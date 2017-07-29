Единороссова наука

Своеобразно стартовала в стране подготовка к новому учебному году — сошлись несколько громких истории из области науки и образования. Первая и, пожалуй, самая поразительная из них состоит в том, что Совет Федерации просит ФСБ и Генпрокуратуру проверить издательскую деятельность Академии наук на предмет «прозрачности» — из-за ее несоответствия «национальным интересам». Формально претензии сенатора Виктора Кондрашина связаны с работой группы издательств МАИК «Наука/Интерпериодика», которые распространяют журналы РАН на английском языке. Кондрашин заявляет, что деятельность американской компании нарушает российские законы о персональных данных и авторском праве. При этом речь идет о том, чтобы «навести порядок» во всех журналах РАН, разобравшись со схемами финансирования.

По случайному совпадению острый интерес Кондрашина к научной литературе совпал с окончанием регистрации кандидатов на пост главы РАН. Выборы главы Академии наук должны пройти 25 сентября, со второй попытки — первое голосование в марте было сорвано из-за самоотвода кандидатов. Теперь в бюллетенях будет целых семь фамилий, это рекорд для РАН. Но основной претендент на победу Владимир Фортов, исполнявший обязанности президента Академии наук с 2013 года и, по слухам, «неудобная кандидатура» для властей, в выборах больше не участвует. В отсутствие Фортова фаворитом считается директор Института проблем лазерных и информационных технологий Владислав Панченко, считающийся близким к братьям Ковальчукам. В этом свете патриотическая инициатива Кондрашина выглядит как попытка помочь академикам принять правильное решение.

Ведь, как известно, при виде людей в погонах, приходящих с обысками, даже самые принципиальные ученые становятся сговорчивее.

Вторая история связана с судьбой коллектива Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН), здание которого сгорело в начале 2015 года — вместе с частью одной из крупнейших в стране библиотек. Пока бывший директор института академик Юрий Пивоваров находится под двумя уголовными делами, его сотрудники получили предписание в недельный срок покинуть здание бывшей Академии сельскохозяйственных наук, где они размещались после пожара. Официальная причина выселения — аварийное состояние и необходимость ремонта. При этом указания, полученные коллективом от ФАНО, ничего не говорят о том, куда нужно выселяться — остатки института выселяют в пустоту.

Здание ИНИОНа во время пожара, 2015 год. Фото: РИА Новости

Судьба сгоревшего здания тем временем складывается более благополучно — в июне главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил о том, что оно будет восстановлено с сохранением внешнего облика и использованием каркаса из монолитного железобетона. Правда, кому достанется восстановленное здание — неясно.

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Но не нужно думать, будто образование и наука в России хиреет. Есть и очевидные успехи, точки роста. Например, партийный проект единороссов «Гражданский университет», представленный председателем партии Дмитрием Медведевым в марте нынешнего года и возглавлявшийся депутатом Вячеславом Никоновым, на днях был превращен в полноценный учебный центр, который будет выдавать дипломы государственного образца. Спрос будет высоким, считают партийцы, так что со временем можно будет задуматься и о коммерческих программах. Хотя размах учебного центра на базе здания ЦИК «Единой России» в Банном переулке пока не тот, наблюдатели уже сравнивают его с Высшей партийной школой, существовавшей в СССР.

Впрочем, это только первые шаги. За коллектив и руководство партшколы можно не беспокоиться. На политинформацию и агитацию — в отличие от фундаментальной науки — у начальства деньги найдутся всегда.