«Просто письмо, две строчки. Что вы за реновацию...»
Москвичи, отказавшиеся сносить свои дома и переезжать, жалуются на давление со стороны управ
Дом, исключенный из программы реновации. Google Maps
Анна Байдаковакорреспондент
Жителям одного из домов в районе Фили-Давыдково звонят из управы с просьбой написать письмо в поддержку реновации, несмотря на то, что еще в июне на собрании собственников они решили, что реновация им не нужна. В префектуре заверяют, что таких писем не собирают, но в СМИ появилась аудиозапись одного из таких разговоров. К началу июня из 4546 домов в предварительном списке около 10% проголосовали против сноса. В престижном Западном округе каждый такой дом — это потенциально потерянная площадка для застройщиков дорогого жилья.
Алексей, один из собственников квартир в доме 31 по улице Олеко Дундича, в конце июля получил звонок на мобильный телефон. Собеседник представился сотрудником управы Сергеем Сафоновым и просил написать письмо в поддержку сноса дома. Алексей удивился: еще 20 июня в доме прошло общее собрание собственников, на котором с небольшим перевесом победила точка зрения, что сносить дом не нужно. Сам Алексей считает, что лучше бы воспользоваться программой и переселиться в новое жилье, но уважает позицию соседей, проголосовавших против.
«Позвонили пару дней назад. Сразу возникла мысль, что они хотят провести еще одно собрание, потому что наше решение их не устроило. Меня насторожило, что это так лоббируется, я решил, что это нарушает права жителей. Причем непонятно, откуда они взяли номера телефонов. Перед этим еще Жилинспекция приходила, всех опрашивала про собрание. После этого управа даже вывесила объявление о том, что проведено собрание и дом исключен. И потом они вдруг начали лоббировать [снос]. В инициативной группе были люди разного мнения: я, например, хотел, чтобы дом включили. Но большинство решило оставить дом, зачем так лоббировать эту программу?»
Протокол собрания (есть у «Новой») гласит, что 20 июня на собрании присутствовали собственники, обладающие 57,48% голосов (голоса на собрании считаются, по Жилищному кодексу, в соответствии с количеством квадратных метров, которыми владеет каждый собственник). За проголосовал 21%, против — 17,75%, 18,73% воздержались. Копия протокола направилась в управу. Так как для включения дома в программу реновации необходимо более двух третей голосов, дом на Олеко Дундича нужного количества голосов не набрал.
Разговор Алексей записал на диктофон. В управе действительно работает Сергей Владимирович Сафонов — это сотрудник отдела строительства. Расшифровку записи 27 июня опубликовала на своем сайте газета «Новые известия» — о существовании аудио накануне рассказал в фейсбуке председатель совета дома Вадим Заборский. «Новая» тоже ознакомилась с записью (смотрите расшифровку ниже).
По словам Вадима Заборского, одна из соседок по дому говорила, что пожаловалась в управу на то, как было проведено собрание, но никаких вопросов к нему у чиновников пока не было. Зато, по его словам, другие собственники в доме угрожали ему.
По словам Алексея, которому звонили из управы, программа реновации перессорила людей не только в его доме, но и в соседнем: «Люди, которые хотят переехать, в это халяву вгрызаются и хотят ее получить, хотя они еще не видели, куда [их переселяют]. В некоторых домах активистам двери расписывают, обивку рвут, машины царапают. У нас пока такого нет, но угрозы бывают. Подсчет голосов на собрании был полностью корректным. Если всех взять и спросить, большинство будет за реновацию, но большинство не стало голосовать, решив, что это не нужно, это какой-то цирк, даже после многочасовых объяснений. А теперь они пытаются отменить итоги голосования».
— Это, скорее всего, конфликт жителей, — сказал «Новой» Анатолий Дергилев, пресс-секретарь префектуры ЗАО. — Одни хотят реновацию, другие не хотят. Могу вполне конкретно сказать, что ни префектура, ни управа района не дает никаких разнарядок на сбор подписей жителей. По каждому дому идут очень большие разногласия. Четкие указания: не давить на жителей. Этого не может быть и не должно быть.
Однако, по словам сотрудника одной из префектур, попросившего «Новую» не указывать его имя и должность,
по всему городу идет работа с жителями домов, которые находятся на удобных для застройщиков площадках:
«Работа идет, а как она будет решаться, даже люди плохо представляют. Мне даже кажется, что важен не результат, а сам процесс. Район [будет отчитываться] перед префектурой, префектура — перед мэрией. Там не количественные показатели, там география: определены дома, где удобные площадки».
Мы направили в пресс-службу мэрии Москвы запрос с просьбой сообщить:
- Проводится ли подобный обзвон и сбор писем во всех районах Москвы?
- Исходит ли инициатива от мэрии, от глав префектур или глав районов?
- Как соотносятся заявления мэра Москвы С. С. Собянина о том, что общее собрание собственников является приоритетным способом решения по вступлению в программу реновации, с тем, что, несмотря на наличие протокола о проведенном собрании, не оспоренного ни одной из сторон в судебном порядке, продолжается работа по давлению на собственников квартир?
Ожидаем ответа.
расшифровка аудиозаписи
Сотрудник управы:
Как бы под вопросом, что войдёт и может… ну вот так вот... да… и дело в том, то что мы сейчас собираем подписи жильцов о том, чтобы… ну тех, кто за программу, чтоб включить этот дом... вот...
Собственник:
А как вас зовут?
