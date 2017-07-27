А.

Фото: Сергей Мостовщиков

Александр и Николь Гратовски случайно открыли новую цивилизацию. Это произошло скорее от хорошей жизни на Земле, чем от вынужденной во Вселенной. Москвичи Гратовски начали прилично зарабатывать еще в начале 90-х. Это было время, когда за деньги уже убивали даже по мелочам, а глобальные маркетологи еще не изобрели психотерапию, йогу, суши и тантрический секс. Именно тогда супруги Александр и Николь Гратовски придумали себе имена Александр и Николь Гратовски и занялись смысловым консалтингом. Они находили состоятельных клиентов и обещали им наладить взаимоотношения с жизнью – научить их радости и счастью в обмен на то, что тогда называлось СКВ. Свободно конвертировать валюту во внутреннюю свободу может, как известно, только игра воображения. Александр и Николь Гратовски начали эту Игру. И эта Игра сама привела их туда, где обнаружилась новая, неизвестная суть.

Б.

Фото: Сергей Мостовщиков

Богатые люди разных стран мира платили и до сих пор платят Гратовски хорошие деньги, чтобы те организовали им Игру, как в одноименном фильме американского режиссера Девида Финчера. Приключение всей жизни. Такое, когда ты был бы жалок и счастлив одновременно, когда унижен и вознесен, когда ослеп и все увидел, отупел и во всем разобрался, то есть когда мир овладел тобой, а ты подумал, что овладел миром.

В.

Фото: Сергей Мостовщиков

В принципе, все мы ищем и находим себе приключения. Просто за хорошие деньги все причины и последствия этих игр с жизнью может взять на себя кто-нибудь другой. Александр и Николь Гратовски и есть эти Другие. Неудивительно, что в конце концов их занесло к другим таким Другим.

Г.

Фото: Сергей Мостовщиков

Гратовски как-то решили поплавать в океане с дельфинами. Это событие они до сих пор описывают как откровение. Дельфины сами подплыли к ним и передали сообщение из другого мира, из некоего Мыслящего Океана, населенного существами гораздо более древними, искренними и счастливыми, чем мы. У Гратовски нет никаких сомнений, что в этот момент состоялся своего рода Контакт цивилизаций, хотя до сих пор они не могут в точности сказать, какое именно сообщение было им передано дельфинами.

Д.

Фото: Сергей Мостовщиков

Допустим, это так. Но как это случается со всеми откровениями, начиная еще со времен Огненного Куста, сообщение человек всегда получает одно и то же: все, что он делает, думает, слышит и видит, не имеет совершенно никакого значения. Однако на одном лишь этом утверждении, точнее, на его отсутствии, зиждется все колоссальное разнообразие мира. Просто потому, что каждый человек совершенно по-разному понимает одно и то же, особенно когда ничего не нужно понимать.

Е.

Описание к изображению

Естественно, Гратовски поняли, что должны во всем разобраться. Все последующие годы ушли у них на то, чтобы выяснить, какую именно мудрость они получили. В частности, покойный ныне писатель Умберто Эко посоветовал Александру и Николь Гратовски отправится в кругосветное путешествие по 30 параллели, на которой когда-то якобы стояли все древние цивилизации, включая Атлантиду, а теперь живут хранители тайн мира, в частности, монахи, дельфины, киты и прочие мудрецы.

Ж.

Фото: Сергей Мостовщиков

Жизнь Гратовски совершенно изменилась. Они начали странствовать, посещать отдаленные монастыри и пещеры, знакомиться с доступными на тот момент великими или просто известными умами, а также не уставали плавать с дельфинами и китами во всех океанах Земли, чтобы лишний раз испытать важность Контакта с утраченной цивилизацией, знавшей когда-то секреты радости и счастья без СКВ.

З.

Фото: Сергей Мостовщиков

Знания начали переполнять супругов Гратовски. Больше они не умещались в тайном пространстве их семьи. Александр и Николь написали несколько книг и сняли несколько документальных фильмов о своем общении с Мыслящим Океаном. Они также купили квартиру на Канарском острове Тенерифе с видом на мистическую достопримечательность Los Gigantes и океан, густо населенный в этих местах китами и дельфинами, охраняющими, согласно легенде, вход в Атлантиду.

И.

Фото: Сергей Мостовщиков

Идеи Гратовски привели их к созданию понятия Dolphinity — Дельфинизма, некоего особого способа восприятия мира. Сторонникам Дельфинизма в качестве базовых ценностей предлагаются Игра, Осознанность, Любовь и Вовлеченность в происходящее, чем, как кажется Гратовски, в основном и занимаются дельфины.

К.

Фото: Сергей Мостовщиков

Как бы ни пытался человек найти в себе Дельфина, а в дельфине Человека, что-то надо со всем этим делать. Гратовски сделали, что могли, — открыли на Канарах Посольство Дельфинов с музеем, баром, конференц-залом и ресепшн. Они сделали комплект перстней с изображением дельфина для своих знакомых и друзей, которых успели сделать сторонниками Дельфинизма. Заказали даже 12 особых гонгов в виде квадратного металлического листа, которые отвезли в места силы по всей планете и попросили хранителей этих гонгов звонить в них в Рождество. Раз в год на Канарах Гратовски собирают единомышленников на фестиваль Dolphinity, чтобы c видом на Мыслящий Океан думать о нем, немного выпивать и веселиться.

