20 июня 2017 года в Ялте (по линии Интерпола) был задержан экс-комбат «ДНР» сорокашестилетний Вадим Погодин, позывной «Керчь». Ялтинский горсуд арестовал его «для обеспечения возможности выдачи правоохранительным органам Украины». Погодина обвиняют не просто в убийстве, а в том, что он командовал расстрелом шестнадцатилетнего школьника Степана Чубенко.

23 июля 2014 года Степу задержали в Донецке (который уже был оккупирован), потому что на рюкзаке десятиклассника заметили сине-желтую ленточку, а среди вещей нашли шарф футбольного клуба «Карпаты» — этого оказалось достаточно. Домой, в Краматорск, Степа больше не вернулся.

«Керчь» (Погодин), Буба (Сухомлинов), Жора (Москалев)

Из протокола допроса одного из непосредственных свидетелей преступления: «Рядом с блокпостом, перпендикулярно дороге, были сооружены оборонительные линии в виде окопов. При этом бойцы батальона «Керчь» осуществляли контрольно-пропускной режим… Я стал свидетелем того, как на блок­посту, который располагался на дороге к поселку Моспино, Погодин, Москалев и Сухомлинов застрелили несовершеннолетнего парня Чубенко Степана. О данном факте я более подробно рассказывал в рамках другого уголовного производства.

Сразу после лишения жизни данного парня Погодин отдал приказ в военной манере боевику по кличке Медведь, который нес службу на указанном блокпосту, чтобы последний организовал захоронение Чубенко. Я покинул поселок Горбачево-Михайловка, так как стал опасаться за свою жизнь».

Горбачево-Михайловка, расстрельное село

— Знаете, кто главный двигатель следствия? Мама Степы, — говорит полковник Игорь Новосельцев. — Настойчивая. Потому что столько людей пропало и пропало — все, с концами. И против детей большая волна насилия поднялась. До войны такого на Донбассе не помню, а я с 93-го года в угрозыске.

Новосельцев — старший оперуполномоченный по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД Украины Донецкой области. Он и его нынешний руководитель, давний коллега, полковник Артем Васицкий плюс группа силовиков званиями ниже «вышли» в Краматорск осенью 2014-го. Звучит как «вышли из окружения». Многие из тех, с кем служили (вроде экс-начальника Донецкого УБОПа по фамилии Дикий, сейчас «министр внутренних дел ДНР»), оказалось, всю жизнь ждали Россию.

К тому времени Краматорск уже находился в состоянии «после войны»: 77 пропавших без вести, 87 неопознанных трупов. Небольшой отряд Гиркина-Стрелкова захватил и почти три месяца держал в страхе город, где только в милиции числилось до полутысячи сотрудников, не считая управления СБУ, двух прокуратур и военной комендатуры, расположенной на местном аэродроме, где, вдобавок, дислоцировался спецназ.

— Не знаю, к кому мама Степы раньше обращалась. Увидел ее в кабинете Васицкого, — вспоминает Новосельцев, — остался послушать.

Как родители несколько месяцев искали сына «за блокпостами», добились от «народной республики» страшной правды, пережили опознание тела, не сошли с ума, пока тянулась судмедэкспертиза, привезли домой в пластиковом мешке то родное, что называлось теперь останками, — хоронить…

В уголовном деле, возбужденном на территории, подконтрольной Украине, один из свидетелей добровольно решил помочь следствию — снять камень с души. Он наблюдал казнь в Горбачево-Михайловке от начала до конца, но знал убийц только по кличкам: Керчь, Жора, Буба. Их фамилии и другие сведения, не­опровержимо подтверждающие личности, установили сами родители Степы, круглосуточно мониторившие социальные сети и сайты типа «Русской весны». Фото «Керча» (Погодина), Жоры (Москалева) и Бубы (Сухомлинова) тоже нашли во множестве.

Свидетель опознал всех и позже приехал в Краматорск, поскольку Горбачево-Михайловка по-прежнему под контролем «ДНР», для проведения следственного эксперимента — реконструкции увиденных им событий: как среди бела дня казнили Степу.

— Пинали с ноги, пока сидел, связанный, под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку — на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли, мародеры. «Керчь» выстрелил в затылок. Всего выстрелов пять… Хватит подробностей… — закрывает блокнот мой собеседник.

