100 килограммов долларов

Справка «Новой» Константин Вачевских родился и вырос в Кирове. В 1988 году окончил ВИКИ им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге по специальности инженер-баллистик. Несколько лет занимался научной работой. В 1992 году занялся бизнесом. С 1996 года совладелец и президент столичной группы «Металлоинвест-маркет», занимавшейся поставками стального проката. В 2000–2010 годах возглавлял московское трикотажное предприятие «Фабрика производства платков», на части территории которого был открыт бизнес-центр River Plaza. Также входил в руководство ЗАО «Светотехнический завод «Сатурн» и ООО «Стройинструмент». В общей сложности Вачевских выступал соучредителем более 50 коммерческих структур.

Осенью 2014 года известный коллекционер и антиквар Андрей Еремин, вернувшись из-за границы в Москву, обнаружил в почтовом ящике несколько повесток из Химкинского горсуда Московской области. Куда Еремин тут же и поехал. И в городском суде с удивлением узнал, что он должен 10 000 000 (десять миллионов) долларов.

Оказалось, что еще 28 августа суд рассмотрел иск некоего Константина Вачевских, утверждавшего, что 27 февраля 2014 года он одолжил Еремину на месяц десять миллионов долларов. В подтверждение Вачевских представил суду расписку, якобы подписанную Ереминым. Суд удовлетворил иск, даже не поинтересовавшись «технологией» передачи денег. А ведь 10 миллионов долларов — ​это 100 килограммов денег. Такое количество купюр под мышкой или в рюкзаке не принесешь. В один добротный «дипломат», плотно забив 100-долларовыми купюрами, можно уложить не больше одного миллиона долларов. То есть 10 миллионов — ​это не менее десяти «дипломатов», которые надо было привезти, где-то и как-то перегрузить из одного автомобиля в другой, увезти.

Почему речь могла идти только о наличных деньгах, а не о векселях, не о других ценных бумагах, не о банковском переводе? Дело в том, что к февралю 2014 года Вачевских стал знаменит в банковской и промышленной сфере как бизнесмен, к которому имели претензии многие кредитные организации и предприятия: например, Сбербанк, Альфа-банк, «Зенит», Генбанк, Межрегионбанк, Мосводоканалбанк, Новолипецкий металлургический комбинат, «Северсталь»… Вачевских задолжал несколько миллиардов рублей, получив деньги в виде кредитов и предоплаты за поставку металла. Но на счетах предприятий, контролируемых Константином Вачевских, денег не было, в итоге банки и крупные предприятия погрязли в судебных тяжбах с ними. Не было денег не только на счетах предприятий.

Межрегионбанку, к примеру, удалось добиться в Савеловском суде Москвы получения исполнительного листа о взыскании задолженности лично с Вачевских. Но судебным приставам не удалось найти личных счетов должника.

Повторимся, вопрос, как Вачевских передал Еремину сто килограммов долларов, Химкинский горсуд не заинтересовал. Справедливости ради отметим: ни в Мособлсуде, ни в Верховном суде России, где также рассматривалось это гражданское дело, на «технологию» передачи денег судьи тоже не обратили внимания, сосредоточившись на изучении подлинности расписки.

Но только в Мособлсуде, где Еремин обжаловал решение Химкинского горсуда, расписку признали фальшивой. Прежде чем вынести это решение, суд кассационной инстанции назначил почерковедческую экспертизу, которая однозначно признала: расписка написана не Ереминым, а установить подлинность подписи Еремина на документе «не представляется возможным».

Однако Верховный суд России решение Мособлсуда отменил и направил дело на новое рассмотрение. И Химкинский суд Еремина вновь признал должником — ​несмотря на то, что к тому времени была проведена новая почерковедческая экспертиза, назначенная в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Константина Вачевских. Исследование, проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД по Хабаровскому краю, тоже признало расписку фальшивкой.

Почему экспертизу провели на Дальнем Востоке? Готовясь к рассмотрению кассационной жалобы в Мособлсуде, Андрей Еремин начал наводить справки об оппоненте. И узнал, что еще в марте 2014 года руководители трех российских банков — ​Сбербанка, Альфа-банка и Нового московского банка, а также руководитель «Северстали» обратились с открытым письмом к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль расследование в отношении бенефициара ГК «Металлоинвест-маркет» Константина Вачевских, потому что проверка заявлений банков и ОАО «Северсталь» о «мошеннических действиях» Вачевских «ведется ненадлежащим образом».

Узнал Андрей Еремин и о том, что после обращения к министру МВД проверка по одному из заявлений активизировалась и в УМВД Хабаровского края было возбуждено уголовное дело в отношении Вачевских, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, фактически являясь владельцем ОАО «Амурский кабельный завод» («Амуркабель»), Константин Вачевских, чтобы не возвращать кредит местному отделению Сбербанка на сумму 517 млн руб., перекинул активы предприятия на другие юрлица. В результате кредит так и не был погашен.

Узнав об этом уголовном деле, Еремин обратился в Химкинский горсуд с ходатайством о выдаче ему «расписки», представленной Вачевских. 26 ноября 2014 года Еремин получил «документ» и отправил его в Хаборовск в виде приложения к заявлению о возбуждении уголовного дела в отношении Вачевских, обвинив его в изготовлении фальшивки и мошенничестве. В Хабаровске «расписку» отправили на экспертизу, по результатам которой в уголовном деле появился еще один эпизод.

К тому времени Вачевских уже находился в СИЗО Хабаровска. 18 декабря 2014 года оперативно-следственная бригада сотрудников МВД, прилетевшая в Москву из Хабаровска, задержала его, получила санкцию Тверского райсуда на его арест и доставила на Дальний Восток.

Как видите, не помогло. Химкинский горсуд во второй раз принял решение о подлинности подписи Еремина в расписке о получении 10 миллионов долларов. Проигнорировав и экспертизу, проведенную в Хабаровске, и экспертизу, проведенную в центре специальной техники Института криминалистики ФСБ, и опять-таки не исследовав «технологию» передачи центнера долларов. К слову, даже на очной ставке Константин Вачевских не смог вспомнить, когда, где и при каких обстоятельствах он получал деньги.

А 30 июня 2017 года началось невероятное — ​в химкинском следственном отделе управления СКР по Московской области возбудили уголовное дело в отношении… Андрея Еремина. Основание — ​все та же расписка, на основании которой в Хабаровске уже завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении Константина Вачевских.

Дальневосточные следователи не сомневаются, что «расписка» фальшивая и обвиняемому инкриминируется мошенничество. Мошенничество инкриминируется и Еремину. Химкинское следствие подозревает его в том, что он взял деньги, но чтобы не возвращать долг, инициировал судебную тяжбу. К слову, следствие в Химках тоже не интересует, как и при каких обстоятельствах Вячевский передал центнер долларов Еремину.

12 июля Еремина объявили в розыск. Правда, подозреваемый об этом даже не догадывался и узнал о том, что его разыскивают, когда 17 июля вернулся в Москву. 22 июля его задержали и доставили в Химкинский горсуд. Следствие ходатайствовало об аресте Еремина. Но суд избрал в отношении Еремина меру пресечения в виде домашнего ареста.

Максим Васнецов —

специально для «Новой»