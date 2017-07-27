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Контр-санкции для США: подскажите чиновникам, что американское следовало бы запретить (или изъять)
Сергей МостовщиковНовая газета
А.
Александр и Николь Гратовски случайно открыли новую цивилизацию. Это произошло скорее от хорошей жизни на Земле, чем от вынужденной во Вселенной. Москвичи Гратовски начали прилично зарабатывать еще в начале 90-х. Это было время, когда за деньги уже убивали даже по мелочам, а глобальные маркетологи еще не изобрели психотерапию, йогу, суши и тантрический секс. Именно тогда супруги Александр и Николь Гратовски придумали себе имена Александр и Николь Гратовски и занялись смысловым консалтингом. Они находили состоятельных клиентов и обещали им наладить взаимоотношения с жизнью – научить их радости и счастью в обмен на то, что тогда называлось СКВ. Свободно конвертировать валюту во внутреннюю свободу может, как известно, только игра воображения. Александр и Николь Гратовски начали эту Игру. И эта Игра сама привела их туда, где обнаружилась новая, неизвестная суть.
Б.
Богатые люди разных стран мира платили и до сих пор платят Гратовски хорошие деньги, чтобы те организовали им Игру, как в одноименном фильме американского режиссера Девида Финчера. Приключение всей жизни. Такое, когда ты был бы жалок и счастлив одновременно, когда унижен и вознесен, когда ослеп и все увидел, отупел и во всем разобрался, то есть когда мир овладел тобой, а ты подумал, что овладел миром.
В.
В принципе, все мы ищем и находим себе приключения. Просто за хорошие деньги все причины и последствия этих игр с жизнью может взять на себя кто-нибудь другой. Александр и Николь Гратовски и есть эти Другие. Неудивительно, что в конце концов их занесло к другим таким Другим.
Г.
Гратовски как-то решили поплавать в океане с дельфинами. Это событие они до сих пор описывают как откровение. Дельфины сами подплыли к ним и передали сообщение из другого мира, из некоего Мыслящего Океана, населенного существами гораздо более древними, искренними и счастливыми, чем мы. У Гратовски нет никаких сомнений, что в этот момент состоялся своего рода Контакт цивилизаций, хотя до сих пор они не могут в точности сказать, какое именно сообщение было им передано дельфинами.
Д.
Допустим, это так. Но как это случается со всеми откровениями, начиная еще со времен Огненного Куста, сообщение человек всегда получает одно и то же: все, что он делает, думает, слышит и видит, не имеет совершенно никакого значения. Однако на одном лишь этом утверждении, точнее, на его отсутствии, зиждется все колоссальное разнообразие мира. Просто потому, что каждый человек совершенно по-разному понимает одно и то же, особенно когда ничего не нужно понимать.
Е.
Естественно, Гратовски поняли, что должны во всем разобраться. Все последующие годы ушли у них на то, чтобы выяснить, какую именно мудрость они получили. В частности, покойный ныне писатель Умберто Эко посоветовал Александру и Николь Гратовски отправится в кругосветное путешествие по 30 параллели, на которой когда-то якобы стояли все древние цивилизации, включая Атлантиду, а теперь живут хранители тайн мира, в частности, монахи, дельфины, киты и прочие мудрецы.
Ж.
Жизнь Гратовски совершенно изменилась. Они начали странствовать, посещать отдаленные монастыри и пещеры, знакомиться с доступными на тот момент великими или просто известными умами, а также не уставали плавать с дельфинами и китами во всех океанах Земли, чтобы лишний раз испытать важность Контакта с утраченной цивилизацией, знавшей когда-то секреты радости и счастья без СКВ.
З.
Знания начали переполнять супругов Гратовски. Больше они не умещались в тайном пространстве их семьи. Александр и Николь написали несколько книг и сняли несколько документальных фильмов о своем общении с Мыслящим Океаном. Они также купили квартиру на Канарском острове Тенерифе с видом на мистическую достопримечательность Los Gigantes и океан, густо населенный в этих местах китами и дельфинами, охраняющими, согласно легенде, вход в Атлантиду.
И.
Идеи Гратовски привели их к созданию понятия Dolphinity — Дельфинизма, некоего особого способа восприятия мира. Сторонникам Дельфинизма в качестве базовых ценностей предлагаются Игра, Осознанность, Любовь и Вовлеченность в происходящее, чем, как кажется Гратовски, в основном и занимаются дельфины.
К.
