрадиционной сексуальной ориентации: «В нашей среде, в нашем сообществе пожарных и спасателей такое поведение абсолютно недопустимо. Этот человек был обречен на увольнение. 300 тысяч человек — пожарные и спасатели — это люди, которые каждый день имеют встречу со смертью, спасая человеческие жизни, они имеют определенный внутренний стержень — стержень нормального русского, российского человека, христианина или мусульманина, неважно, повторяюсь, нормального. Мы, подавляющая часть, за сто процентов, наверное, не скажу, но все категорически отрицательно относимся ко всем так называемым ЛГБД-сообществам».

В 2017 году Щетинин вновь избран в состав ОП.

Вот такие кадры и решили все.

Судья Стеклиев

Присутствовавшие на заседаниях суда по нашему иску юристы однозначно оценили отношение судьи Стеклиева к истцам как предвзятое. Представитель Фемиды был явно на стороне ОП и не стеснялся это демонстрировать. Стеклиев неоднократно обвинял нас в затягивании процесса, поскольку мы требовали то новых документов от ответчика, то заявляли ходатайство о вызове свидетелей, то дополняли исковые требования. Например, мы просили суд затребовать у ОП копию особого мнения заместителя секретаря ОП Александра Музыкантского, приложенного к списку опросных листов для голосования членов Совета ОП. Вот это особое мнение Музыкантского, которое мы случайно обнаружили, изучая опросные листы:

особое мнение александра музыкантского «20.10.16 г. Цветкову, копия Семенову (тогдашний глава аппарата ОП — Е. М.).

В подготовке аппаратом Общественной палаты списков кандидатов в члены ОНК субъектов РФ содержится несколько принципиальных ошибок: Депутат муниципального совета не является лицом, замещающую выборную должность (по этой причине советом ОП были отклонены многие кандидатуры в члены ОНК. — Е. М.) в органах местного самоуправления, это совершено разные правовые категории. В соответствии с действующим законодательством в Москве вообще отсутствует система местного самоуправления и, соответственно, в Москве не может быть выборных должностей в органах местного самоуправления. Несколько десятков кандидатов в той же графе («Информация аппарата ОП РФ касательно несоответствия общественных объединений, кандидатур, поступивших от общественных объединений заявлений и иных материалов, требованиям, установленным законодательством РФ» — Е. М.), имеют пометку о непредставлении «справки из органов МВД об отсутствии судимости». Во-первых, требование о предоставлении такой справки не содержится в 76-м ФЗ («Об общественном контроле». — Е. М.) и впервые появляется в Регламенте ОП, который был принят в декабре 2015 г. Во-вторых, на совместном совещании в Администрации президента РФ, которое проводил Федотов (советник Президента РФ, председатель СПЧ. — Е. М.) и в котором принимал участие Цветков, обращалось внимание, что органы МВД в регионах могут изготовлять подобную справку в течение 2-х месяцев после получения запроса. С учетом изложенных обстоятельств было принято решение о разрешении приема документов от кандидатов без указанной справки с указанием на то, что справка будет предоставлена позже. Указанные ошибки и недочеты документации при подготовке материалов, безусловно, могли повлиять на результат голосования членов Совета ОП. В связи с вышеизложенным предлагается: результаты произошедшего 19–20 октября голосования не объявлять;

установить предельный срок получения справки из органов МВД;

исправить предоставленные на голосование материалы;

провести новое голосование».

Суд в затребовании копии особого мнения Музыкантского отказал, удовлетворившись позиций ответчика, который заявил: «Мнение одного члена совета (ОП) не может ставить под сомнение всю процедуру голосования».

Далее выяснилось, что ОП не смогла показать в суде решение комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК (председатель — Антон Цветков) по персональному и количественному составу ОНК в 42-х субъектах РФ. Хотя предоставление таких рекомендаций членам совета ОП записано в регламенте ОП (п. 4, ст. 61), то есть является обязательным. Хотя представитель аппарата ОП уверял суд, что рекомендации комиссии Цветкова не носят обязательный характер.

