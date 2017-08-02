Обращение Дмитрия Муратова к коллегам по цеху по поводу Али Феруза

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обращается к коллегам — журналистам, которые поддержали внештатного корреспондента «Новой» Али Феруза, задержанного 1 августа в Москве.

«Да, он потерял узбекский паспорт. Он кругом виноват. Все абсолютно правильно, он три года занимается оформлением документов. Что, за это его нужно растворить в кислоте?»