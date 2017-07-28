Удаление на два года

Не о таком конце карьеры мечтал один из лучших бомбардиров в истории отечественного хоккея. Шанс увидеть в игре уникального форварда еще остается, но он скорее теоретический.

Разговоры о том, что у Даниса Зарипова проблемы с допинг-пробой, ходили уже в кулуарах нынешнего кельнско-парижского чемпионата мира. В составе сборной одного из героев плей-офф не было — не исключено, что именно по этой причине. Люди в штабе нашей команды соответствующей информацией, очевидно, обладали.

«Магнитка», где Данис обрел вторую молодость и помог команде стать двукратным обладателем Кубка Гагарина, продлевать контракт с ветераном не стала. Это в свете продолжавших курсировать слухов о допинге большого удивления не вызвало, хотя было искренне жаль, что лучшую связку российских форвардов Сергей Мозякин—Данис Зарипов в игре мы больше не увидим.

Поразительнее всего на этом фоне выглядело триумфальное возвращение Зарипова в казанский «Ак Барс», где форвард провел десять с лишним сезонов и дважды стал обладателем Кубка Гагарина. То, что руководство «Ак Барса» знало о висящем над Данисом дамокловом мече, не подлежит сомнению. Очевидно также, что оно получило какие-то гарантии, пусть устные, что ситуация тем или иным образом рассосется. Кто обсуждал ее с президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) и вообще обсуждалась ли она, доподлинно неизвестно. Но вряд ли руководство казанского клуба оказалось настолько наивным, что пошло на подписание многомиллионного контракта с культовым для «Ак Барса», но находящимся под подозрением ветераном. Если оно так рисковало — значит, на что-то надеялось.

Данис дал в связи с возвращением очень оптимистичное интервью, поведал о своих планах взять третий для «Ак Барса» и пятый для себя Кубок Гагарина, что стало бы уникальнейшим достижением. Шумихи на удивление было много, и, на мой взгляд, именно подписание контракта стало той каплей, которая нарушила некие предварительные договоренности. Это лишь мое предположение, но, скорее всего, если бы Зарипов объявил о завершении карьеры, то никакого продолжения история с допингом не получила бы. 15 голов в плей-офф-2017, три хет-трика, серебро чемпионата России — чего еще желать для красивейшей точки?

А так все заинтересованные лица, включая самого Даниса, проявили поразительную беспечность. Но — не проскочило. Не учли они и то, что международный фон в связи с надвигающейся Олимпиадой в корейском Пхенчхане остается крайне неблагоприятным для России.

Вот и дождались вердикта, который гласил, что в связи с положительной допинг-пробой, взятой 29 января после матча чемпионата КХЛ ЦСКА—«Металлург», хоккеист магнитогорской команды Данис Зарипов дисквалифицируется на два года без права участия в любых соревнованиях под эгидой ИИХФ. То есть до мая 2019-го играть Зарипов не может ни в России, ни в Европе. В Северной Америке — может, если наш возрастной самородок там какому-либо клубу нужен.

Сам Зарипов сказал, что известие о дисквалификации стало для него громом среди ясного неба. Тут Данис, который, несомненно, знал о надвигающейся беде, несколько лукавит. Возможно, он имеет в виду то, что знал, но не представлял масштабов, и его не слишком точно информировали. Речь ведь, по его словам, шла не о стимуляторах, а о всего лишь мочегонном средстве.

На самом деле под микроскопом у Всемирного антидопингового агентства оказалась комбинация двух средств. Одно из них — псевдоэфедрин, из-за которого только на Играх-2010 и 2014 пострадали (правда, не очень сильно) соответственно защитник сборной Словакии Любомир Вишновски и форвард сборной Швеции Никлас Бэкстрем. Все бы ничего, но обнаруженное второе вещество многократно усиливало подозрения, потому что относящийся к классу диуретиков гидрохлортиазид еще и классифицируется как «маскирующий агент». То есть вещество, применяемое для вывода запрещенных средств. Псевдоэфедрин в возможной комбинации с гидрохлортиазидом и поставили крест на карьере Даниса Зарипова. Которому для эпитета «великий» в принципе хватало всего.

Факт есть факт. Из 377 проб, взятых ВАДА в течение сезона у игроков КХЛ, три (по некоторым сведениям — четыре) пробы оказались положительными. Два случая оценены не слишком строго, а Зарипову влепили по полной по совокупности причин. Сейчас все бьют себя в грудь и объявляют о готовности бороться и защищать доброе имя хоккеиста, но думать о последствиях надо было раньше, не надеясь на русский авось.

Данис жив-здоров, случившееся — не трагедия, у него есть чем заняться и помимо игровой карьеры, в частности собственным бизнесом по производству клюшек. Репутация пострадает, контракт по заявлению руководства «Ак Барса» не вступил в силу, но достижения и награды у Даниса Зарипова никто не отберет. Однако…

Мне бесконечно жаль, что потрясающую связку Мозякин—Зарипов я, скорее всего, не увижу даже в форме сборной России. Она была в последние четыре года отрадой души для истинных любителей хоккея независимо от клубных пристрастий. Она воочию возвращала нас во времена, когда ум главенствовал над силой, а на площадке как бы сама собой возникала магия и волшебство.

И происходило это без всякого допинга.