Хроники суда

Ответчик: Соответствующая комиссия не представила соответствующие рекомендации, то есть не исполнила свою обязанность, которая на нее возлагается регламентом. В связи с этим, чтобы не нарушать регламент, <…> первый заместитель секретаря (Бочаров) вынес на голосование совета, членов совета соответствующий опросный лист без соответствующих рекомендаций комиссии. Если комиссия не направила, секретарь не может сидеть до бесконечности и до окончания состава ждать, пока комиссия ему направит. Адвокат Данч: Это же императивно содержится в регламенте ОП. Комиссия ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК не «вправе давать», а «дает» рекомендации. То есть данная рекомендация является обязательной при внесении секретарем ОП на голосование совета ОП списка кандидатур в ОНК. При этом регламент не содержит положений, предусматривающих возможность каких-либо иных действий совета ОП и секретаря при отсутствии рекомендаций от Комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК по списку кандидатур. Какие меры секретарь принимал для того, чтобы регламент был соблюден комиссией Цветкова? Направлялись ли какие-то письма в комиссию Цветкова о необходимости исполнить требования регламента и произвести соответствующие рекомендации или нет? Ответчик: Он (Бочаров) им не начальник. Структура Общественной палаты такова, что все члены палаты равны. Секретарь в некой степени лишь координирует их деятельность и представляет Общественную палату в госорганах, в органах местного самоуправления. И каким-то быть начальником и говорить: «А вот комиссия, направьте мне...» — он не наделен таким правом. <…> Что касается фразы «избирают», а не «назначают», ну, мне кажется, <…> тут «назначен», «избран» — это существенного значения не имеет. Мы все прекрасно понимаем, что конечный итог — это вхождение либо не вхождение в состав ОНК. Адвокат Данч: В регламенте не прописано право секретаря без рекомендации Цветкова что-либо дальше делать. Потому что регламент —это документ, где четко, по пунктам действия написано, что нужно сделать. Именно в этой связи у нас есть четвертый пункт в нашем иске (признать незаконным назначение ОНК в 42 субъектах РФ. — Е. М.). Потому что эти грубейшие нарушения касались вообще всех, они касались порядка назначения не конкретно трех истцов, а всех кандидатур. И эти грубейшие нарушения повлияли на все кандидатуры.

На итоговом заседании суда представитель аппарата ОП, пытаясь оправдать неисполнение регламента, стал рассказывать, что рекомендации по кандидатурам давала рабочая группа, созданная при комиссии Цветкова, и этого вполне, мол, достаточно. На ремарку адвоката Данча, что «в регламенте вообще не предусмотрены рекомендации рабочих групп для назначения членов ОНК», представитель ответчика ответить ничего не смог.

Ответчик предоставил в суд список рабочей группы, в нем 20 фамилий. Большинство — члены ОП, не имеющие никакого отношения к правозащите. Кроме того, этот список разнится с фамилиями членов рабочей группы, которые якобы давали свои рекомендации кандидатам в ОНК в опросных листах для голосования. Например, в этих опросных листах есть фамилия Михаила Сенкевича. Кто такой этот Сенкевич? Он не член ОП, не член рабочей группы… То есть пришел человек с улицы, сел за стол и стал давать рекомендации в ОНК, причем в том числе и себе.

Что известно о господине Сенкевиче? На различных телевизионных ток-шоу он рассказывает, что у него пять судимостей, в том числе за кражи и наркотики, что он 19 лет отсидел в тюрьмах и колониях, потом стал членом ОНК Тульской области, а затем и ОНК Москвы.

И вот на основании, в том числе и рекомендаций Сенкевича, совет ОП проставлял баллы кандидатам в ОНК в 42-х регионах России. Как это может быть? На мой вопрос, является ли Сенкевич членом рабочей группы, представитель аппарата, путаясь в показаниях, сказал: «Он (Сенкевич) эксперт, входит… Являлся членом ОНК неоднократно, в этом составе он также назначен».

Кто считал?

