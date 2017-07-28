«Просто письмо, две строчки. Что вы за реновацию...»

Жителям одного из домов в районе Фили-Давыдково звонят из управы с просьбой написать письмо в поддержку реновации, несмотря на то, что еще в июне на собрании собственников они решили, что реновация им не нужна. В префектуре заверяют, что таких писем не собирают, но в СМИ появилась аудиозапись одного из таких разговоров. К началу июня из 4546 домов в предварительном списке около 10% проголосовали против сноса. В престижном Западном округе каждый такой дом — это потенциально потерянная площадка для застройщиков дорогого жилья.

Алексей, один из собственников квартир в доме 31 по улице Олеко Дундича, в конце июля получил звонок на мобильный телефон. Собеседник представился сотрудником управы Сергеем Сафоновым и просил написать письмо в поддержку сноса дома. Алексей удивился: еще 20 июня в доме прошло общее собрание собственников, на котором с небольшим перевесом победила точка зрения, что сносить дом не нужно. Сам Алексей считает, что лучше бы воспользоваться программой и переселиться в новое жилье, но уважает позицию соседей, проголосовавших против.

«Позвонили пару дней назад. Сразу возникла мысль, что они хотят провести еще одно собрание, потому что наше решение их не устроило. Меня насторожило, что это так лоббируется, я решил, что это нарушает права жителей. Причем непонятно, откуда они взяли номера телефонов. Перед этим еще Жилинспекция приходила, всех опрашивала про собрание. После этого управа даже вывесила объявление о том, что проведено собрание и дом исключен. И потом они вдруг начали лоббировать [снос]. В инициативной группе были люди разного мнения: я, например, хотел, чтобы дом включили. Но большинство решило оставить дом, зачем так лоббировать эту программу?»

Протокол собрания (есть у «Новой») гласит, что 20 июня на собрании присутствовали собственники, обладающие 57,48% голосов (голоса на собрании считаются, по Жилищному кодексу, в соответствии с количеством квадратных метров, которыми владеет каждый собственник). За проголосовал 21%, против — 17,75%, 18,73% воздержались. Копия протокола направилась в управу. Так как для включения дома в программу реновации необходимо более двух третей голосов, дом на Олеко Дундича нужного количества голосов не набрал.

Разговор Алексей записал на диктофон. В управе действительно работает Сергей Владимирович Сафонов — это сотрудник отдела строительства. Расшифровку записи 27 июня опубликовала на своем сайте газета «Новые известия» — о существовании аудио накануне рассказал в фейсбуке председатель совета дома Вадим Заборский. «Новая» тоже ознакомилась с записью (смотрите расшифровку ниже).

По словам Вадима Заборского, одна из соседок по дому говорила, что пожаловалась в управу на то, как было проведено собрание, но никаких вопросов к нему у чиновников пока не было. Зато, по его словам, другие собственники в доме угрожали ему.

По словам Алексея, которому звонили из управы, программа реновации перессорила людей не только в его доме, но и в соседнем: «Люди, которые хотят переехать, в это халяву вгрызаются и хотят ее получить, хотя они еще не видели, куда [их переселяют]. В некоторых домах активистам двери расписывают, обивку рвут, машины царапают. У нас пока такого нет, но угрозы бывают. Подсчет голосов на собрании был полностью корректным. Если всех взять и спросить, большинство будет за реновацию, но большинство не стало голосовать, решив, что это не нужно, это какой-то цирк, даже после многочасовых объяснений. А теперь они пытаются отменить итоги голосования».

— Это, скорее всего, конфликт жителей, — сказал «Новой» Анатолий Дергилев, пресс-секретарь префектуры ЗАО. — Одни хотят реновацию, другие не хотят. Могу вполне конкретно сказать, что ни префектура, ни управа района не дает никаких разнарядок на сбор подписей жителей. По каждому дому идут очень большие разногласия. Четкие указания: не давить на жителей. Этого не может быть и не должно быть.

Однако, по словам сотрудника одной из префектур, попросившего «Новую» не указывать его имя и должность,

по всему городу идет работа с жителями домов, которые находятся на удобных для застройщиков площадках:

«Работа идет, а как она будет решаться, даже люди плохо представляют. Мне даже кажется, что важен не результат, а сам процесс. Район [будет отчитываться] перед префектурой, префектура — перед мэрией. Там не количественные показатели, там география: определены дома, где удобные площадки».

Мы направили в пресс-службу мэрии Москвы запрос с просьбой сообщить:

Проводится ли подобный обзвон и сбор писем во всех районах Москвы? Исходит ли инициатива от мэрии, от глав префектур или глав районов? Как соотносятся заявления мэра Москвы С. С. Собянина о том, что общее собрание собственников является приоритетным способом решения по вступлению в программу реновации, с тем, что, несмотря на наличие протокола о проведенном собрании, не оспоренного ни одной из сторон в судебном порядке, продолжается работа по давлению на собственников квартир?

Ожидаем ответа.