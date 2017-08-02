Новый завхоз «фабрики грез»

Российская киноиндустрия обсуждает новость: у одной из крупнейших студий «Главкино» сменились акционеры. «Главкино» не случайно именуют «Русским Голливудом». У компании 10 га земли на Новорижском шоссе и 21 тыс. кв. м в девяти съемочных павильонах, по оснащенности не уступающих голливудским: в них могут передвигаться колонны танков и летать самолеты. Основной бизнес «Главкино» построен на сдаче в аренду павильонов, оборудования и строительстве декораций. Здесь снимали блокбастеры «Экипаж», «Викинг», «Черновик» по мотивам романа Лукьяненко. Но в основном комплекс используется для съемок шоу и телепрограмм. Среди клиентов концерна — Comedy Club Production, «Красный квадрат», «Телекомпания «Игра-ТВ», студия Bazelevs Тимура Бекмамбетова, «Филипп Киркоров Продакшн», Cirque du Soleil Rus, студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.

В начале июля свои доли в компании продали все инвесторы: бизнесмен Виталий Головачев — 50%, благотворительный детский фонд «Виктория» — 16,7%, гендиректор Первого канала Константин Эрнст —16,7%, режиссер Федор Бондарчук — 11,7% и кинопродюсер Илья Бачурин — 5%. По данным документов госзакупок, «ВТБ-проект» получил киностудию за 500 000 рублей, а каждый из акционеров — по 100 000 рублей за свою долю в компании. Акционеры, продавшие свои доли структурам ВТБ, не комментируют реальную сумму сделки и планируют участвовать в развитии «Главкино».

Подробности сделки, связанной с финансовым кризисом студии, обсуждались уже давно, и сейчас переговоры вышли на финишную прямую. Группа ВТБ была одним из соучредителей кинотелеконцерна, в 2009-м вышла из состава акционеров, оставшись основным кредитором. Но уже к 2015-му долг «Главкино» банку составил 2,8 млрд рублей. В прошлом году банк взял на себя управление компанией, а возглавил ее старший вице-президент ВТБ Владислав Мельников. Долгое время он руководил «Дирекцией капитального строительства». Банкир не скрывает, что относится к кинематографу как к бизнесу, среди его любимых фильмов — «Достать коротышку»: герой Траволты приезжает в Голливуд и начинает выстраивать кинокомпанию по своему усмотрению. Но прежде чем снимать кино, он должен вернуть деньги мафии, которой задолжал один продюсер.

Специфика деятельности компании, по мнению Мельникова, большого значения не имеет. Новый руководитель планирует превратить громадную территорию Московской области, принадлежащую «Главкино», в инновационный кинокластер, своего рода «Сколково». Зарегистрированные здесь фирмы, предоставляющие услуги по строительству декораций, пошиву костюмов, аренде съемочного оборудования, получат налоговые выплаты из регионального бюджета, за счет чего снизится стоимость их услуг.

Здесь также будут устраивать массовые развлекательные мероприятия, фестивали музыки и света с применением 3D-проекций. В перспективе для Мельникова открывается возможность применить и свой строительный опыт: планируется возведение новых павильонов, гостиницы, редакционного комплекса, складских помещений.

Что касается собственного кинопроизводства, которым «Главкино» пока не может гордиться: на конец сентября намечена премьера комедии «Жизнь впереди» Карена Оганесяна по сценарию Жоры Крыжовникова (совместное производство «Главкино», «Карго», НТВ при поддержке Министерства культуры). Бывшие одноклассники встречаются на похоронах товарища. Артур Смольянинов, играющий одну из главных ролей, отмечает качество сценария, в котором «есть хорошая доля живого абсурда, что прекрасно отражает нашу сегодняшнюю действительность и достаточно иронично и саркастично показывает ее со стороны».

Среди главных направлений компании — совместное производство с китайскими партнерами. Планируется создание римейка «Семнадцати мгновений весны» для проката на территории КНР. Параллельно будет идти работа над ремейком «Человека-амфибии». Любопытно, что, по мнению китайских партнеров, главные персонажи этой ленты должны сменить пол. С учетом особенностей национального восприятия роль Ихтиандра следует отдать девушке, а юноша сыграет Гуттиэре. Слова знаменитой песни про морского дьявола будут переведены на китайский. И, видимо, петь ее будет мужчина. Бюджет картины составит не менее $3 млн, а заработать на «страстной фантастике» планируют не менее $20 млн. Специально для проекта создан совместный продюсерский центр Glavkino.China.

Ясно, что один из крупнейших финансовых инвесторов страны становится активным игроком кинорынка. И это неплохое известие для индустрии. Вопрос — будет ли банк с более чем 60-процентным государственным участием обращаться к государству за финансовой поддержкой своих кинопроектов?

Подробности тематического планирования в «Главкино» еще обсуждаются. Но вряд ли компания, принадлежащая ВТБ, станет снимать фильмы об ограблении банков. Хотя возможности такие есть, можно организовать съемочную площадку прямо в офисах ВТБ.