Маме дали очную ставку со свидетелем. Она услышала гораздо больше, включая фразу: «Простите, что не спас вашего сына…» Разыскала еще очевидцев, которые, после сомнений, согласились, несмотря на страх, выступить в суде. Отбить мальчишку у бандитов никто из жителей Горбачево-Михайловки не рискнул. Дело направили в суд в ноябре 2015 года.

В «ДНР», по личному указанию главы самопровозглашенной республики Захарченко, преступление также расследовали. И вышли на тех же людей — Погодина, Москалева, Сухомлинова. Москалева даже задержали и допросили. В распоряжении «Новой» есть протокол этого допроса.

«…в конце июля 2014 года в пгт Гор­бачево-Михайловка прибыл Погодин В.В., который дал приказ военнослужащим подразделения «Керчь» доставить к нему Чубенко С.В. Затем Погодин В.В., без достаточных оснований подозревая Чубенко С.В. в участии в украинской организации «Правый сектор», считая последнего причастным к сожжению в Одессе 2 мая 2014 года участников Антимайдана, а также отличных от его (Погодина В.В.) политических и идеологических взглядов, противоречащих идеям построения Донецкой Народной Республики, решил совершить умышленно убийство несовершеннолетнего Чубенко С.В.

Для исполнения указанных преступных целей он привлек военнослужащих подразделения «Керчь» Сухомлино­ва М.В. и Москалева Ю.А., которым сообщил, что Чубенко С.В. является членом организации «Правый сектор» <...>, за что Чубенко С.В. надлежит расстрелять. <...>

Сухомлинов М.В <...>, находясь на краю окопа, произвел выстрел в область затылка несовершеннолетнего Чубенко С.В., который находился на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко С.В. подавал признаки жизни, Погодин В.В. взял у Сухомлинова пистолет и произвел еще не менее четырех выстрелов в затылочную область головы Чубенко С.В., от которых тот скончался на месте.

Затем Погодин отдал приказ находившемуся рядом Москалеву Ю.А. (с целью сокрытия следов преступления) осуществить захоронение трупа Чубенко С.В».

Погодина, Москалева и Сухомлинова обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по мотивам идеологической ненависти, суд постановил поместить их под стражу. Но в апреле 2015-го прокуратура «ДНР» сообщила официальным письмом: «Фактическое местонахождение указанных лиц не установлено».

Москалева в «ДНР» все же поймали. Он убедил судей в том, что лично не стрелял. Матери Степы предложили написать заявление: требую, мол, возмещения морального и материального ущерба. «Хочу, чтобы пахал на пожизненном заключении, а деньги в детдом «Антошка» переводил, над которым Степа шефствовал!» — ответила она.

Обвиняемый отсидел недолгий срок и сбежал из Донбасса на родину, в Чувашию. По моей информации, в Чебоксарах Москалев был арестован по «красной карточке» Интерпола — в международный розыск всех троих убийц Степана подала Украина. Выдачи, в силу неизвестных причин, не произошло, и Жору выпустили на волю.

Буба (Сухомлинов) «потерялся» в России вскоре после совершения преступления, и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Арестованного в Крыму главаря — «Керча» (Погодина), неоднократно судимого, полковник Новосельцев отлично помнит еще по мирному Донецку:

— Беспредельщик, но со связями наверху. Понимаете, да? УБОП его несколько раз задерживал, СБУ вела — выворачивался каждый раз.

А батальон «Керчь» распустил, уничтожил своей мученической смертью 16-летний Степан Чубенко.

Стальная

Сталина Чубенко. Фото Ольги Мусафировой

Маму Степана зовут Сталина.

— А это имя — производное от слова «сталь», «стальная», то есть сильная, а не от того, что вы подумали, — парирует она.

Муж Виктор, высокий, статный, обращается к жене «Сталечка». Она преподает русский язык и литературу в школе, где учился Степа. Уроженка Магадана, в Краматорске с момента замужества — с начала девяностых. Гражданка России, на Украине имеет постоянный вид на жительство. Когда о том, что произошло, узнала благодаря СМИ вся страна, юноше посмертно присвоили звание Народного героя Украины (есть такой негосударственный орден, учрежденный волонтерами), а в МИДе поинтересовались, почему Сталина не принимает украинское гражданство.