Как бы ни пытался человек найти в себе Дельфина, а в дельфине Человека, что-то надо со всем этим делать. Гратовски сделали, что могли, — открыли на Канарах Посольство Дельфинов с музеем, баром, конференц-залом и ресепшн. Они сделали комплект перстней с изображением дельфина для своих знакомых и друзей, которых успели сделать сторонниками Дельфинизма. Заказали даже 12 особых гонгов в виде квадратного металлического листа, которые отвезли в места силы по всей планете и попросили хранителей этих гонгов звонить в них в Рождество. Раз в год на Канарах Гратовски собирают единомышленников на фестиваль Dolphinity, чтобы c видом на Мыслящий Океан думать о нем, немного выпивать и веселиться.
Л.
Любопытно, что несмотря на все творческие усилия и дорогостоящие приготовления ко встрече с Иным, до сих пор остается ощущение, что все Иное это — То Же Самое, только более усердное и дорогое. Возможно, это происходит оттого, что еще не расшифровано послание Дельфинов Александру и Николь Гратовски.
М.
Может быть, как всегда, каждый из нас попытается сделать собственные суждения о мире, пользуясь только отрывочными сведениями о нем. В этот раз с помощью коротких записей, сделанных по мотивам бесед о дельфинах с Александром и Николь Гратовски (пункты с Н по Я).
Н.
Никакая информация извне не усваивается человеком, не становится частью его жизни. Поэтому важно только то, что человек проживает и переживает сам.
О.
Особую роль в судьбе человека играет его имя. Имя — это командировочное удостоверение. С ним ты можешь попасть туда, куда тебе положено. Так что для разнообразия жизни у человека может быть несколько имен. Если человек не знает своего настоящего имени, вместо имен всю жизнь он пользуется местоимениями.
П.
Психология умерла. Вместе с психотерапией. Мир поменялся, он развивается иначе, у него другая физика. Поиск главных ответов на личностном уровне устарел, их там больше нет. Все ответы сейчас находятся вовне, за пределами видовых особенностей человека.
Р.
Размер Человека виден в глазах Дельфина. Когда смотришь в них, понимаешь, что встретил не зверя, не рыбу, не морское животное. Это встреча с бездной, которая переносит тебя в другое пространство. В нем и дельфин, и ты, и вся жизнь становятся чем-то неизмеримо большим. Для описания этого большого мало человеческих слов.
С.
Скорлупа, в которой все мы живем, в момент настоящей Встречи может треснуть и расколоться. Тогда возникает совершенно новое ощущение — это не страх, не счастье и не радость. Это взрыв солнца. Солнца, которое было внутри тебя.
Т.
Творение чистоты мира происходит очень просто — все собираются вместе и наводят чистоту.
У.
Увидеть можно только то, к чему ты привык. Если нечто не вписывается в твою картину мира, ты никогда не увидишь его, даже если оно будет размером с самолет.
Ф.
Фрейд обманул все человечество, когда сказал, что чем глубже человек, тем больше в нем дерьма. На самом деле ничего в глубине человека нет. Глубина — это в принципе другое измерение, не похожее на то, что представляет собой и представляет себе человек.
Х.
Храмом может быть даже пещера, если кто-то верит в нее и молится за нее.
Ц.
Ценность чуда не в том, что в нашем мире есть существа, предназначенные для чудотворения, например киты. Ценность в том, что киты не верят в чудо и поэтому не творят никаких чудес, а просто стоят вертикально в воде, вот и все.
Ч.
Человек мудрый — это всегда один и тот же человек. Проходят века, шарик под нами прокручивается, человек начинает говорить мудрости на другом языке, но он всегда один и тот же. Те же глаза, те же мысли, та же суть.
Ш.
Ширина, глубина и длительность счастья не могут быть измерены, оцифрованы и превращены в квадрат. Именно поэтому счастье никогда не повторяется — в противном случае мы каждый раз испытывали бы только вчерашнее, тухлое счастье.
Щ.
Щедрость мира требует постоянного внимания. Дельфины, которые когда-то, будучи млекопитающими, вернулись в воду, то есть в среду, в которой им нельзя даже толком поспать, вынуждены быть предельно внимательны. Но именно поэтому они все время в потоке жизни. В том самом потоке, управлять которым человек может только с помощью специальных практик и состояний.
Э.
Это не так сложно выяснить, кто перед тобой — настоящий человек или подделка. Про шаолиньских монахов говорят так: встретил его и сомневаешься, настоящий ли он шаолиньский монах. Как проверить? Ударь его. Если он настоящий, ты не сможешь его ударить.
Ю.
Юг, Восток, Север и Запад — вот и весь мир безграничных возможностей человека. Но, несмотря на все эти возможности, единственно верная из них — та, которую нельзя выбрать. Отсутствие выбора при огромном количестве возможностей — главное условие для принятия верного решения. Решение будет естественным только тогда, когда будет единственным.
Я.
Яркая, по-настоящему наполненная жизнь — это План А. План А предполагает отсутствие Плана Б. То есть запасного плана, плана бегства, плана спасения от Плана А.