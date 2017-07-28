Безбагажные тарифы разгрузят кошельки

25 июля Совет Федерации подписал закон об отмене бесплатного багажа для невозвратных авиабилетов. Этот законопроект был внесен в Госдуму еще три года назад, но лежал без движения, а на прошлой неделе его неожиданно быстро приняли. Эксперты считают, что пролоббировать документ могла компания «Победа», ведь возможность свободно регулировать тарифы особенно актуальна для лоукостеров. Тем временем крупные российские авиакомпании говорят, что пока не собираются менять условия своих тарифов.

Согласно новым поправкам в Воздушный кодекс, тариф билета, который нельзя вернуть, «может не предусматривать» бесплатный багаж. Предусматривать ли возможность невозвратных билетов без багажа, решает сам перевозчик. Норму по весу бесплатного багажа также определит авиакомпания, но есть строгий минимум: 10 кг и (или) два места багажа на одного пассажира. Также в тексте закона прописано, что у перевозчика есть право на расторжение договора воздушной перевозки пассажира в одностороннем порядке в связи с его отказом, например, уже в аэропорту оплатить провоз багажа. При этом сам перевозчик обязан проинформировать пассажира о том, нужно ли ему будет оплачивать багаж. И сделать это авиакомпания обязана еще до покупки билета.

Глава Министерства транспорта (Минтранс) Максим Соколов отметил, что закон позволит снизить цены на билеты на 10—20%. Авиакомпания «Победа» уже выступила с заявлением о том, что готова снизить базовые цены до 20%: «Победа» считает разумным решением предоставление клиенту возможности отказаться от ненужных ему услуг». В компании отмечают, что почти половина пассажиров, летающих «Победой», путешествуют «налегке» и не пользуются правом провоза багажа до 10 кг. При этом в прошлом году разразился скандал, когда пассажиры «Победы» не могли пройти в салон с рюкзаками: сотрудники компании отказывались признавать их ручной кладью и требовали сдавать в багаж, доплачивая за услугу уже в аэропорту.

Компания «Аэрофлот» заявила, что в настоящее время не планирует вводить «безбагажные тарифы». «Цены на авиабилеты в эконом-классе в связи с принятием нового закона не изменятся, — гласит ответ, который прислала в редакцию пресс-служба компании. — Данный законопроект позволит гармонизировать российское законодательство с международными практиками и крайне необходим для общего развития лоукост-перевозок в России. В частности, низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», сможет существенно снизить базовые тарифы. Также стоит отметить, что закон, прежде всего, отвечает интересам пассажиров. Он даст возможность пассажирам, осуществляющим перелет без багажа, покупать авиабилеты за меньшую цену. Необходимо дать пассажиру право выбирать услуги, которые ему предпочтительны на данном рейсе. Важно, что билеты по безбагажному тарифу будут альтернативой, а не заменой обычным билетам».

— Конечно, закон пролоббировали сами авиакомпании, — считает Андрей Крамаренко, ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.

— Здесь не может быть интереса пассажира. Сделано это для дополнительной прибыли, которую компания получает за пользование допуслугами. Кроме того, это закон не только о багаже, но и о ручной клади.

Минтранс утвердил перечень вещей, которые кроме ручной клади пассажир может взять с собой на борт самолета. Многих удивило, что в списке нет мобильного телефона, фотоаппарата, ноутбука и верхней одежды. Тех вещей, которые пассажиры чаще всего берут с собой в полет. То есть все это должно будет входить в норму 5 кг, выделенную на ручную кладь.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с резкой критикой перечня вещей, включенных в ручную кладь: «Вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, цветы, верхнюю одежду». В Минтрансе Матвиенко ответили, что «оптимизация» перечня проведена на основе исследований, выявивших «менее востребованные» предметы, которые пассажиры обычно берут с собой на борт самолета помимо ручной клади.

Что теперь будет с ценами на авиабилеты? Олег Пантелеев, глава аналитической службы информационно-аналитического агентства «АвиаПорт», полагает, что тарифы, не позволяющие провозить багаж, будут дешевле рублей на 200—400, при этом «багажные» тарифы, как возвратные, так и невозвратные, могут подорожать на 2—3 тысячи. Пантелеев считает, что авиакомпании убедили правительство изменить действующие правила, чтобы компенсировать большие убытки, которые отрасль несет в последние годы. По подсчетам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в 2016 году их совокупный убыток составил 10 млрд рублей — это на 17,6% больше, чем годом ранее (8,5 млрд). Заинтересована в изменениях больше других была компания «Победа».

— Сейчас авиаперевозчики сталкиваются с неблагоприятной ситуацией: сложившийся на рынке уровень цен не обеспечивает окупаемость перевозок, — говорит Пантелеев. — Инициировали изменение правил в первую очередь авиаперевозчики, при этом наши законодатели видят, что так или иначе безбагажные тарифы присутствуют в мировой авиационной практике, так что ничего сверхъестественного в этом нет. Вопрос только в том, как известную и практикуемую в мире систему, которая предусматривает существование безбагажных тарифов, реализовать так, чтобы дать возможность сэкономить пассажирам, которые летают налегке, и не создавать дополнительных ловушек и подводных камней для тех, кто берет с собой багаж.

Федор Борисов, ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, не доверяет сведениям об огромных убытках авиаперевозчиков:

— На мой взгляд, это была ошибка в расчетах. Первая пятерка перевозчиков (группа «Аэрофлот», включая «Россию», S7, «Ютэйр», «Уральские авиалинии») закончила 2016 год с прибылью, из первой тридцатки половина пошла с прибылями. По мнению Борисова, законопроект является оправданным компромиссом, приближающим российскую отрасль авиаперевозок к современным стандартам:

— Лоукостер — это не авиакомпания низких цен, это компания невысоких издержек. Пассажиру предлагается самому формировать пакет услуг, которые он хочет получить. Возможность для бизнеса самостоятельно определять нормы провоза багажа — это один из необходимых атрибутов для развития лоукоста. В разных странах есть разное регулирование, но в целом это вопрос качества услуги, и он регулируется рынком. Поэтому никакой катастрофы не произошло. Потребители изменений даже не почувствуют: давно уже есть безбагажные тарифы, которые авиакомпании применяют, нарушая законодательство, а сейчас они будут их применять, не нарушая законодательства. Цена определяется не законами, она определяется спросом и предложением. Вы и сейчас не бесплатно возите багаж, просто эта цена забита в тариф.

— На данный момент Минтранс предлагает правила, которые не включают в вес ручной клади такие вещи, как компьютер, телефон, планшет, фотоаппарат, верхнюю одежду, — на мой взгляд, это будет создавать конфликтные ситуации. Есть вещи, которые являются необходимыми атрибутами путешествия. А например, за компьютерами — будущее системы развлечений на борту: сейчас в сиденьях есть телевизионные экранчики, а в будущем будет вай-фай на борту с возможностью скачивать контент, это позволит снизить вес самолета и улучшить эргономику.

Закон вступает в силу через 60 дней после дня его официального опубликования. Будет ли пересмотр списка «запрещенки» после критики, прозвучавшей от сенаторов, пока неизвестно. «Новая» отправила запрос в правительство РФ с просьбой устроить встречу с тем конкретным чиновником, кто разрабатывал этот перечень, — вот у него и спросим.