«А Крым снова наш!»

Крымские цены убивают курортный бизнес. Это поняли уже и представители власти. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила направить на полуостров специальную комиссию, которой поручено разобраться с завышением цен.

— Когда картошка стоит 60 рублей в Севастополе — ​это уже полный перебор, — ​заявил глава ФАС Игорь Артемьев. Спецкомиссия изучит работу торговли «на предмет ценовых сговоров, картелизации, в том числе связей самой власти с предпринимательским пулом, причем в виде сговоров».

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк даже разбираться не стал, а популистски призвал к снижению цен: «Мы призываем всех крымских производителей, отельеров, рестораторов рассмотреть возможность снижения цены до конца бархатного сезона. Мы должны показать, что здесь никто ни на ком не собирается наживаться. Акция позволит привлечь отдыхающих и показать, насколько крымчане вежливые люди».

Но, видимо, в Москве просто не знают, а в Крыму предпочитают помалкивать о том, что локомотивом повышения цен в Крыму стали муниципалитеты, которые резко, в несколько раз, увеличили стоимость аренды земли.

Удавка аренды

Рассказывает бизнесмен Олег Бородай, владеющий частью комплекса апартаментов «Дельфин», расположенном в Партените (Алуштинский муниципальный округ).

— Еще при Украине я арендовал 15 соток земли, на которых размещен комплекс «Дельфин». В 2016 году за годовую аренду заплатил 12 000 рублей. А в 2017-м, по новой арендной ставке, должен заплатить 432 000 рублей. То есть в 33 раза больше.

— 33-кратное повышение стоимости аренды не вызывает ничего, кроме желания отказаться от дальнейшего инвестирования в Партенит, — ​говорит Бородай.

Резкое повышение стоимости аренды земли в муниципальном округе Алушта подтвердили «Новой газете» и другие отельеры и рестораторы. Управляющая VK Hotel Royal Наталья, отказавшись называть точные цифры, отметила, что новая цена на землю вкупе с плохим сезоном привела к тому, что отель вынужден работать «в ноль». А менеджер кафе «Веранда» Александр сообщил, что из-за возросших ставок по аренде заведению пришлось увеличить стоимость блюд.

Но если предприятия, арендующие небольшие участки земли, еще могут оставаться на плаву, повышая стоимость услуг или сокращая зарплаты персонала, для крупных арендаторов резкое и многократное повышение стоимости аренды равносильно ликвидации.

«Налог» на кипарисы

Курортный комплекс «Миндальная роща» — ​один из таких крупных арендаторов городской земли. Отель, аквапарк, ресторан, комплекс вилл и апартаментов раскинулись на 10 гектарах. Большую часть территории занимают сосны и кипарисы. Но за каждый метр земли предприятие обязали платить арендную плату по «виду разрешенной деятельности», которая называется «гостиничное обслуживание». То есть растет на арендуемой территории кипарис или сосна, занимая, допустим четыре квадратных метра земли, и за эту землю под каждым кипарисом предприятие обязали заплатить почти тридцать тысяч рублей в год. А сосен, кипарисов и других деревьев и кустарников на территории, арендуемой «Миндальной рощей», несколько тысяч…

Директор «Миндальной рощи» Оксана Панова и юрист Наталья Кутковая встречают нас в холле отеля.

— В конце апреля бухгалтерии понадобились акты сверки по аренде земли за 2016 год. Я поехала в мэрию, — ​рассказывает Наталья Кутковая. — ​Вместе с актами мне дали справку о задолженности, из которой мы узнали, что у нас уже за I квартал 2017 года накопился многомиллионный долг. Из документов мы узнали, что стоимость аренды выросла с 3,5 млн рублей в год до 44 млн рублей.

Новый ценник городские чиновники объяснили изменениями в постановление Совмина Крыма № 450 от 12 ноября 2014 года, которым регулировалась оплата арендованных земельных участков.

— Согласно постановлению Совмина Крыма, нормативная цена земель населенных пунктов республики с 1 января 2016 года должна ежегодно увеличиваться на размер уровня инфляции, — ​объясняет Наталья Кутковая. — ​Но сейчас произошел не перерасчет цен, а назначение новой нормативной цены за землю. У нас есть договор аренды, в котором нормативная цена одного квадратного метра земли определена на уровне 1117 рублей. Договор был заключен еще при Украине, затем переоформлен по российскому законодательству. Он должен действовать 49 лет. Но от нас требуют оплату по новой нормативной цене — ​6658 рублей за квадратный метр. Если к этой цифре добавить коэффициент инфляции, то стоимость аренды каждого квадратного метра составила свыше 7000 рублей, то есть выросла почти в семь раз.

