«Мы потеряли столько, что даже потеряли страх»

30 июля 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро смог осуществить свой план, объявленный два с лишним месяца назад, и провести выборы в Конституционную ассамблею, которая должна разработать и принять новую конституцию страны. Это произошло, несмотря на беспрецедентные в истории Латинской Америки массовые протесты оппозиции, на «восстание граждан», которое не прекращается уже четыре месяца. Число погибших в ходе уличных протестов перевалило за сотню и продолжает расти.

Созыв Конституционной ассамблеи, намеченный на первую неделю августа, должен, по замыслам режима, привести к роспуску действующего парламента страны, Национальной ассамблеи, большинство в которой принадлежит оппозиционному Круглому столу демократического единства, одержавшему сокрушительную победу на парламентских выборах в декабре 2015 года. Борьба Мадуро с оппозиционным парламентом, попытки прекратить его полномочия с помощью подконтрольного режиму Верховного суда и привели в начале апреля к массовому взрыву недовольства. Порядок выборов 545 депутатов Конституционной ассамблеи отводит треть мест фактически назначенным сторонникам режима, а распределение остальных мест происходит при явном преимуществе сельских округов, где режим все еще контролирует население.

На этих условиях оппозиция отказалась участвовать в выборах, несмотря на призывы режима к «конструктивному сотрудничеству». С самого начала и оппозиционный Круглый стол, и влиятельные круги внутри самого режима (в частности, генеральный прокурор Венесуэлы Луис Ортега) указывали на то, что выборы в Конституционную ассамблею по указу президента противоречат действующей конституции страны, предусматривающей решение этого вопроса только путем всенародного референдума.

16 июля оппозиция провела собственный референдум, на котором призвала граждан ответить, согласны ли они на проведение запланированных режимом выборов в Конституционную ассамблею. 7,2 миллиона венесуэльцев, принявших участие в этом референдуме, отказались поддержать план режима. Это означает, что примерно половина из тех 15 миллионов человек, которые участвовали в последних президентских выборах, однозначно выступают на стороне оппозиции.

Согласно официальным данным, в выборах в Конституционную ассамблею приняли участие 41,4% (8,1 млн человек) зарегистрированных избирателей. Судить о подлинности официальной цифры в условиях ужесточения репрессий и фактического распада государства, на мой взгляд, практически невозможно. В ряде районов, являющихся оплотом оппозиции, избирательные участки вообще не открылись. Накануне правительство запретило любые массовые демонстрации 30 июля под угрозой уголовного преследования. В полдень моторизованные отряды Национальной гвардии начали жестко, с применением дубинок и слезоточивых газов разгонять собравшихся на главной магистрали столицы Франсиско Фахардо.

Венесуэла совершенно очевидно вступила в решающий момент своей истории. Режим, а точнее его наиболее авторитарные и коррумпированные круги мертво вцепились во власть. Попытки Мадуро договориться с оппозицией накануне выборов в Конституционную ассамблею с тем, чтобы ее кандидаты приняли участие в выборах и тем самым легитимизировали их, столкнулись с сопротивлением тех чиновников правительства, которые имеют наиболее серьезные проблемы с юстицией, в том числе международной. Главной движущей силой проекта Конституционная ассамблея называют второго человека режима, бывшего председателя парламента Дьосдадо Кабельо. В том случае если ему удастся возглавить вновь избранную Конституционную ассамблею, он имеет реальные шансы стать фактическим президентом страны. Кабельо — бывший военный, в отличие от Мадуро — бывшего водителя автобуса.

Оппозиция считает, что единственным средством противостоять ускоренному сползанию страны к полному хаосу является продолжение мирных демонстраций с требованием отставки Мадуро и скорейшего проведения президентских выборов. Важную роль должно сыграть внешнее давление на режим Мадуро: результаты выборов 30 июля не были признаны большинством латиноамериканских правительств, США и Евросоюзом. Но главное, конечно, решится, и очень скоро, внутри страны. Это будет зависеть от того, смогут ли венесуэльцы и дальше выходить на улицу (по словам одного из демонстрантов, «Мадуро привел страну на самое дно. Мы потеряли столько, что даже потеряли страх»), а также от того, осмелится ли армия стрелять в народ, когда сил полиции и Национальной гвардии перестанет хватать.