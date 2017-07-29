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Грохочущий трактор и волшебный лес
Почему вечерний фестиваль искусств в Останкинском парке бьет рекорд посещаемости
Общество
14:55 29 июля 2017
Влад Докшин
фотокорреспондент
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«Рыбки» в световой инсталляции над Останкинским прудом, размещенные в рамках фестиваля «Вдохновение». Фестиваль продлится лишь до 1 августа. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Ремонтные работы на Лесной улице. Расходы на программу «Моя улица» в 2017 году, по данным РБК, достигли 42,2 млрд руб. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Девушка греет руки у мангала в Останкинском парке, недалеко от входа на фестиваль «Вдохновение». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Рабочий на Тверской-Ямской улице. Всего ремонтом улиц в Москве сейчас занимается более 15 тыс. человек. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Посетители Останкинского парка напротив экрана, на который проецируются изображения саваны «волшебного леса». На фестивале представлена обширная светопроекционная программа. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Прохожие на Садовом кольце. Ремонтные работы часто затрудняют проход граждан. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Посетитель фестиваля «Вдохновение» в свете одного из экспонатов. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
На берегу Останкинского пруда. Фестиваль пользуется успехом у москвичей. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Отдыхающий рабочий. Проект благоустройства города рассчитан на 2015-2018, однако недавно заммэра Москвы назвал его «бесконечным». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Охранник среди деревьев фестиваля «Вдохновение». По его словам с выставки уже украли несколько светящихся «грибов». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Ремонтные работы у Никольской старообрядческой церкви в Тверском районе. Движение на многих улицах будет ограничено вплоть до сентября. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
У выхода с фестиваля «Вдохновение». Он будет работать до 1 августа Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Посетители пивной на Тверской улице. В эти выходные Тверскую закроют для асфальтирования. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
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