— Меня с российским паспортом никто никогда в Донбассе не притеснял, пока не пришли и «защитили». Пусть знают — есть россияне, которые тоже любят Украину, но и от родины не отрекаются даже сейчас, — ответила она.

Дома у Чубенко я провела два дня и две ночи. О Степе мне рассказывали в настоящем времени, без слез, показывали видео (мама разобрала в компьютере архивы).

Вот вратарь местного «Авангарда» (большое футбольное будущее, считают тренеры, талант плюс целеустремленность) под Новый год просит у Деда Мороза новые наколенники и перчатки, хитро указывая в открытке магазин и цену (семья живет очень небогато). Дед Мороз обещает подумать: «А пока, доро­гой Сте­па, кладу под елку орфографический словарь, чтобы ты не огорчал меня ошибками». Традиция домашних «капустников» и прочих стенгазет — у кого еще такие клевые родители! — переносится на созданную Степаном городскую команду КВН.

Он занимается греко-римской борьбой, читает на конкурсе военные стихи Симонова, сочиняет песни и «План по развитию детско-юношеского футбола в Донецкой области», не по летам самостоятельный и свободный — головная боль учителей, которым нравятся смирные «средние» дети, любимец девчонок, нянька для малышни во дворе, борец за справедливость…

— Нам хочется думать: Степку расстреляли на несколько дней раньше, чем считается. И он меньше страдал, — произносит Сталина.

Родители ходили по летнему пеклу Горбачево-Михайловки с фотографией пропавшего сына, в Донецке на телевидение их не пустили. «А за кого он у вас?» — интересовались местные. И прятались за заборами. Бойцы батальона «Керчь» любили просто так, для развлечения, стрелять поверх голов. Какой-то «ополченец» сжалился: «Помню этого парня. Ему выбор дали: воевать вместе с нами или… (пауза) долго рыть окопы». Потом стали врать о минометном обстреле, при котором все «робокопы» (так называли пленных) разбежались.

Гражданство России помогло матери пробиться на прием к Захарченко. Тот обещал способствовать. Вскоре Чубенко сообщили: к сожалению, Степана нет в живых. Установили членов расстрельной команды. Вернули паспорт юноши. Сказали, что обвинялся за связь с «Правым сектором» и в том, что сжигал людей в Одесском доме профсоюзов…

А еще сказали, что не плакал и не просил пощады перед смертью. Эксгумацию провели 6 октября.

— На День учителя, — уточняет Сталина.

«Истерика у жены, — поделился со мной Виктор, — случилась лишь раз. Она нашла душевное утешение в вере: у Бога все живы. А я тогда сорвал с груди крестик и швырнул под кровать».

Взглянуть в глаза убийцам

Смотрю предвоенный видеоролик. Степа шагает во главе маленькой группы футбольных фанатов с сине-желтыми флагами. Лица закрыты шарфами или медицинскими масками, как у ребят на Майдане в Киеве. Скандируют «Краматорськ це Україна!», «Героям слава!». Между ними и прохожими — не улица, а пропасть… Переубеждать и спорить бесполезно. При обстрелах он помогает пожилым соседям спускаться в подвал-бомбоубежище.

Мать пытается отделить войну от сына. Едет с ним в Россию, привести в порядок могилу бабушки. Степан не выдерживает, возвращается до срока: «Я не крыса, чтобы прятаться. Украина в опасности!» Рискованное признание в городе, где даже некоторые педагоги родной школы агитировали за сепаратистский референдум.

У Сталины — папка с обращениями в различные инстанции, которые помогают ей сделать так, чтобы убийцы предстали перед судом. По-прежнему хочет взглянуть им в глаза. Добилась почти невозможного — официальных справок из Госкомграницы Украины и из аналогичного российского ведомства. Даты пересечения государственной российско-украинской границы «туда» и «назад» исключают саму возможность посещения Степаном Чубенко Одессы в день известной трагедии. Генерал Антюфеев, изображавший в «ДНР» вице-премьера по работе с силовым блоком, начальник военной полиции Аносов, тогдашний министр обороны Стрелков, замминистра обороны Березин не дали ответы на письма матери.