В ходе судебного заседания стало понятно, что для подведения итогов голосования членов Совета ОП по назначению кандидатов в члены ОНК не была даже создана счетная комиссия. На мой вопрос, кто же тогда подводил итоги голосования, представитель ОП ответил: «Все опросные листы приходят секретарю либо в его отсутствие первому заместителю, и он уже все это дело формирует и подсчитывает с помощью аппарата. И на основании этих данных готовится соответствующий протокол».

Комментарий члена СПЧ Андрея Бабушкина: Я пришел к Бочарову и спросил, кто подводил итоги голосования, он говорит: «Это все делает оператор, который у нас сидит, ЭВМ». Я говорю: «Оператор ЭВМ, кто его назначает? Вы его назначаете?» Он промолчал. Я сказал: «Какой-то компьютерщик в штатском решает все проблемы, принимает все решения». Это был первый разговор. А потом, когда началась шумиха, Бочаров мне сказал, что он сам не перепроверял, а ему представил эти данные сотрудник аппарата, и что он сам сомневается, что это настоящие данные. — Как это? Бочаров же должен был подписывать эти листы. — Ну, он их и подписал. Он сказал, что в этот день подписывал документы о приеме кого-то на работу, по ремонту каких-то там подвалов или коммуникаций, и вот ему принесли все эти бумаги, и он их подписал. И он вообще не очень убежден, что кто-то считал голоса.

Еще один важный вопрос — численность ОНК. По нашему запросу ОП вынуждена была предоставить в суд протоколы голосования членов совета ОП по численному составу ОНК в 42-х субъектах России. И здесь открылись удивительные вещи. Если в 2014 году численность ОНК была увеличена, то в 2016-м — уменьшена.

В протоколе ОП 2014 года за подписью заместителя секретаря ОП Владислава Гриба говорится: «В целях реализации положений Послания Президента РФ Федеральному собранию от 12.12.2013 в части усиления роли граждан в осуществлении общественного контроля, а также принимая во внимание предложения представителей общественных объединений, правозащитного и экспертного сообщества, рекомендовать совету ОП изменить (увеличить) численный состав ОНК». И действительно, тогда ОНК были увеличены в 41-м регионе России.

А в протоколе за 2016 год за подписью первого заместителя секретаря Бочарова никаких мотив уменьшения (именно уменьшения, а не увеличения) численности ОНК не приводится. А какие, собственно, могут быть официальные мотивы сокращения общественного контроля в условиях неуклонного возрастания количества арестованных и осужденных?

Совет ОП в 2016 году сократил численность ОНК в 22 регионах из 43-х. Например, в Санкт-Петербурге — с 40 человек до 33, в Республике Дагестан — с 22 вообще до 9, Краснодарский край — с 37 до 27, Мурманская область — с 30 до 9, Ростовская область — с 33 до 21, Нижегородская — с 40 до 21, Челябинская область: было — 40, стало — 25. Какова цель кардинального уменьшения численности ОНК в конкретных регионах страны? Ладно бы экономия средств. Но ведь члены ОНК работают на добровольной основе. А цель одна — снижение активности и результативности работы самых эффективных ОНК страны.

Вызов свидетелей

Мы неоднократно просили суд вызвать свидетелей — членов Совета ОП. И нам каждый раз отказывали. «Мы считали необходимым вызвать в судебное заседание членов Совета ОП, чтобы уточнить у них, чем они руководствовались, определяя ту или иную кандидатуру на назначение и выставляя ту или иную отметку, — убеждал суд адвокат Данч. — Даже в школе при постановке отметок от единицы до пяти все-таки какие-то критерии существуют. А здесь более важная процедура, чем постановка отметок в дневнике либо в тетрадке за домашнее задание. Извините меня, вот Гурцкая, как она голосовала, будучи ограниченной в зрении? <…> Если человек не может прочитать фамилии, ей должны были сообщать об этих кандидатурах что-то, рассказать. Она лично голосовала? Или кто-то голосовал по ее доверенности? Мы не знаем. Мы просили ее вызвать в суд, чтобы хотя бы установить, как она производила процедуру голосования».

