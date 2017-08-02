Дорожная карта кандидата в губернаторы

Петр Саруханов / «Новая»

После отпуска хочется окинуть взглядом залитую дождями одну седьмую земной суши. Не произошло ли на наших просторах чего-нибудь этакого? Не прошел ли обыск с изъятием листовок в каком-нибудь штабе «Единой России»? Не заработал ли какой-нибудь губернатор денег больше своей жены? Не поставили ли памятник Ивану Грозному в Казани? Нет, извините, памятник — это нереально. В другом месте — уже возможно, а в Казани он и полчаса не простоял бы…

Событие попроще произошло в Кировской области: Николай Дубравин сел и написал письмо Элле Памфиловой. Поскольку Николая Дубравина хорошо знают лишь 33 тысячи 114 человек, придется пояснить остальным жителям страны, кто он такой. Николай Григорьевич — депутат Слободской думы. В городе Слободском он нередко будоражит общественное мнение, доказывая, например, что расходные статьи местного бюджета обеспечиваются деньгами лишь наполовину, зато всегда находятся средства на выплату чиновникам премиальных — в размере 200—300%. Добавим, что помимо жителей Слободского Дубравина знает президент России. Не может Владимир Владимирович его не знать. Ведь Дубравин то письмо ему напишет о местных порядках, то видеообращение адресует. Наверное, Путин порой даже спрашивает проходящего мимо Кремля почтальона: «Что-то давно я ничего не получал из Слободского. Не затерялось ли письмецо? Мы уж и начальника «Почты России» поменяли, а письма у вас всё теряются!»

И вот теперь Дубравина будет знать Памфилова. Дело в том, что 68-летний директор ООО «Водоочистка» объявил о самовыдвижении на пост губернатора Кировской области и доказал серьезность своих намерений, собрав необходимые подписи муниципальных депутатов, то есть пройдя (пока еще без проверки) пресловутый муниципальный фильтр. Конечно, водоочистка и фильтр — это что-то близкое, но не подумайте, что привычные термины облегчили Дубравину процедуру. О том, что он думает об этой процедуре, провинциальный политик и написал в ЦИК. Понятно, он описал известные факты: соперникам кандидата от власти чинят препятствия, в сельской местности не найдешь нотариуса, чтобы заверить подписи, нет отделений банка, чтобы оплатить данную услугу… Мы сейчас не об этом. Николай Дубравин указал на важное обстоятельство, ранее вроде не отмечавшееся: до муниципальных депутатов невозможно доехать. Дороги в Кировской области таковы, что, к примеру, в Подосиновский район или в Лузский приходится добираться в объезд через Республику Коми. Напрямую из Кирова — и то было бы километров 350—400, а в объезд — все 700. И это только до райцентров. А дальше, до сельских поселений, и на тракторе не проедешь. Николай Григорьевич рассказал «Новой газете», как он преодолевал тысячи километров по бездорожью на своем стареньком автомобиле (за свой счет, разумеется), чтобы собрать несколько десятков подписей депутатов из 34 муниципальных образований. И что-то он не замечал на трассе застрявший автомобиль главного соперника — врио губернатора области Игоря Васильева. В письме Элле Памфиловой Дубравин предполагает, что посланцу Москвы Васильеву, которого в отдаленных районах области еще и не видели, «листы поддержки доставили на блюдце». Думается, это не точно. Скорее не на блюдце, а на летающей тарелке, без которой в наши деревни в XXI веке никак не добраться.