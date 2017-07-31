Управление по результатам

В рамках Стратегии развития России 2018–2024, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР), продолжается обсуждение реформы госуправления. Глава совета ЦСР Алексей Кудрин предложил сократить штат чиновников на 30%. Это уменьшит годовые расходы каждого гражданина с 2844 руб. до 1990 руб. Чиновников, выполняющих поручения, останется всего 20%.

Сейчас в России 102 чиновника на 10 тыс. человек. В Германии, США, Японии, Испании, Израиле их численность составляет 100–110 на 10 тыс. человек. То есть количество чиновников в России не выделяется на общемировом фоне. Нет связи между количеством чиновников и уровнем благополучия граждан, однако власть продолжает делать упор на уменьшение штата. В 2010 году Дмитрий Медведев подписал указ о сокращении чиновников на 20%. C 2009 по 2013 год число чиновников уменьшилось на 12%. Несмотря на сокращение штата, расходы на госаппарат увеличились на 31% и составили 682,7 млрд руб. в 2013 году.

70% федерального бюджета тратится на государственные программы. Программы содержат более 2 тыс. показателей, за которые ответственны более 80 органов власти. Программы пишутся, чтобы связать начальную и конечную стадию реализации политики: планирование и оценку результатов. Эксперты утверждают, что, благодаря программам, чиновники больше ориентируются на результат, а не на выполнение поручений.

Но почему чиновники не стали работать лучше после предыдущих реформ? Деятельность всех чиновников сводится к бумажной работе. За исключением, может быть, начальников, у которых есть личные помощники. У чиновников нет времени ориентироваться на результат. Тем более их зарплата и должность не зависят от итогов программ. Повышения происходят примерно раз в три года и не зависят от личных достижений и вклада в решение задач ведомства. Зарплату получают в соответствии с должностью.

Поручения чиновникам формируются на совещаниях с участием вице-губернатора, как правило, исходя из его выступления. На городских совещаниях, как на конвейере, зачитывают доклады, которые иллюстрируют успешные проекты. Глава ведомства распределяет обязанности по отделам, а начальники отделов по сотрудникам. Чиновники могут получать поручения одновременно от начальника отдела и заместителя главы ведомства. Сами чиновники считают эту практику неправильной. Объем срочных поручений сложно предсказать из-за двойного подчинения.

Взаимодействие между смежными ведомствами очень формализовано. Оно может длиться от недели до нескольких месяцев из-за низкой компьютеризации и строгой иерархии подчинения. На внутриведомственных совещаниях вырабатывается единая позиция (единая позиция и речь начальника — ​одно и то же). В соответствии с этой позицией чиновники заранее готовят шаблоны ответов, копируя куски из предыдущих писем. Самостоятельность сводится к подборке однокоренных слов, причем для экономии времени чиновники открывают документы по той же теме и копируют оттуда целые абзацы. Зато чиновники пользуются автономией в распределении рабочего времени. К примеру, с утра до обеда в течение трех часов, если срочные дела отсутствуют, можно переговорить с коллегами по поводу отпуска, а вечером задержаться на пару дополнительно оплачиваемых часов.

Деятельность становится напряженной во время подготовки совещаний. Помимо обычных обязанностей на всех чиновников отдела распределяются дополнительные задачи: формирование повестки, подготовка презентаций и написание речей заместителю главы ведомства и курирующему данную сферу вице-губернатору. Пик продуктивности приходится на последнюю неделю перед совещанием. Затем с докладом выступает заместитель главы ведомства, для других период интенсивной работы закончился. Присутствие нескольких чиновников на совещании обязательно для имитации общей вовлеченности.

Текущая система не работает на результат. Как показывает опыт, сокращение штата не приводит к успеху. Однако управление по поручениям можно изменить, хоть и не без труда. К примеру, в США понадобилось 50 лет на то, чтобы переориентировать чиновников на результат. Для начала необходимо изменить стимулы: привязать карьерный рост и размер зарплаты к достижениям чиновников. Об этом у нас часто забывают сразу после анонсирования реформ.

Любовь Алтухова,

политолог