Сечевое блогерство

Петр Саруханов / «Новая»

В России больше нет реестра блогеров — ​по мнению Артема Козлюка из «Роскомсвободы», самого бесполезного элемента в модели цензуры, созданной государством за последнее время. Нам так долго рассказывали, как важно в интересах порядка и безопасности регистрировать свои блоги в реестре, какой хаос грозит Рунету без этого реестра. Как безответственно и непорядочно игнорировать мудрого российского законодателя — ​и вот случился пшик, на который чиновники потратили тысячи человеко-часов, а налогоплательщики соответственно миллионы рублей. Как говорят в интернете, запомните этот пост: перед нами первое официальное признание того факта, что система российской государственной цензуры нежизнеспособна и абсурдна. Начальство, конечно, на этом достижении не остановится, у них еще много ценных идей. Теперь, устав от реестра блогеров, они будут, например, блокировать способы обхода блокировок. Но прецедент отката создан важный.

Дело было так. Три года назад думцы обязали блогеров, у которых более 3 тысяч подписчиков, в обязательном порядке регистрироваться в специальном реестре и принимать на себя обязательства СМИ — ​из явно невыполнимого, например, не ругаться матом. То есть блогеров хотели поставить под ружье и сделать людьми казенными — ​как в свое время казаков. Был большой скандал. Нашлось немало вольнодумцев, которые кричали, что в блогерские реестры записываться не хотят (я сам кричал). Еще большее число авторов, пишущих в интернете и снимающих для него видео, просто не обратили на цензоров внимание — ​мало ли чем там депутаты бесятся.

Было ясно, что заставить всех блогеров регистрироваться — ​нереально: их, подпадающих под определение закона, десятки, если не сотни тысяч. И всех, что называется, не пересажаете. Так блогеры России поделились на реестровых и сечевых. У нас, вольных блогеров, в 2014 году были некоторые опасения, что реестр можно будет использовать для точечных репрессий — ​мол, не встал на учет, значит, жди блокировок, обысков и выемок. Но даже этим потенциалом собственного закона власти воспользоваться не смогли — ​не придумали как. И тем блогерам, кто три года не исполнял российское законодательство, буквально ничего не было. Теперь государство признало, что вольнодумцы были правы с самого начала.

Первой в реестре в августе 2014 года зарегистрировалась группа в «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург», для которой это была рекламная акция. Одновременно встали под ружье актриса Мария Кожевникова, по совместительству депутат VI созыва Думы, министр связи Николай Никифоров и будущий президентский советник Герман Клименко, известный своей опережающей законопослушностью. Кожевниковой, для примера, присвоили индекс A‑0005–97-BLG, и здесь уже по набору символов ясно, что все эти граждане были заняты очень полезным и серьезным делом. Не будут же взрослые люди просто так, без причины раздавать друг другу буквенные и числовые индексы?

Параллельно Роскомнадзор направил запросы на регистрацию нескольким трендсеттерам, выбранным, видно, по вкусу самих чиновников: Араму Габрелянову, Сергею Доле, Михаилу Задорнову, Эдуарду Лимонову и Михаилу Галустяну. Габрелянов и Галустян сразу оказались согласными на все, а вот Лимонов, кажется, оставил поклонников своего творчества в Роскомнадзоре без ответа. Зато в первых рядах регистрантов осенью 2014 года были светочи русского мира: страничка в «ВКонтакте», приписываемая Игорю Стрелкову-Гиркину, группа националистического «Спутника и погрома». А также твиттер-аккаунты МИДа, Канделаки и Владимира Соловьева. Так в реестре постепенно собирался весь бомонд.

Всего за три года чиновники Роскомнадзора внесли в реестр блогеров 2173 записи — ​вряд ли больше одного процента от реальных объемов рынка. В 2017 году записи продолжали вноситься, но явно спустя рукава, по несколько пунктов в месяц — ​то есть для отчетности и даже, можно сказать, по принципу «только отвали». Последние записи датируются 28 июля 2017 года — ​за день до отмены бессмысленной правовой нормы чиновники продолжали самоотверженно тратить силы на этот сизифов труд. Не рискну сказать, испытывали ли они при этом экзистенциальные страдания, ведь мотивацию людей, добровольно работающих цензорами, вообще трудно реконструировать. Но есть некоторый символизм в том, что последним подреестровым блогером была признана группа в «ВКонтакте» «Юмор мастеров. Отдохните от работы!», посвященная профессиональным шуткам специалистов по маникюру. Можно представить себе, что по поводу этого важного акта медиарегулирования в Роскомнадзоре прошло специальное совещание.

А мораль, по-моему, состоит в следующем. Труп нынешней цензуры, в рамках которой случайные люди в Думе пытаются регулировать интернет, о работе которого они не имеют ни малейшего понятия, неизбежно проплывет однажды мимо нас. При условии, что мы просидим на этом информационном берегу достаточно долго.