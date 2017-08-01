В женском СИЗО «Печатники» открыли детскую площадку

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Благотворительный фонд Светланы Бахминой «Протяни руку», оказывающий помощь людям в трудных жизненных обстоятельствах (прежде всего, оказавшимся в местах лишения свободы женщинам с детьми, и воспитанникам колоний для несовершеннолетних) открыл сегодня детскую площадку на территории московского женского следственного изолятора №6 (СИЗО «Печатники»).

В этом единственном в столице женском СИЗО сейчас находятся 16 детей в возрасте от 3 месяцев до 2,7 лет, еще один малыш в ближайшее время должен появиться на свет. Матери находятся в СИЗО с малышами, которым нет 3 лет, до тех пор, пока суд не определит дальнейшую судьбу подследственных. В случае, если женщину осуждают и после вступления приговора в силу суда отправляют в колонию, ее ребенка либо забирают родственники, либо его отправляют в дом малютки, если родных нет, либо те по каким-то причинам не забирают ребенка.

По сути, до недавнего времени как таковой детской площадки в СИЗО «Печатники» не было: конструкции были прогнившими и ветхими. В центре стоял теремок, больше напоминающий собачью будку, где взяли моду справлять нужду тюремные коты и кошки. Словом, для маленьких детей площадка никак не подходила. А гулять на территории СИЗО больше было негде. На ситуацию обратил внимание тюремный священник, отец Константин Кобелев. Он выложил удручающие фотографии площадки в своем фейсбуке и попросил как-то помочь подследственным матерям и их детям. Фонд «Протяни руку», основанный в 2014 году предпринимателем Валерием Баликоевым и юристом Светланой Бахминой, которая когда-то сама сидела в этом СИЗО, занялся полным переоборудованием площадки. Финансировался проект, как и все остальные проекты фонда, из пожертвований физических лиц. Кроме того, к финансированию подключился другой благотворительный фонд «Закят» (существует при поддержке духовного правления мусульман). Естественно немало времени сотрудникам обоих фондов понадобилось на все согласования и урегулирования со ФСИН, но ведомство в итоге согласилось и разрешило строительство. В итоге через 6 месяцев на месте прежней площадки появилась новая: с качелями, песочницей, игрушками, детским домиком, лавочками и столом и хорошим покрытием, которое не смогут испортить дожди и снег. На высокий забор рядом с площадкой повесили цветной баннером с героями из мультиков.

Площадку в Печатниках 1 августа официально открывали сотрудники фондов, начальник СИЗО Илгиз Утимишев (перерезал ленточку и наградил благотворителей грамотой), священник Константин, две мамы и два малыша. Самым юным посетителем новой площадки оказался 3-месячный Матвей, который, впрочем, вскоре заснул у матери на руках. Он и остальные малыши живут с мамами в отдельных, специально оборудованных всем необходимым камерах.

До и после. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Это первый в столичном женском СИЗО случай, когда детскую площадку строят именно негосударственные фонды и гражданские лица. В настоящее время аналогичные площадки фонд «Протяни руку» построил в Челябинской и Хабаровской женских колониях. Как сказал «Новой» директор фонда Павел Шилов, очень важным фактором является желание и способность руководства пенитенциарных учреждений идти на контакт с волонтерами и делать что-то совместно. «Но слава богу, такой контакт удается достигать. Мы исходим из того, что да, человек, может быть виноват, но протянуть руку можно каждому», — заметил Шилов.

В настоящее время фонд курирует 7 из 13 домов ребенка при женских колониях в России, обеспечивая мам и малышей необходимыми вещами, оборудованием, одеждой, питанием, делая ремонт в помещениях, и давая каждой освобождающейся маме дорожный комплект (рюкзак с набором детской одежды, коляску или переноску, телефон с оплаченными услугами связи). Основная цель фонда сейчас – увеличить количество комнат для совместного проживания мам и детей в домах ребенка при колониях. На сегодняшний день только в 6 из 13 домов ребенка при исправительных учреждениях в России есть возможность совместного проживания рожденных в них детей с осужденными мамами. Но даже в этих колониях недостаточно таких комнат, и некоторые мамы по-прежнему живут отдельно от малышей.

— Всем мы знаем, когда ребенок постоянно живет с мамой – он меньше болеет и лучше развивается. А для женщины такая связь позволяет сохранить материнские чувства и желание ухаживать за ребенком и после освобождения, — говорят в фонде. — Большинство детей, рождающихся в неволе, разлучаются со своей мамой в первые часы после появления на свет.

Фонд существует на пожертвования граждан, каждый желающий может выбрать способ помочь, зайдя на сайт ruku.org.