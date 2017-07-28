Безденежье как признак класса

Начинать летом борьбу за попадание в групповой этап главного турнира Старого Света для армейцев не в новинку. Пару лет назад «красно-синие» выдали четыре запоминающихся валидольных серии со «Спартой» и «Спортингом», по итогам которых не без фарта пробились в элитное общество. Сейчас нужно повторить непростой отборочный трюк, потому что, лишившись знатной европейской ярмарки, клуб, образно выражаясь, может остаться и без надежного ремня на спадающих штанах.

Ведь Лига чемпионов для ЦСКА — это уже, как ни печально, давно вопрос не статуса и престижа, а денег, которых у патрона и бизнесмена Евгения Гинера после кризиса, санкций и строительства стадиона и так кот наплакал. И без спасительных призовых (за участие и локальные успехи), покрывающих обычно едва ли не треть бюджета, армейцы, не завербовавшие ни одного рекрута, запросто рискуют спикировать в будущем на непривычные для себя позиции.

В общем, ставшая притчей во языцех стабильность ЦСКА — это признак класса и отсутствия средств одновременно. И тренеру Виктору Гончаренко, когда-то знатно пошалившему с белорусским БАТЭ в крутом турнире, требуется хорошенько наморщить лоб, чтобы дотянуться до звезд и крупных монет без туза в рукаве.

Возможно, Евгений Леннорович и раскошелится на новичков в августе, но пока решать задачу-минимум предстояло все тем же проверенным бойцам и, в частности, выжимающим из себя последние соки близнецам-ветеранам, продлившим контракты еще на год. И, судя по первым турам в чемпионате страны, находятся ветхие кентавры и любимчик Гончаренко Виктор Васин не в лучших кондициях. В двух встречах с «Анжи» и «Локо» оборона москвичей пропустила четыре мяча, тогда как за весь предыдущий розыгрыш набралось всего 15 «проколов». Не добавляла болельщикам позитива и нависшая над вратарем сборной России 11-летняя серия из 43 «несухих» лигачемпионских матчей. Да и АЕК, который многие сочли почему-то удачным жребием (хотя он выбивал, пусть и давным-давно, из еврокубков «Спартак» и «Динамо»), намеревался, по словам коуча Хименеса, «дать настоящий бой и выйти из него победителем».

Белорусский же специалист на предматчевой пресс-конференции, в свою очередь, спокойно пообещал сюрприз, коим оказался Федор Чалов, которого Гончаренко отрядил в нападение к бразильцу Витиньо.

Однако уже в дебюте поединка, проходившего в 35-градусную жару, все планы могли рухнуть, если бы Щенников в последнее мгновение не снял бы мяч с ноги выскочившего один на один с Акинфеевым Христодулопулоса. Полтайма армейцы привыкали к перманентному свисту трибун в свой адрес и вяло отбивались от греческих набегов, не создавая впереди ничего путного. Из спячки гостей вывел Понтус Вернблум: сначала он в фирменном стиле срубил супостата у пределов штрафной, а затем опасно пробил с дальней дистанции. И армейцы встрепенулись. Алексей Березуцкий, чья ошибка едва не привела к взятию ворот, исправился и заработал угловой, после которого Васин с Дзагоевым воздушным образом беспрепятственно уложили на лопатки защиту и вратаря эллинов.

С корнера москвичи и удвоили преимущество (на сей раз подачу Витиньо головой замкнул Вернблум). Случилось это событие уже во второй половине, которая полностью прошла под диктовку парней в оранжевой форме. ЦСКА мог легко довести счет до крупного, но форвардам не хватило точности, а в одном из эпизодов судья Фритц не назначил явный пенальти за снос шустрого бразильца.

Все, на что сподобились хозяева, это три удара прямо в руки Акинфееву, на радость своим поклонникам прервавшему наконец-то черную серию из 84 пропущенных подряд мячей. И хотя Руслан Нигматуллин открыл по этому поводу шампанское, а главный футбольный эксперт России Александр Бубнов сказал, что только чудо лишит ЦСКА путевки в следующий раунд, радоваться я бы не торопился. Нет, за голкипера, конечно, грех не выпить. Но вот «чудо» с армейцами уже случалось. В 2012-м после победы над шведским АИКом в гостях «красно-синие» уступили дома со счетом 0:2 и вылетели из турнира. Правда, было это в отборе Лиги Европы, при Слуцком и в Химках…

Ответный поединок с АЕКом пройдет 2 августа на «ВЭБ-Арене».