— Сезон‑2017 не очень удачный, туристов и так значительно меньше, чем в прошлом году, и эта ставка аренды для нас неподъемная, — ​продолжает Оксана Панова. — ​Сейчас у нас загруженность отеля — ​на уровне 60%, загруженность комплекса вилл и апартаментов — ​на уровне 30%.

Для сравнения: в прошлом году загрузка курортного комплекса «Миндальная роща» с июня по сентябрь была порядка 97%. И даже при такой загрузке в курортный сезон годовая выручка составила порядка 80 миллионов рублей. Вычесть налоги, зарплаты, коммунальные услуги — ​останется около 10 млн. Вот и весь доход.

— Мы сейчас платим за аренду земли по старым ставкам в надежде, что сможем до кого-то достучаться и что-то изменить. Если учитывать новые расценки, то у нас уже образовался долг в 17 млн рублей. Этих денег на расчетном счете «Миндальной рощи» просто нет. Брать их с туристов, повышая цены на проживание, аквапарк и питание, мы не можем, потому что тогда к нам вообще никто не поедет. Сложившаяся ситуация, если ее не изменить, приведет к заморозке счетов и ликвидации предприятия, — ​говорит Панова.

Руководство «Миндальной рощи» пыталось встретиться с сити-менеджером Алушты Галиной Огневой, чтобы из первых уст услышать объяснение повышения стоимости аренды. Но чиновница оказалась занятой. В итоге предприятие отправило в мэрию официальное письмо, ответа на которое пока нет.

Рекреация преткновения

Начальник Управления земельных отношений администрации Алушты Евгений Качаев в повышении стоимости аренды земли для городских предпринимателей проблемы не видит.

— До 2017 года мы руководствовались постановлением Совета министров Крыма № 450. В 2017 году органам местного самоуправления было рекомендовано принять собственные ставки арендной платы. И если до 2017 года мы опирались на договора аренды, многие из которых были заключены еще при Украине, то теперь все пошли под одну гребенку, то есть мы всех уравняли, — ​говорит он. — ​Другое дело, что важную роль в конечной цене аренды играет назначение земельного участка. Если, например, у кого-то это гостиничное использование, то там вполне естественно подорожание в шесть раз. Те санатории, которые перевели свои земли в рекреацию, то есть отдых, платят намного меньше.

Лукавит чиновник. Дело в том, что на перевод земли из одной категории пользования в другую в Крыму наложен мораторий. 28 июня глава республики Сергей Аксенов написал в своем фейсбуке: «Изменение целевого назначения земельных участков ЗАПРЕЩЕНО. Если в документах украинского периода указано, что земля выделена под рекреацию, то никакого изменения на жилой фонд быть не должно! Подобные изменения целевого назначения незаконны и являются уголовным преступлением». Законодательно запрет оформлен не был, но муниципальным властям хватило и записи главы республики в фейсбуке.

При переходе комплекса «Миндальная роща» из-под юрисдикции Украины под российскую юрисдикцию для подобных предприятий действовал только один вид разрешенного использования — гостиничное обслуживание. Такой вид использования, как «туристическое обслуживание», был введен постановлением Совета министров Крыма лишь 6 июня 2016 года. И «Миндальная роща», не раз обращавшаяся с просьбами об изменении вида использования арендованной земли, неизменно получала отказы.

Между тем тот факт, что повышение стоимости земли происходит на фоне дефицита туристов, начальник Управления земельных отношений администрации Алушты Евгений Качаев называет проблемой профицита предпринимателей.

— Если весь город жилье сдает, то понятно, что где-то будет пусто.

По словам Качаева, в 2018 году цена аренды земли в Крыму изменится вновь.

— Она будет рассчитываться исходя из «единой кадастровой стоимости», для определения которой были приглашены специалисты из Ростова-на-Дону, — ​говорит чиновник. — ​Уменьшится цена или увеличится — ​прогнозировать не буду. Размер «единой кадастровой стоимости» узнаем к концу года.

Интересный факт: в 2016 году доход бюджета Алушты от сдачи в аренду городской земли составил 138,5 млн рублей. По словам Евгения Качаева, в этом году город намерен заработать на аренде 145 млн — ​на 6,5 млн больше. Как это коррелирует с тем, что только в «Миндальной роще» цена аренды возросла на 40,5 млн, — ​непонятно. Тем более непонятно, что у города есть договора аренды земли с 1067 предприятиями. Выходит, что большинство из них в 2017 году за аренду земли заплатят даже меньше, чем год назад?