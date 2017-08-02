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Обращение Дмитрия Муратова к коллегам по цеху по поводу Али Феруза
«Да, он потерял узбекский паспорт. Что, за это его нужно растворить в кислоте?»
«Новая газета»редакция
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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обращается к коллегам — журналистам, которые поддержали внештатного корреспондента «Новой» Али Феруза, задержанного 1 августа в Москве.
«Да, он потерял узбекский паспорт. Он кругом виноват. Все абсолютно правильно, он три года занимается оформлением документов. Что, за это его нужно растворить в кислоте?»