Представители аппарата ОП по поводу вызова свидетелей всегда возражали: «Члены ОП РФ — это люди, осуществляющие свою деятельность на добровольной основе, это общественная деятельность. <…> Поэтому ОП никак это (приход в суд членов совета ОП. — Е. М.) не может обеспечить».

Хроники суда

Судья Стеклиев: Я так понимаю, вы хотите их (членов совета ОП) поспрашивать, почему они против вас проголосовали? Елена Масюк: Не против нас, а спросить, каким образом осуществлялось голосование, каким образом проводилось назначение членов ОНК. Это касается не только нас троих… Судья Стеклиев: Нет, это касается только вас троих. Елена Масюк: Даже если в исковом заявлении говорится о незаконном назначении ОНК в 42-х субъектах? Судья Стеклиев: Требования касаются вас троих. Поэтому я и рассматриваю те требования, которые приняты судом к производству.

То есть судья Стеклиев фактически отказал в рассмотрении одного из наших требований — о незаконном назначении ОНК в 42-х регионах РФ, «полагая, что представленных документов достаточно для рассмотрения дела по существу». Тогда адвокат Данч «в связи общественной значимостью рассматриваемого иска и особой роли граждан, избранных в члены ОП РФ», направил в ОП официальное обращение с просьбой прийти в судебное заседание членов Совета ОП — Вячеслава Бочарова, Александра Музыкансткого, Антона Цветкова, Иосифа Дискина, Диану Гурцкую, Евгению Уваркину, Сергея Орджоникидзе.

Накануне заседания я позвонила нескольким членам Совета с приглашением в суд.

Иосиф Дискин: «Я не против, не против. Вопрос только с тем, чтобы это совпало, как в классической трагедии, единство — время, место и действие». Александр Музыкантский: «Ну, я не очень хочу. Вот если бы меня избрали (в новый состав ОП РФ 2017 г. — Е. М.), я бы тогда там с удовольствием выступил как член Общественной палаты, а если не избрали, то получается, что это значит насолить в отместку». Антон Цветков: «Пойду я или не пойду, проконсультируюсь, ладно? Если меня Бочаров попросит сходить, то я схожу. Но здесь есть определенная специфика во всей этой истории, и я не хотел бы там быть ядром раздора. Поэтому проговорите с Бочаровым, все будет зависеть от него. Завтра мне все скажут: «А чего ты туда поперся?» Все начнут меня упрекать: «Ты чего туда пошел? Есть юрист от палаты, он туда ходит, ты зачем туда пошел?» Если даже повестки (из суда) не было. Мое присутствие там вам надо все-таки обсуждать либо с Бочаровым, либо с Орджоникидзе. Они заместители руководителя палаты, они определяют там общую повестку какую-то, проговаривайте с ними. Если кто-то из них мне скажет — иди…»

Конечно, ни Бочарову, ни Орджоникидзе я звонить не стала. В итоге в суд никто из членов Совета ОП так и не явился.

Спустя почти месяц после последнего судебного заседания мы наконец-то получили официальный ответ на просьбу адвоката за подписью первого секретаря ОП Вячеслава Бочарова: «Члены Общественной палаты самостоятельно планируют график своей трудовой и общественной деятельности с учетом работы по основному месту работы, а также форм работы Общественной палаты. В этой связи Общественная палата не может обязать членов Общественной палаты явиться на судебное заседание по соответствующему гражданскому делу».

Видимо, и себя господин Бочаров тоже «не может обязать явится на судебное заседание».

Самые достойные

Ну и в заключение самое интересное — какие баллы набрали кандидаты в члены ОНК в результате голосования членов Совета ОП. Из предоставленного в суд протокола об образовании ОНК в 42-х субъектах: назначено 635 членов ОНК, отклонено 487 кандидатур.

Итак, Елена Масюк — 73 балла, Любовь Волкова — 72, Лидия Дубкова — 71. Как уже было сказано выше, 11 из 20 членов Совета нас вообще «обнулили». А кто же набрал больше всего голосов? Сейчас вы удивитесь.

