Следствию — домик у озера, журналисту — нож в живот

Коллегия судей Калинин­градского областного суда под председательством Ирины Титовой 28 июля рассмотрела жалобу прокуратуры и потерпевшего Игоря Рудникова на приговор судьи Центрального суда Калининграда Лилии Алиевой. Апелляционная инстанция приговор отменила, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд. Мы полагаем это решение правильным, но пока еще не доведенным до конца.

Корреспондент «Новой» выехал в Калининград сразу после нападения на Рудникова еще в марте 2016 года, и подробная картина преступления была дана нами в № 32 от 28 марта 2016 года. Нападение было совершено демонстративно, на выходе из людного кафе в центре города в обеденное время: один из нападавших парализовал движения Рудникова захватом сзади, а другой бил снизу ножом. Его тогда спасла официантка, бросившаяся зажимать раны полотенцем, а также то, что невдалеке проезжала машина «скорой», сразу доставившая его на операционный стол. Не считая самого потерпевшего, нападавших могли опознать многие — однако им удалось скрыться на автомобиле и на следующий день улететь из Калининграда, куда группа из трех человек специально прилетала из Санкт-Петербурга для совершения этого преступления (все это вытекает из материалов дела). Если бы члены той же банды не были параллельно и по другому делу задержаны в Питере, покушение на убийство Рудникова осталось бы, скорее всего, нераскрытым.

Умышленно или по некомпетентности, но доказательства на месте полицией были собраны плохо, а впоследствии следователь СУ СК РФ по Калининградской области Виктор Чирков выделил и направил в суд дело лишь в отношении одного из нападавших — бывшего сержанта ОМОНа Алексея Каширина. Наконец, судья Алиева довершила «развал» дела, когда вопреки мнению гособвинения (оно потребовало для Каширина 10 лет лишения свободы) переквалифицировала его действия на умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и приговорила подсудимого к 1,5 года (фактически к полугоду, так как год он уже провел в СИЗО) лишения свободы в колонии-поселении. Тем самым из-под уголовной ответственности были выведены не только прямые соучастники (их имена звучали в суде), но также и организаторы, и заказчик покушения на Рудникова.

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Как и потерпевший Рудников, «Новая газета» с самого начала настаивала на том, что дело должно было быть квалифицировано не только как покушение на убийство в группе лиц, но также и по специальной статье 277 УК РФ — как «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», совершенное с целью прекращения его деятельности или из мести за нее. Учитывая, что Рудников — не только главный редактор газеты «Новые колеса», выходящей в Калининграде уже более 20 лет, но также депутат Законодательного собрания области. Аналогичное мнение было высказано в 2016 году Союзом журналистов России и в 2017 году —Советом по правам человека.

Страничка начальника СУ СК РФ по Калининградской области Виктора Леденева в социальных сетях. На фоне — Верхнее озеро, такой же вид — с балкона дома, якобы безвозмездно предоставленного Леденеву для проживания коммерсантом Зелениным

Игорь Рудников в «Новых колесах» связал вопиющие несуразности при расследовании «его» дела и попытку выгородить заказчика покушения (он считает, что эта инициатива могла исходить от главы администрации одного из курортных районов) — с переездом начальника Следственного управления СК РФ по Калининградской области Виктора Леденева (он переведен в Калининград с аналогичной должности в Чечне в 2013 году) в фешенебельный новый и даже еще не имеющий почтового адреса особняк на берегу Верхнего озера по улице Береговой — в самом элитном районе Калининграда. На наш взгляд, даже если между этими фактами и нет связи, сама по себе информация о «доме Леденева» примерной стоимостью 150—200 миллионов рублей (в зависимости от внутренней отделки) также заслуживает внимания.

Как рассказал Рудников, сразу после возмутительного приговора судьи Алиевой, который был вынесен 8 июня, ему позвонили, чтобы выразить свою солидарность, губернатор области Антон Алиханов и экс-губернатор, а ныне полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. А 12 июля Рудников был приглашен к прокурору области Сергею Хлопушину, который сообщил ему, что по поручению Генеральной прокуратуры РФ он занимается проверкой сообщенных им сведений о «доме Леденева» и лично произвел опрос Рудникова в качестве заявителя. По имеющимся сведениям, Леденев подтвердил, что из служебной квартиры он переехал в дом на берегу озера, который ему предоставил в безвозмездное пользование некий коммерсант Сергей Зеленин, так как ему не хватило денег, чтобы купить в новый дом мебель.

Фамилия коммерсанта совпадает с данными кадастрового учета по земельному участку (дом считается недостроенным, и собственность на него еще не зарегистрирована). И сейчас Сергея Зеленина якобы ищут в Москве, чтобы он подтвердил правильность сведений, сообщенных главой следственного управления Калининграда.

Именно на этот адрес Сергей Зеленин получил разрешение на вырубку одного дерева в августе прошлого года

При таких обстоятельствах «Новая газета» считает, что дело о нападении на Игоря Рудникова: