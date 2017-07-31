Где, кого, за что

Потерпевший «тупо вспомнил» и сказал, что у Бученкова «глаза волчьи»

Суд: Замоскворецкий районный суд

Статьи: ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках»), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)

Подсудимый: Дмитрий Бученков

Стадия: разбирательство по существу

Грозит: лишение свободы на срок до 8 лет

В Замоскворецком районном суде продолжается рассмотрение дела Дмитрия Бученкова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках и нападении на полицейских во время акции на Болотной площади 6 мая 2012 года. На прошлой неделе в качестве свидетеля выступил коллега Бученкова Александр Большаков. Выяснилось, что его показания были изложены следователем неверно.

— Я внимательно посмотрел папку фотодокументов, — говорил Большаков, — в этих документах ни разу не фигурировал Дмитрий (Бученков). А что касается видео (с Болотной), то его мне показали так неуклюже, что я фактически ничего не видел и согласился с мнением следователя.

Судья Семенова зачитала протокол допроса на следствии. Большаков заявил, что такого не говорил, эта формулировка написана следователем.

Днем ранее вызванный в качестве свидетеля сотрудник Росгвардии Роман Феляев и потерпевший полицейский опознали Бученкова как активного участника беспорядков. Так, Феляев рассказал, что видел, как человек в темной одежде с капюшоном несколько раз выбегал из толпы и наносил удары ногой сотрудникам полиции, стоявшим в оцеплении. Отвечая на вопрос судьи, находится ли сейчас этот человек в зале суда, Феляев указал на обвиняемого.

По словам сотрудника Росгвардии, полицейские после беспорядков обсуждали действия человека, чьи поступки «врезались в память» и вменяются теперь Бученкову. Так же, как и потерпевший Моисеев, Феляев назвал поведение человека с Болотной площади «наглым».

Адвокат Илья Новиков отметил «Новой», что схожие формулировки в ответах свидетелей и потерпевших могут свидетельствовать о том, что следствие «направляло свидетелей».

Еще один потерпевший — Сергей Николаев, служивший в 2012 году в ОМОНе, в отличие от Феляева и Моисеева, назвал поведение человека с Болотной «шкодливым». Он рассказал суду, что во время рассечения толпы цепочкой из сотрудников ОМОНа Бученков два раза подбегал к нему и ударял ногой в область бедра, и, судя по ударам, нападавший «провокатор» имел боевую подготовку.

— Волчьи глазки такие. Волчьи глаза, злые. Страха не было у него. У него была какая-то цель, он ее четко выполнял, — рассказывал потерпевший.

— В ходе допроса вы заявили, что не можете опознать человека, что нанес удары, однако на очной ставке вы его опознали. С чем это связано? — спросил Бученков.

— Да нет никаких противоречий. Я тупо вспомнил.

Дмитрий Бученков не признает вину и утверждает, что во время акции протеста 6 мая 2012 года был у родителей в Нижнем Новгороде. С марта 2017 года он находится под домашним арестом.

Юлия Лукьянова —

специально для «Новой»

Где, кого, за что

Дело Улюкаева

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. «Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки)», — сказано в заявлении ведомства. Дело будет рассматривать Замоскворецкий суд Москвы.

Напомним, ранее Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом до 15 августа. Защита просила сменить меру пресечения на подписку о невыезде либо увеличить срок разрешенных прогулок с двух до трех часов или перенести их на вечер, чтобы Улюкаев мог гулять вместе со своими детьми.

Дело Валленберга

Родственники шведского дипломата Рауля Валленберга, спасшего десятки тысяч евреев во время Холокоста и пропавшего в советской тюрьме в 1947 году, обратились в Мещанский суд Москвы с иском к ФСБ России. Они требуют обязать спецслужбу предоставить доступ к оригиналам документов о Валленберге. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель объединения «Команда 29», которое будет представлять интересы родных Валленберга в российских судах.

«Несмотря на огромное количество запросов, которые родные направляли в российские госорганы на протяжении последних десятилетий, Россия до сих пор отказывается представить оригиналы документов. Мы готовы добиваться информации в судебном порядке. Это дело — не только возможность восстановить память о выдающемся человеке, но и сильный аргумент в борьбе за открытие архивов ФСБ и других ведомств. Если нам удастся добиться новой информации от органов, мы получим важный правовой прецедент», — отметил Павлов.

Дело о прогулке

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга арестовал на 12 суток активиста движения «ArtПодготовка» Виктора Балдина и на 9 суток — активистку того же движения Елену Парий. Они были задержаны 23 июля после «Прогулки свободных людей» в поддержку политзаключенных и обвиненных в неповиновении законным требованиям полиции. Кроме того, Ленинский суд Екатеринбурга присудил Парий 50 часов обязательных работ за саму организацию прогулки.

Веганское дело

Тверской райсуд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей Ростислава Чеботарева, который на первомайском шествии держал веганский плакат «Ни в какой эксплуатации нет необходимости — становись веганом». Активиста признали виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка публичного мероприятия). Судья указала в решении, что участники веганской колонны «нарушили регламент проведения шествия, а именно — демонстрировали плакаты и символику за сохранение животного мира, ведя пропаганду вегетарианства и нетрадиционной ориентации».

Дело о видеообращении

Ленинский райсуд Томска оштрафовал на 5 тысяч рублей 70-летнюю пенсионерку Екатерину Гаврилину за видеообращение к президенту, записанное с 12 другими активистами у здания местной администрации. Гаврилину признали виновной в нарушении установленного порядка проведения митинга.

Первое заседание суда по делу Гаврилиной должно было состояться 19 июня, но пенсионерке стало плохо и ее увезли в больницу, где она провела около 10–12 дней. После уехала поправить здоровье на дачу. 23 июля вернулась в Томск, чтобы пойти на прием к врачу, и на следующий день была задержана судебными приставами на выходе из квартиры. В суде Гаврилиной снова стало плохо, и ее вновь увезли в больницу.

15 июня жители Томска записали видеообращение, в котором выразили поддержку президенту в борьбе с коррупцией и попросили прислать комиссию в Томск.

Ранее суд оштрафовал еще двух пенсионерок — участниц акции — на 20 тысяч и 5 тысяч рублей.

Дело избирателей

Верховный суд признал законным приравнивание встреч с избирателями к митингам и таким образом оставил в силе решение Мосгорсуда. Представитель Мосгордумы отметил в суде, что нормы закона, которые приравнивают встречи депутатов с избирателями к митингам, «не противоречат актам высшей юридической силы».

Теперь депутаты обязаны согласовывать встречи с избирателями, если они проходят не в помещениях, «специально отведенных местах» и «внутридомовых территориях», и уведомлять власти не ранее, чем за 10, и не позднее, чем за 5 дней до мероприятия.

Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» 21 июля подали совместную жалобу в Конституционный суд на поправки в закон. Заявителей — 104 человека.

Дело самбистов

Координатору проекта «За альтернативную гражданскую службу!» Мирославу Мишинову, по решению суда, должны выплатить компенсацию в размере 12 тысяч рублей за незаконное задержание с применением силы (а именно — боевых приемов самбо и спецсредств). Иск был удовлетворен частично.

Мишинова задержали 28 апреля 2016 года, когда тот снимал на видео заседание призывной комиссии. Полицейские повалили правозащитника на землю, надели на него наручники и доставили в полицию, где предъявили обвинение по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию военнослужащего) и ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). По обеим статьям Мишинову грозило до 30 суток ареста.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга 27 мая 2016 года прекратил оба дела, не обнаружив достаточных оснований для привлечения к ответственности.

Вера Челищева

и ОВД-Инфо