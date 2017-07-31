«Российская ЛГБТ-сеть»: на Северном Кавказе совершены десятки убийств геев

Акция ЛГБТ-активистов. Фото: Маргарита Рогова / «Новая газета»

Доклад о фактах преследования ЛГБТ в регионе Северного Кавказа опубликовало межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть» в сотрудничестве со специальным корреспондентом «Новой газеты» Еленой Милашиной. В докладе собраны промежуточные итоги расследования притеснения людей из-за ориентации или гендерной идентичности, собраны свидетельства потерпевших, подробно описываются процессы задержания, пыток, последствия подозрений в гомосексуальных связях.

Доклад уникален тем, что в нем приводятся личные рассказы людей, переживших преследования и пытки. Сотрудники «ЛГБТ-сети» задокументировали показания 33 потерпевших.

Всего за четыре месяца в организацию обратилось более 130 человек из Чечни и соседних республик Северного Кавказа. Сотрудники «ЛГБТ-сети» вывезли из региона 64 человек и разместили их в убежищах в Центральной России.

В докладе утверждается, что преследования и аресты проводились с подачи и при участии местных властей. Потерпевшие вспоминают о причастности к арестам как минимум трех высокопоставленных чиновников: спикера Чеченского Парламента Магомеда Даудова ( «Лорд»), главы отдела МВД России по городу Аргун Аюба Катаева, командира отряда быстрого реагирования СОБР «Терек» Абузаида Висмурадова («Патриот»). Мужчин, подозреваемых в гомосексуальности, задерживали полицейские или сотрудники Росгвардии.

Задержания можно разделить на три волны: первая длилась с декабря 2016 года по февраль 2017 года, вторая — с марта 2017 года по май 2017 года, третья началась в день окончания Рамадана, в июле 2017 года, и, по словам авторов доклада, длится до сих пор. Многие из опрошенных «ЛГБТ-сетью» содержались в «секретных тюрьмах» в течение всего этого времени.

«Секретными тюрьмами» опрошенные потерпевшие называют цементные бараки, где их пытали. Потерпевшие рассказали как минимум о четырех подобных местах.

Все потерпевшие свидетельствуют о пытках электрическим током, отсутствии воды и еды, нормального сна, об унижениях, оскорблениях, моральном подавлении. Передачи от родственников им были запрещены, хотя даже подозреваемым в терроризме и распространении наркотиков передавали посылки. В течение дня нельзя было садиться, разрешалось только стоять на цементном полу, в туалет разрешали ходили по расписанию. В камере могло одновременно содержаться до 16 человек.

«У некоторых задержанных из-за побоев на ногах были открытые раны, а так как мыться нам не давали, то уже через пару дней из-за открытых ран от людей пахло испорченным мясом», — приводятся показания одного из потерпевших в докладе.

Катализатором массовых задержаний, согласно докладу, стал случайный арест подозреваемого в хранении наркотиков. В его телефоне нашли информацию, подтверждающую его гомосексуальную ориентацию. Сеть информаторов под пытками разрасталась, все больше задержанных, не выдержав унижений и боли, сдавали своих знакомых.

В докладе рассказывается о вовлечении родственников задержанных в карательную операцию. Иногда на процедуру освобождения приезжали высокопоставленные чиновники, они проводили беседы с родственниками задержанных, наставляя, как избавиться от «нездоровых членов семьи» (например, смыть позор кровью).

«Я и в страшном сне не мог представить, что моя родня узнает обо мне. Мои родственники-мужчины сказали полицейским, что разберутся со мной сами, поблагодарили за информацию. Они уехали, и родственники начали меня жестоко избивать, приставив к моему виску пистолет. Во время избиений мне раздробили кость, после чего была операция по ее удалению», — приводят свидетельства одного из потерпевших сотрудники «Сети».

Некоторые из потерпевших после освобождения пропали без вести. Свидетели, опрошенные «ЛГБТ-сетью» утверждают, что в ходе кампании совершены десятки убийств, к трем из них имеют отношение представители власти или они совершены родственниками под давлением властей.

Составители доклада заключают: на сегодняшний день ни одно уголовное дело по факту незаконных арестов не возбуждено. Проверка Следственного комитета фактов преследования геев в Чечне не выявила.