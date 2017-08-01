С подачи интернет-издания «Блокнот Волгограда» страна оживленно обсуждает «масштабное и вызывающе дорогое празднование» выпуска местной полицейской академии. Сообщалось, что выпускники академии МВД отметили окончание учебы заездом на внедорожниках Land Cruiser Prado, катанием на яхте и ужином в пентхаусе «популярного и очень дорогого» ресторана.

И вот уже руководство академии проводит проверку публикаций в СМИ о нескромном праздновании окончания учебы ее выпускниками, сообщает пресс-служба академии. «По результатам проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению выпускников и сделаны оргвыводы».

Боюсь, запомнится кое-кому праздничек. Вон мы знаем, как в Москве выпускники академии ФСБ тоже пафосно отмечали завершение высшего профессионального образования, тоже с шиком по столице прокатились (в колонне «гелендвагенов») и вместо достойного распределения по всяким хорошим чекистским местам рассовали их по таким «медвежьим углам», где порядочного шпиона за жизнь не увидишь; так нам, во всяком случае, объявили.

Но в Волгограде, получается, необходимых выводов сделано не было. Не пошел на пользу столичный пример, на те же грабли наступили… Хотя, конечно же, замес пожиже.

Что, собственно говоря, такого они натворили? Что нарушили? Целых два часа на «речном трамвайчике» по Волге катались? «Заезд» по городу устроили? Так не на своих внедорожниках — в аренду взяли, по полторы тысячи за машину, осилить можно, ведь так, если руку-то на сердце? И даже правил дорожного движения ни разу не нарушили… Отметили выпуск в пафосном ресторане? Ну посмотрел я в интернете, что это за ресторан — ничего особенного, все рейтинги, все оценки — средненькие, восторгов в комментариях мало, меню без изысков, цены в общем-то далеко не запредельные. Так что реклама заведения, обещающая посетителям: «Счастье… оно из кусочков, пронзительных, ярких мгновений, из маленьких, чистых глоточков и легких прикосновений!» — боюсь, несколько преувеличивает предлагаемые блага. Название не особенно патриотическое — это да, «Лондон»…

А где им надо было посидеть на дорожку перед началом самостоятельной трудовой жизни — чтоб ничьих чувств не обидеть, да на оргвыводы не нарваться? Коллеги из «Блокнота Волгограда», со ссылкой на анонимный источник, отмечают, что «рядовые граждане на бюджет мероприятия могут безбедно прожить год. Причем всей семьей», но мои приблизительные подсчеты таких выводов не подтверждают. Тем более что и сами журналисты специально отметили: выпускники «ели, выпивали, но вели себя исключительно прилично — чтобы не позорить звание полицейского и родителей, многие из которых сами при погонах либо являются крупными предпринимателями».

По нынешним временам, согласитесь, и это немало — «вели себя исключительно прилично», невзирая на плохую, как сказано, наследственность…

В общем, подождем результатов проверки; может, все окажется и не так страшно, как пока кажется. А сами все-таки задумаемся, почему волгоградский эпизод с такой силой возбудил общественное мнение, почему с такой готовностью обрушилось оно на счастливых выпускников полицейской академии с их неизящной манерой отмечать знаменательные даты? Почему все жестокие обвинения в их адрес поддерживаются и многократно усиливаются — сразу?

Ответить легко и одним-единственным словом: достали!.. Мы видим, что происходит вокруг нас, как демонстративно кичатся незаработанным, незаслуженным богатством мелкий чиновник, депутат, судья, полицейский, как растет на глазах их презрение к окружающим, как перебарывают они естественные опасения привлечь к себе совсем не нужное им внимание. Их ощущение себя хозяевами жизни (нашей жизни!) оскорбляет, пробуждает и подпитывает то самое «классовое чувство», которое ни во что хорошее вылиться не может и не выльется.

Однажды в случайной компании познакомился с лейтенантом — дознавателем ГИБДД из Питера. Он с хорошей завистью рассказывал, как живут, по его сведениям, московские коллеги: за день получают столько, «сколько мы за месяц на отдел делим», а на погоны, оказывается, звездочки из чистого золота привинчивают. Для шика, значит…

Видите, у них тоже свои «легенды и мифы Древней Греции», свои примеры для подражания. Золотых звездочек ни на чьих погонах я как-то не замечал (или просто не приглядывался?), но ведь, как учит министр культуры, к любым мифам надо относиться исключительно серьезно.

А нам тем временем предлагают законодательно закрепить «презумпцию правоты» полицейских… Вы что, не видите, что совсем другая презумпция — виновности их — уже накрепко установлена в общественном сознании, и волгоградская история тому еще одно живое подтверждение? Мы с растущим негодованием следим, как Эллочка с «мексиканским тушканом» на молодых плечах соревнуется со столичной вандербильдихой с золотыми звездами на погонах, равняется на ее достижения, активно перенимает ее жизненные ценности. Катается на яхтах, рассекает на арендованных «тойотах», закатывает банкеты в «Лондоне» и верит, что все у нее впереди.

И мы тоже верим в это. Дай только бог нам не ошибиться.