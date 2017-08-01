Члены «банды ГТА», убивавшей водителей, напали на конвоиров в суде и были застрелены

На конвой напали в лифте

1 августа в здании Мособлсуда, где должно было начаться заседание по делу пятерых членов «банды ГТА», завязалась стрельба: не менее 20 выстрелов. Всех сотрудников и посетителей срочно эвакуировали, в помещении остались только бойцы Росгвардии.

Вскоре выяснилось: пятерых подсудимых, обвиняемых в разбойных нападениях и жестоких убийствах, конвоировали лишь двое сотрудников МВД. Подсудимые напали на конвой в лифте, завладев их табельным оружием. Оба конворира были ранены, но один успел вызвать подпрепление.

В суде был Посадский ОМОН (Росгвардия)

Росгвардия позднее подтвердила, что пятеро участников «банды ГТА» напали на сопровождавших их полицейских «завладели табельным оружием и пытались скрыться», но в суде в этот момент находились бойцы Посадского ОМОНа.

«Стрельба началась в лифте и продолжилась в холле этажа, — рассказал детали происшествия собеседник Интерфакса.

Вот как обисывает произошедшее в суде СК: «Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление — сотрудников Росгвардии. На третьем этаже, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо», — сказано в сообщении СК.

Сколько точно раненых?

При этом информация о пострадавших и убитых до сих пор уточняется.

Источник Интерфакса сообщил, что в Мособлсуде «нейтрализовали» пятерых человек, которые напали на конвоиров.

Адвокат Диана Татосова, ранее защищавшая одного из членов «банды ГТА», в комментарии РИА Новости рассказала, что в перестрелке убили четверых фигурантов дела.

МВД сообщило, что сотрудники правоохранительных органов застрелили троих нападавших, еще двое были ранены.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что также во время перестрелки были ранены двое полицейских (видимо, речь про конвоиров) и сотрудник Росгвардии.

В целом, как следует из открытых источников и официальных комментариев, в результате инцидента убиты трое подсудимых и ранены еще 5 человек: двое из них — подсудимые, еще двое — конвоиры и 1 — сотрудник Росгвардии.

Фото: РИА Новости

Возбуждены дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), пункту «б» части 4 статьи 226 УК (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), части 3 статьи 30, части 3 статьи 313 УК (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).

Прокуратура Московской области также начала проверку после перестрелки в суде.

Вопросы

Непонятно, почему преступников, подозреваемых в более чем десятке жестоких разбойных нападениях и убийствах, конвоировали под такой легкой охраной? И были ли на них надеты наручники?

К примеру, на процессе по делу об убийстве Бориса Немцова, помимо обычного конвоя и сотрудников ФССП, подсудимых всюду сопровождал спецконвой, ОМОН, и каждый раз в охране была еще и собака. На каждого из подсудимых приходилось по 2-3 охранника, то есть на пятеро подсудимых было, по крайней мере, вдвое больше охраны.

При этом каждый подсудимый был сцеплен наручниками со своим охранником при проходе в зал и выходе из него.

А территорию рядом с судом охранял ОМОН.

Что такое «банда ГТА»

Заседания по делу «банды ГТА» идут в Московском областном суде с августа 2016 года. По делу проходят девять выходцев из Средней Азии. Они нападали на водителей на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье. Участники банды выкладывали на дорогу шипы, после того, как автомобиль останавливался, они расстреливали пассажиров.

«Банду ГТА» задержали в ноябре 2014 года, а создана она была весной 2012 года.

Во время задержания был убит лидер банды Ибайдулло Субханов.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин тогда рассказал, что членов банды обвиняют в 17 убийствах.