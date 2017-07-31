«Любители шастать без всякого дела в Европу»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Самолет, на котором Дмитрий Рогозин собирался посетить Кишинев, а затем Тирасполь, не пустили на посадку молдавские власти. Рогозин собирался встретиться в Кишиневе с молдавскими ветеранами конфликта в Приднестровье 1992 года — они ожидали его в аэропорту. Затем вице-премьер должен был прилететь в Тирасполь на празднование 250-летия миротворческой миссии. Вместе с ним лететь в Тирасполь должна была делегация во главе с членом Комитета Госдумы по связям с соотечественниками Павлом Шперовым (ЛДПР), но депутата 27 июля выслали из Молдовы. А самолет Рогозина вынужден был развернуться в небе и улететь в Минск.

«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — распалялся вице-премьер вечером 28 июля в своем твиттере.

После чего Рогозин опубликовал в фейсбуке стихотворение под названием «Пониженной социальной ответственности люди»:

Виват! Отыграли труба и литавры, «Победу» пропели тенор и бас.

Доволен собой примеряющий лавры

Главный молдавский Карабас.

«Пониженной социальной ответственности люди» —

Любители шастать

без дела в Европу

Устроили цирк без всяких прелюдий,

Создав проблемы себе на жопу.

«Девушками с пониженной социальной ответственностью» Владимир Путин в январе назвал проституток, цитируя публикации о приключениях Дональда Трампа в Москве, которые появились в американской прессе.

Позже Рогозин удалил свое стихотворное произведение — сейчас публикация недоступна.

Напомним, что Министерство иностранных дел еще 19 июля предупреждало российского посла в Кишиневе, что самолет Рогозина не допустят ни в Кишинев, ни в Тирасполь, но вице-премьер планов не отменил: «Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР», — написал он тогда.

Рогозин знаменит своими вызывающими репликами в адрес других стран и их представителей.

В апреле 2016 года Рогозин разместил в своем фейсбуке фотографию рабочего на стройке в Севастополе с темной кожей, пошутив, что, вероятно, это был президент США Барак Обама: «Кого только не встретишь в Севастополе. Видимо, Запад решил признать Крым и принять участие в его восстановлении после украинского владения».

В 2015 году Рогозин заявил, что экс-президент Грузии и тогда одесский губернатор Михаил Саакашвили «родился и умер идиотом». Так вице-премьер прокомментировал слова Саакашвили о том, что украинская армия могла бы захватить всю Россию. Ранее Рогозин не раз делал выпады в адрес Саакашвили, в частности, замечая, что общаться с ним должен не представитель России, а доктор. А в 2006 году, еще будучи депутатом Думы, заявил на заседании: «В Грузии есть только два секрета. Первый: сколько воров в законе в руководстве Грузии. Второй секрет: какого цвета танки в Грузии, причем оба».

Америка не раз удостаивалась пренебрежительных реплик Рогозина: «В моем бывшем избирательном округе есть конезавод «Хреновской», — конезавод старше, чем все США, чем Америка как таковая. Естественно, поэтому у нас взгляды архаичнее» — так политик объяснял разницу менталитетов россиян и американцев в 2009 году.

Политические трения между Россией и Турцией в последние несколько лет тоже не обошлись без искрометных комментариев Рогозина. В 2015 году, когда президент Турции Эрдоган обвинил главу Российской федерации шахмат Андрея Филатова в торговле нефтью с «Исламским государством» (запрещенным в России), Рогозин написал: «А сам турецкоподданный, судя по всему, торгует с ИГИЛ лишь шахматными досками».

В 2010 году Рогозин высказался о странах Восточной Европы так: «Это страны, которые раньше были либо частью Советского Союза, либо Варшавского договора. Мы их называем «натовский комсомол».

А когда Мадонна 8 августа 2012 года высказалась в поддержку Pussy Riot во время своего концерта в Москве, Рогозин написал: «Каждая бывшая б. с возрастом стремится читать всем лекции о морали. Особенно во время зарубежных турне и гастролей». В ответ на возмущенные комментарии политик заметил, что за буквой «б» «могли скрываться такие слова, как «богиня» или, например, «балерина».