Молчит и украинский омбудсмен Лутковская. Суд над «заочниками» Погодиным, Москалевым и Сухомлиновым в городе Торецке (согласно законодательству, процесс проводят в месте, максимально приближенном к тому, где совершено преступление) два года находится в неактивной фазе. Заседания постоянно отменяют: то судья находится в совещательной комнате по другому делу, то прокурор не приехал, то адвокаты обвиняемых.

Из приемной генерального прокурора РФ Чайки (туда Сталина Чубенко написала в 2015-м) поступило разъяснение по поводу экстрадиции. Частному лицу, то есть матери убитого, по закону не могут выдать обвиняемого, задержанного по линии Интерпола, а генпрокуратура Украины по этому вопросу тогда еще не обратилась. Во втором обращении (от 17.07.2017) Чубенко напоминала: Москалева, задержанного в России, уже выпустили на свободу, за Погодина, который сейчас находится в СИЗО Симферополя, тоже хлопочут. Ответ пока не пришел.

Соратники «Керча» записали несколько видеообращений, в которых заявили, что Погодина ждет суд за то, что он ополченец. Имя Степана Чубенко не упомянул при этом никто.

С призывом не выдавать «Керча» выступил и бывший министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков. После его обращения ряд крымских и федеральных СМИ опубликовали материалы с общим посылом: «героя Новороссии» нельзя выдавать. Подключилась Госдума РФ: депутаты Дмитрий Белик и Сергей Шаргунов заявили, что сделают все возможное, чтобы «защитник Донбасса» не оказался в руках Киева. А 17 июля руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в интервью информагентству «Новороссия» заявил, что выдача Вадима Погодина Украине не состоится.

…Вместе со Сталиной я пошла в Краматорскую городскую прокуратуру. Нас принял первый зампрокурора Ярослав Косенков и справедливо напомнил мне как журналисту: никаких комментариев он давать не имеет права, все через пресс-службу.

После визита Сталина вернулась домой и поместила в фейсбуке открытое обращение к власти и обществу: «В городской прокуратуре Краматорска готов пакет материалов, на основании которых надо запрашивать экстрадицию Погодина в Украину, но до сих пор прокуратура Краматорска не получила официального обращения от Генеральной прокуратуры Украины, как того требует процедура. Соответственно, и Генеральная прокуратура Украины до сих пор не обратилась по вопросу экстрадиции к властям Крыма. Я полагаю, что проблема в том, что в официальном запросе ГПУ не знают, как назвать оккупационные власти Крыма, к которым должны обратиться. Но я уверена, что это не может быть поводом для того, чтобы работа, которую проделали следователи, оказалась напрасной и право­судие не восторжествовало… Если в течение суток необходимые действия не будут воспроизведены, я буду вынуждена обратиться к украинской и зарубежной прессе и начать протестную акцию у стен Генеральной прокуратуры».

Пост превратился в бестселлер. Сталине звонили журналисты, депутаты Рады, представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В минувшую пятницу заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин публично объявил: он обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой выдать Вадима Погодина, зверски убившего Степу Чубенко. «Зрады» (предательства. — Ред.) нет, предупредил Енин. Международные конвенции и практика судов наднациональной юрисдикции свидетельствуют об обязанности государств осуществлять правовое сотрудничество, даже если они находятся в состоянии войны и оккупируют части своих территорий.

«Судить можно в России»

Большая часть соратников Вадима Погодина, заслышав фамилию Чубенко, от общения отказываются. Одни сразу бросают трубку, другие называют дело «фиктивным», говорят, что судить «Керча» можно и в России, и тут же прощаются.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик переслал в редакцию ответ из МВД России на свое обращение в защиту Погодина: «В базе данных Генерального секретариата Интерпола гражданин Украины Погодин Вадим, 16.01.1971 г., с 2015 года значится в розыске с целью ареста и выдачи по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение убийства в июле 2014 года.

В настоящее время Генеральной прокуратурой Российской Федерации проводится экстрадиционная проверка по делу Погодина».

«Новая газета» обратилась в прокуратуру с просьбой разрешить нашему корреспонденту провести краткосрочное свидание с Вадимом Погодиным, чтобы узнать его позицию по предъявленным обвинениям. До настоящего момента (обращение было подано 18 июля) вопрос находится на рассмотрении.