Абсолютным победителем стал Дмитрий Галочкин, председатель Общероссийской общественной организации «Профессиональный союз негосударственной сферы безопасности», член ОП созыва 2014 года, в новый состав ОП не попал, хотя баллотировался. Известен тем, что во времена Гусинского был охранником в «Группе Мост» — стоял на 8-м этаже «Останкино», где размещалось НТВ, проверял пропуска. В 2014-м приказом Министерства обороны награжден медалью «За возвращение Крыма». Будучи членом ОНК Москвы прошлого, 3-го созыва, за три года посетил московские СИЗО не более 10 раз.

Дмитрий Галочкин (в центре)

И вдруг при голосовании членов Совета ОП Галочкин набирает наибольшее количество баллов — 167. Ну не зря же представитель аппарата ОП говорил в суде, что «с отдельными кандидатурами они (члены Совета) знакомы лично». Вот Чернин, Гурцкая, Орджоникидзе, Щетинин и выставили Галочкину высшую оценку — 10 баллов. В то время как известный правозащитник, основатель общественного контроля Валерий Борщев получил 157 баллов.

Еще один победитель в рейтинговом голосовании — Дмитрий Комнов, бывший начальник Бутырки, при котором погиб Сергей Магнитский. Он набрал 149 баллов. В 10 баллов его оценили Цветков и Чернин.

По 147 баллов набрали упомянутый в статье Сенкевич, и столько же получил Павел Пятницкий, которого неоднократно заключенные и их родственники, о чем писала и «Новая газета», обвиняли в попытках вымогательства денег.

А вот известная правозащитница, ныне сотрудница УФСИН по Москве, Анна Каретникова, например, получила при голосовании членов совета ОП всего 72 балла. А правозащитница Зоя Светова и того меньше — 25 баллов; 17 (!) из 20 членов Совета ОП выставили ей нулевые значения.

Донабору не быть

Сразу после прошлогоднего скандала с назначением членов ОНК в 42 регионах России в ОП стали говорить о донаборе. Понятно, для чего это нужно было — чтобы успокоить правозащитников и общественность. О донаборе должны были объявить в январе этого года, но вместо этого решили внести изменения в 76-й ФЗ «Об общественном контроле», чтобы законодательно закрепить эту возможность. И вот наконец-то 7 июня Президент РФ подписал соответствующие изменения в закон. Все — дорога открыта, зеленый свет, ОП совершенно законно может объявлять о донаборе в ОНК. Но ОП молчит. Уже два месяца почти молчит. СПЧ обратился к секретарю ОП Валерию Фадееву с предложением провести донабор. Фадеев встретился с Федотовым и — опять тишина.

На недавней встрече нового состава ОП с президентом Путиным секретарь ОП Фадеев сказал: «Закон об общественном контроле в свое время был принят по инициативе Общественной палаты. Там есть проблемы. Он очень хороший, но только недостаточно подзаконных актов. Мы сейчас готовим предложения».

А ничего, что закон «Об общественном контроле» был принят по личной инициативе известного правозащитники Валерия Борщева, а отнюдь не ОП?! Именно Борщев многие годы пробивал во властных коридорах право граждан на общественный контроль. И назначать членов ОНК по первоначальному варианту закона должен был Уполномоченный по правам человека, а не Общественная палата. Но потом в администрации президента решили для придания статуса и веса отдать полномочия по формированию ОНК только что народившейся тогда Общественной палате. Ведь согласно официальным формулировкам ОП создавалась в том числе в целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.

«Реальная картина с донабором такова. Общественная палата РФ спустила сверху указание провести опрос членов ОНК о необходимости донабора в комиссии. По той причине, что ранее, в последний созыв, всех правозащитников и им сочувствующих из состава комиссий «зачистили», фактически опрашивают «своих», тех, кто удобен Общественной Палате… Какова объективность такого опроса? Думаю, каждый волен составить свое мнение. На мой взгляд, уничтожение общественного контроля продолжается», — написал в соцсетях бывший член ОНК Иркутской области Святослав Хроменков.

И действительно, «свои» уже проголосовали как надо: только 28 комиссий из 63, кому ОП предложила провести опрос о необходимости донабора, ответили положительно, остальные 35 сочли, что донабор им не нужен.