Сотрудник управы:
Сергей Владимирович Сафонов… вот… значит мы сейчас обзваниваем тех жильцов, которые были за вступление в программу. Нам нужно собрать письма от этих групп жильцов о том, что они… Результаты… вот собрания, которое Загорский... Заборский проводил не признаете, считаете его нелегитимным и просите вступить в программу, ну внести вас в программу реновации.
Собственник:
Нет, так у нас же собрание собственников было...
Сотрудник управы:
Было, но согласно ему-то получилось, что насчитал он, то, что вы теперь не входите.
Собственник:
Ну, значит собственники посчитали… а Вы как хотите, чтобы собственники наоборот?
Сотрудник управы:
Ну, там, понимаете, там дело в том то, что посчитал он правильно... Но... доставил результаты и как бы и посчитал в нарушение закона это всё, потому что там определённая процедура по подсчёту… и на самом деле получается, что собственники «за», но нужно… нужно подтвердить мнение собственников. Вот…
Собственник:
Поэтому… смотрите, я так понял. Там же я сам видел протокол результатов, именно большинство тех, кто проголосовал, они против.
Сотрудник управы:
Там, понимаете... по постановлению правительства достаточно, чтобы 1/3 голосов для того, чтобы выйти из программы, было, и он ссылался на постановление правительства. Вот, этот инициатор собрания,вот этот... Заборский, вот. А нас эти собрания могут проводитья только в рамках Жилищного кодекса, а в Жилищном кодексе для принятия подобного решения нужно 2/3 собственников... голосов. Так вот он, как бы, ссылается на постановление и вроде как, аппеллируя им, выдает результат вот этот... достаточный как 1/3. В протоколе там все это так и расписано. Понимаете? И сейчас нужно собрать вот... голоса жильцов и еще раз посмотреть…
Собственник:
Не, я не понимаю... Вы хотите еще одно собрание собственников провести?
Сотрудник управы:
Да не собрание... просто чтобы мы сами, управа, чтоб вы нам мнение написали, письмо, «за» вы или «против». Сможете? Ну я сейчас всех обзваниваю кто там голосовал, в том числе вот вам позвонил.
Собственник:
Не, я просто не понимаю... ну письмо. А каким образом это письмо будет главнее собрания собственников?
Сотрудник управы:
Э-э-э… нет... оно просто…
Собственник:
Почему вы не можете обжаловать его в судебном порядке? Собрание, протокол?
Сотрудник управы:
Потому что сейчас это решается... завтра этот вопрос будет решен: включат ваш дом или нет. Я должен предоставить руководству префектуры мнение, отражающее вот, как… чтобы они посмотрели и еще раз проверили действительно.
Собственник:
Вы сможете собрать мнение всего дома?
Сотрудник управы:
По возможности. Максимально, сколько смогу.
Собственник:
Ну как... У нас же получался там перевес в несколько процентов по сравнению с теми, кто был «за». Ну... я не знаю, если честно.
Сотрудник управы:
Вы хотите в программе участвовать или нет?
Собственник:
Да мне все равно. Я не вижу смысла ни в оставлении, ни в сносе... Я не вижу.
Сотрудник управы:
Ну какая-то позиция у Вас должна быть? Нет? Мне кажется, старый дом. Почему...
Собственник:
Ну дом-то старый, но новый я-то еще не видел…
Сотрудник управы:
Ну понятно...
Собственник:
Просто понимаете, я был одним из инициаторов, кто проводил это собрание, и я был при подсчете голосов... И мне как-то дико слышать такие... То есть, несмотря на то, что я участвовал, как был инициатором, я голосовал «за» и присутствовал при этом при подсчёте, то есть и бегал, собирал мнение жителей именно тех, кто «за»…
Сотрудник управы:
Я просто вот посмотрел ваш протокол. Вы по протоколу проголосовали то, что вы… как бы… вопрос-то у вас стоял не поддерживать, да, как бы, программу?
Собственник:
Да, я голосовал за снос.
Сотрудник управы:
Против этого.
Собственник:
Ну, я голосовал за переселение.
Сотрудник управы:
Ну да... просто можете сейчас подтвердить это еще раз, написав краткое письмо? То, что «я за программу»?
Собственник:
Это должно быть письменно? Ну, в каком виде-то?
Сотрудник управы:
Ну да, просто письмо, две строчки. Что вы за программу реновации там, ну, своими словами.
Собственник:
Ну так... а почему моего решения в заявлении этого недостаточно? Вот в опросном листе?
Сотрудник управы:
Ну, потому что такое требование поступило. Мне нужно перепроверить голоса. Я вам не могу даже сказать, почему. В принципе, его достаточно, но мы хотим, чтобы знать точно то, что это не Заборский все это сфальсифицировал, а то, что действительно такие мнение у граждан были. Поэтому…
Собственник:
Потому что вот я говорю: я голосовал «за», и...
Сотрудник управы:
Я понимаю, но мне же надо... Понимаете то, что мне это надо предоставить тем людям, которые ни с вами общаться не будут, не будут каждого обзванивать. Им надо просто будет... Префекту там посмотреть...
Собственник:
Нет, а они не могут просто взять у Заборского протокол? У него же хранятся все эти опросные листы.
Сотрудник управы:
Да, но, он, во-первых... это у него, получается хранятся... Он их не выдаёт. А так информация будет от нас. Понятно, что мы не заинтересованы ни в том, ни в другом.
Собственник:
Ну копии возьмите... вроде бы…
Сотрудник управы:
Он не выдает ничего. Это очень долго. А надо завтра, чтобы это предоставлено. Ну, вы напишете такое письмо или нет?
Собственник:
Да я в Москве даже не нахожусь.
Сотрудник управы:
Я вас понял. Ну ладно... Тогда сразу так сказали бы.