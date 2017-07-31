Как давили «Яблоко»

Галина Ширшина. Фото: РИА Новости

В Петрозаводске заканчивается суд над командой карельских «яблочников», которые поддерживали экс-мэра Галину Ширшину. Их обвиняют в мошенничестве. Приговора ожидают председатель отделения партии, депутат Законодательного собрания республики Ольга Залецкая, жена неформального лидера отделения, ныне политического беженца Василия Попова Анастасия Кравчук и подчиненная Попова Александра Корнилова.

По мнению следствия, в 2013 году Ольга Залецкая, тогда директор муниципального комбината школьного питания «Петропит», продала Анастасии Кравчук на закрытом аукционе здание комбината по заниженной цене, потому что оно было в аренде. Арендовала здание еще в 2011 году директор принадлежащей Василию Попову фирмы «Ленторг» Анастасия Корнилова. Учрежденная ею фирма «Ядвига» получила здание в аренду на 49 лет. Следствие утверждает, что сделка была фиктивной: договор аренды заключили только для того, чтобы на недвижимости было обременение, и это позволило занизить цену продаваемого здания. Действия Корниловой, Залецкой и Кравчук нанесли бюджету ущерб в 16,5 млн рублей, считает сторона обвинения.

25 марта 2015 года Залецкая и Корнилова были задержаны, им предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). 26 марта Петрозаводский городской суд назначил меру пресечения в виде взятия под стражу. Верховный суд Карелии 6 апреля заменил меру пресечения на домашний арест, а 27 июля 2015 года Залецкая и Корнилова были освобождены Петрозаводским городским судом под залог.

Анастасия Кравчук была на отдыхе в Финляндии, когда задерживали Залецкую и Корнилову, но 7 апреля вернулась в Россию. В тот же день Петрозаводский городской суд назначил ей в качестве меры пресечения залог 3 млн рублей. Муж Залецкой, бизнесмен Василий Попов, до сих пор находится в Финляндии. 22 мая 2015 года он был заочно арестован Петрозаводским городским судом, а 17 февраля 2017 года получил политическое убежище в Финляндии.

По версии защиты, действия всех обвиняемых были добросовестными и законными. Еще до того, как Залецкая, тогда депутат Петрозаводского городского совета (Петросовет), в 2011 году возглавила «Петропит», предприятие накопило миллионы долгов, ему грозило банкротство: аудиторы обнаружили закупки муки по завышенным ценам, недвижимость была продана фирмам, связанным с руководством «Петропита».

«Долгов было 7 миллионов, и еще 4,9 миллиона долга администрация выставила по коммунальным платежам, — сказала Залецкая «Новой». — На мой взгляд, предприятие специально банкротили».

Продать здание было решением администрации — подписывал постановление мэр Петрозаводска Николай Левин, предшественник Ширшиной. Здание много лет не использовалось, с 2009 года стояло пустое и к 2011 году было в полуразрушенном состоянии, говорит Залецкая. Компания «Ядвига» использовала его как склад и добросовестно платила аренду.

Когда стало известно, что здание выставят на продажу, Василий Попов, собственник «Ленторга», попросил свою жену купить его, чтобы не иметь проблем с новым владельцем здания. Анастасия Кравчук стала единственным покупателем на закрытом аукционе и приобрела здание за 18 млн рублей. Начальная цена, назначенная мэрией, была 34,5 млн рублей, но из-за обременения в виде аренды была снижена оценщиком — разницу в 16,5 млн впоследствии признали ущербом, нанесенным городу. Примечательно, что после того, как Анастасия Кравчук стала единственным участником и победителем аукциона, руководство «Петропита» не стало заключать договор. Осуществить сделку 13 апреля 2013 года вынудил Петрозаводский городской суд — после иска Кравчук. То есть суд дал добро на такую сделку.

Галина Ширшина стала мэром Петрозаводска в 2013 году. Ширшина победила действующего мэра-единоросса Левина, воспользовавшись расколом в местной «Единой России»: после назначения губернатором Александра Худилайнена спикер Петросовета Олег Фокин встал в оппозицию к губернатору и стал поддерживать Ширшину. Поддерживали Петрозаводского мэра и областные депутаты-единороссы, например, Девлетхан Алиханов. И на Фокина, и на Алиханова впоследствии были заведены уголовные дела о мошенничестве. За превышение полномочий также были осуждены подчиненные и соратницы Галины Ширшиной — Евгения Сухорукова и Светлана Чечиль.