Л.

Фото: Сергей Мостовщиков

Любопытно, что несмотря на все творческие усилия и дорогостоящие приготовления ко встрече с Иным, до сих пор остается ощущение, что все Иное это — То Же Самое, только более усердное и дорогое. Возможно, это происходит оттого, что еще не расшифровано послание Дельфинов Александру и Николь Гратовски.

М.

Фото: Сергей Мостовщиков

Может быть, как всегда, каждый из нас попытается сделать собственные суждения о мире, пользуясь только отрывочными сведениями о нем. В этот раз с помощью коротких записей, сделанных по мотивам бесед о дельфинах с Александром и Николь Гратовски (пункты с Н по Я).

Н.

Фото: Сергей Мостовщиков

Никакая информация извне не усваивается человеком, не становится частью его жизни. Поэтому важно только то, что человек проживает и переживает сам.

О.

Фото: Сергей Мостовщиков

Особую роль в судьбе человека играет его имя. Имя — это командировочное удостоверение. С ним ты можешь попасть туда, куда тебе положено. Так что для разнообразия жизни у человека может быть несколько имен. Если человек не знает своего настоящего имени, вместо имен всю жизнь он пользуется местоимениями.

П.

Фото: Сергей Мостовщиков

Психология умерла. Вместе с психотерапией. Мир поменялся, он развивается иначе, у него другая физика. Поиск главных ответов на личностном уровне устарел, их там больше нет. Все ответы сейчас находятся вовне, за пределами видовых особенностей человека.

Р.

Фото: Сергей Мостовщиков

Размер Человека виден в глазах Дельфина. Когда смотришь в них, понимаешь, что встретил не зверя, не рыбу, не морское животное. Это встреча с бездной, которая переносит тебя в другое пространство. В нем и дельфин, и ты, и вся жизнь становятся чем-то неизмеримо большим. Для описания этого большого мало человеческих слов.

С.

Фото: Сергей Мостовщиков

Скорлупа, в которой все мы живем, в момент настоящей Встречи может треснуть и расколоться. Тогда возникает совершенно новое ощущение — это не страх, не счастье и не радость. Это взрыв солнца. Солнца, которое было внутри тебя.

Т.

Фото: Сергей Мостовщиков

Творение чистоты мира происходит очень просто — все собираются вместе и наводят чистоту.

У.

Фото: Сергей Мостовщиков

Увидеть можно только то, к чему ты привык. Если нечто не вписывается в твою картину мира, ты никогда не увидишь его, даже если оно будет размером с самолет.

Ф.

Фото: Сергей Мостовщиков

Фрейд обманул все человечество, когда сказал, что чем глубже человек, тем больше в нем дерьма. На самом деле ничего в глубине человека нет. Глубина — это в принципе другое измерение, не похожее на то, что представляет собой и представляет себе человек.

Х.

Фото: Сергей Мостовщиков

Храмом может быть даже пещера, если кто-то верит в нее и молится за нее.

Ц.

Фото: Сергей Мостовщиков

Ценность чуда не в том, что в нашем мире есть существа, предназначенные для чудотворения, например киты. Ценность в том, что киты не верят в чудо и поэтому не творят никаких чудес, а просто стоят вертикально в воде, вот и все.

Ч.

Фото: Сергей Мостовщиков

Человек мудрый — это всегда один и тот же человек. Проходят века, шарик под нами прокручивается, человек начинает говорить мудрости на другом языке, но он всегда один и тот же. Те же глаза, те же мысли, та же суть.

Ш.

Фото: Сергей Мостовщиков

Ширина, глубина и длительность счастья не могут быть измерены, оцифрованы и превращены в квадрат. Именно поэтому счастье никогда не повторяется — в противном случае мы каждый раз испытывали бы только вчерашнее, тухлое счастье.

Щ.

Фото: Сергей Мостовщиков

Щедрость мира требует постоянного внимания. Дельфины, которые когда-то, будучи млекопитающими, вернулись в воду, то есть в среду, в которой им нельзя даже толком поспать, вынуждены быть предельно внимательны. Но именно поэтому они все время в потоке жизни. В том самом потоке, управлять которым человек может только с помощью специальных практик и состояний.

Э.

Фото: Сергей Мостовщиков

Это не так сложно выяснить, кто перед тобой — настоящий человек или подделка. Про шаолиньских монахов говорят так: встретил его и сомневаешься, настоящий ли он шаолиньский монах. Как проверить? Ударь его. Если он настоящий, ты не сможешь его ударить.

Ю.

Фото: Сергей Мостовщиков

Юг, Восток, Север и Запад — вот и весь мир безграничных возможностей человека. Но, несмотря на все эти возможности, единственно верная из них — та, которую нельзя выбрать. Отсутствие выбора при огромном количестве возможностей — главное условие для принятия верного решения. Решение будет естественным только тогда, когда будет единственным.

Я.

Фото: Сергей Мостовщиков

Яркая, по-настоящему наполненная жизнь — это План А. План А предполагает отсутствие Плана Б. То есть запасного плана, плана бегства, плана спасения от Плана А.