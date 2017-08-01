«Старшие вмешались, идет разбирательство»

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27 июля в Воронеже патруль полицейских (из троих лишь один был в форме) остановил двух чеченок, гуляющих с грудным младенцем, и попросил их предъявить документы. А когда девушки отказались — полицейские потребовали проехать с ними в отделение. Девушки заявили о своем праве гулять без документов, одна включила запись на мобильном телефоне, другая позвонила родственникам — отцу Руслану Абдуллаеву и двоюродному брату, адвокату Шамилю Яндарбаеву. Когда те приехали, полицейские задержали обоих (Яндарбаева, адвоката, при этом повалили на землю и заковали в наручники) и на служебной машине отвезли в отделение, а затем отпустили. Как рассказал «Новой газете» Шамиль Яндарбаев, в отделении он пробыл около трех часов, там «ничего конкретного» не было, с полицейскими говорили «обо всем».

Свидетели конфликта из числа местных жителей комментировали конфликт с полицией агрессивными репликами. Одна из женщин, попавшая в кадр, нецензурно оскорбляла девушек по национальному признаку. Самая безобидная реплика звучала так: «Ты у меня в гостях, а я у себя дома».

Вскоре видеоролик о том, как сотрудник полиции сначала обещает разбить телефон, а затем грубо задерживает подоспевшего на помощь девушкам родственника, появилась в инстаграме Кадырова с подписью: «Позор!»

Реакция

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить действия сотрудников полиции. Он также выразил удивление по поводу того, что «власти Воронежской области не дали оценку происходящему».

Оценки последовали.

Вечером 28 июля пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета по Воронежской области опубликовали сообщения о проверках. В СК отметили, что «правоохранители отказались представиться и пояснить причину своих требований, вели себя некорректно и грубо». И добавили, что «руководством ГУ МВД России по Воронежской области назначено проведение служебной проверки по, возможно, неправомерным действиям сотрудников полиции».

Ни на сайте городской, ни на сайте областной администрации официального комментария по ситуации нет. Четыре источника «Новой», в том числе — в местном управлении МВД, заявили, что было распоряжение «из Москвы» не комментировать ситуацию. «В тот же день началась гигантская проверка», — подтвердил один из наших собеседников.

Чеченский Центр «Э» МВД, в свою очередь, начал проверку высказываний жительницы Воронежа, чьи комментарии в адрес чеченок, по мнению ведомства, могут содержать признаки преступления из «экстремистской» статьи 282 УК РФ («разжигание межнациональной розни»). Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев попросил воронежских коллег взять ситуацию на контроль. В аппарате уполномоченного по правам человека в Воронежской области «Новой» подтвердили, что «разбираются».

29 июля Кадыров рассказал о разговоре с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, который «с глубоким сожалением говорил о случившемся», и заявил, «что руководство области делает все для сохранения и укрепление межнационального мира и согласия». Телерадиокомпания «Грозный» описала разговор иначе: губернатор «принес извинения чеченскому народу».

Источник в правительстве области заявил «Новой», что разговор состоялся по инициативе Кадырова и об извинениях известно только с его слов. Сам губернатор в момент разговора, по его словам, находился в отъезде.

«Резко осудили поступок сотрудников полиции председатель Воронежской областной думы, депутаты от области в Госдуме РФ и общественность города. <…> Оперативно отреагировал на случившееся председатель СПЧ при Президенте РФ Михаил Федотов. <…> Я не знаю, как поступят Руслан Абдулаев, его дочь и другие. Но забыть все это нам всем будет нелегко», — сообщил Кадыров.

Утром 31 июля чеченки поступили так: обратились в СК, Генпрокуратуру и МВД с заявлениями о привлечении полицейских к ответственности.

О чем говорят в Воронеже: «стажеры», «цыгане» и угрозы полицейским

Сотрудник МВД по городу, работавший вместе с участниками конфликта, рассказал, что полицейские, остановившие чеченок, были стажерами. Единственный полицейский в форме был участковым, а опера в штатском имели ориентировку на цыган с ребенком и просто ошиблись. «Они приняли их за цыган, <…> там вообще стажеры занимались, они различия не заметили, решили проверить документы».

Источник в полиции рассказал, что после публикации в инстаграме главы Чечни «начались угрозы в адрес оперов и их родственников с чеченской стороны». Сотрудники полиции, по его словам, сейчас под охраной и перестали появляться на работе.

В телеграм-канале «Джихад» опубликован скриншот с видео, на котором изображены остановившие девушек полицейские в штатском. На видео наложена надпись: «Братья, эти два козла хотели унизить наших сестер Чеченок с Воронижа. Найдите их и замочите» (орфография сохранена).

Комментарий Шамиля Яндарбаева «Новой газете»:

— Сейчас ничего не хочу комментировать — старшие вмешались, идет разбирательство. Я не знаю, кто с кем [общается], но уровень там серьезный.

— Вы будете жаловаться на действия полиции?

— Уровень уже такой высокий, что от меня ничего не зависит. Решение общее какое-то будет.

— С вами Кадыров или его представители связывались?

— Не хочу отвечать на этот вопрос.

— А представителей воронежской власти и органов?

— Ну кто-то связывался, да.

— Что они говорили?

— Что виноваты.