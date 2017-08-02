Бездействие не лучше пыток

В 2015 году под Казанью из-за дорожного конфликта за рыбаком Сергеем Елесиным погнались двое парней. Сергей 40 минут звонил в службу спасения и полицию. Несколько раз не смог дозвониться. Дозвонившись, не получил помощи. Спустя пару дней добровольцы обнаружили сожженную машину и обгоревший труп. И хотя полиция моментально нашла и задержала подозреваемых в убийстве, которые получили потом свои сроки, общественность взорвалась негодованием из-за бездействия службы спасения. Выяснилось, что у спасателей нет технических средств, чтобы определять местонахождение звонящего; что служба спасения не относится ни к одному правоохранительному ведомству; что сервис, обещающий помощь в критических ситуациях, не несет никакой ответственности за ее отсутствие. Никого из представителей власти, которые не помогли рыбаку, не удалось наказать. Семья обратилась в Европейский суд. На прошлой неделе власти заявили, что теперь служба спасения сможет определять геолокацию человека, попавшего в беду.

В конце 2016 года в Орле сожитель Яны Савчук в присутствии полицейских оскорблял ее и обещал уничтожить вещи в ее квартире. Участковая ответила: «Ломайте, ломайте идите». А саму Савчук успокоила: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!» Через пять минут сожитель убил женщину. Вскоре выяснилось, что эта сотрудница полиции была признана лучшей в профессии. На прошлой неделе уголовное дело против нее (ст. 293, «Халатность») было направлено в суд.

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело не только на главу семейства, который убил шестерых детей и жену, но и на сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних. Он, как выяснилось, недостаточно внимательно следил за этой семьей, несмотря на многочисленные сигналы о насилии в ней.

Целый сектор непрофессиональных действий полицейских вскрыла работа волонтерской службы «Лиза Алерт». Журналистка Ирина Воробьева, участвующая в продвижении этого сервиса, многократно заявляла, что полицейские из рук вон плохо выполняют свои обязанности по поиску пропавших. Сейчас в Подмосковье рассматривается первый иск о бездействии полиции — при розыске Любови Ястребовой. У женщины была болезнь Альцгеймера, в марте 2015 года она потерялась, двое суток ходила по улицам и замерзла. Сын Андрей утверждает, что у полиции были все инструменты найти ее — живой.

Раньше правозащитники занимались главным образом делами о пытках. В последние годы ситуация поменялась. Все чаще мы слышим об уголовных делах против полицейских, которые недосмотрели, не уследили. Если полиция заявляет, что она у нас особенная, а любой грозно посмотревший на нее подлежит уголовному преследованию, то и у общества возникают повышенные требования к соблюдению полицейскими своих обязанностей. Нужно двигаться дальше и ставить перед собой более сложные задачи. Привлекать к ответственности не только за незаконные действия, но и за бездействие, которое привело к серьезным последствиям.

Мы долгое время учили правоохранителей, как не надо делать. Пришло время начать учить их, как надо.