Таланты и поклонники

«В Ленинграде-городе у Пяти углов получил по морде Саня Соколов. Пел немузыкально, скандалил — ну и, значит, правильно, что дали». Кто такой Саня Соколов из ранней песни Высоцкого — истории доподлинно неизвестно. Но нам тут важна строчка: «ну и, значит, правильно, что дали».

Вовсе не в Ленинграде-городе, а в столице нашей Родины Москве, и не у Пяти углов, а в Парке Горького «получил по морде» корреспондент НТВ Никита Развозжаев. Он едва начал прямое включение с традиционного праздника купающихся в фонтанах десантников, в кадре повис песенный заголовок сюжета «Расплескалась синева», ведущая программы «Чрезвычайное происшествие», подводя к сюжету, поэтично назвала этих доблестных воинов «крылатыми гвардейцами», а Никита с воодушевлением поведал, что никто, кроме них, так не отмечает свой праздник, «элитные войска, как их не зря называют», как в кадр, шатаясь и грязно матерясь, ввалился бородатый тип, а на просьбу журналиста помолчать, с ходу вломил тому в челюсть. «Сука, захватим Украину», — успел еще выкрикнуть он, после чего, продолжая изрыгать угрозы, поплелся прочь.

Вся эта красота прошла в прямой эфир, а когда в аппаратной очнулись и остановили включение, ведущая в студии растерянно резюмировала: «Кажется, у нас какие-то проблемы».

Впрочем, уже в следующих выпусках новостей новость об избиении корреспондента не только шла первым номером, но и сам он держался героем, с большим энтузиазмом рассказал подробности инцидента, добавив, что, несмотря на случившееся, его отношение к этому празднику не изменилось, как не прошло у него и желание работать на федеральном канале.

Представители правоохранительных органов оперативно доложили, что дебошир задержан, уже готов извиниться перед своей жертвой и, что самое главное, к ВДВ никакого отношения не имеет. В тот же день оператор НТВ Павел Волосатов, ставший очевидцем происшествия, рассказал каналу RT, что на самом деле этот пьяный урод кричал, не «Захватим Украину», а «Россия захватила мою страну», хотя любой желающий легко мог увидеть в интернете первоисточник. Ну переворачивать чужие слова с ног на голову и придавать им противоположный смысл телевизионщикам не впервой, а украинский след даже в таком незначительном инциденте лишним не будет.

Бить человека по лицу, даже если этот человек — корреспондент НТВ, разумеется, недопустимо. Но мнения прогрессивной сетевой общественности по этому поводу разделились. Кто-то категорически отрицал любое насилие, а значительная часть пользователей увидела в этом событии «идеальное попадание в целевую аудиторию и моментальное получение обратной связи» (как написал на своей странице в фейсбуке журналист Роман Супер). Бывший сотрудник НТВ Андрей Лошак также высказал свое мнение по поводу случившегося в Парке Горького: «Ни в коей мере не злорадствую, корреспонденту искренне сочувствую, но если убрать частности и оставить фабулу, то нельзя не согласиться с этим комментарием на сайте телеканала: «НТВ получило по своей лживой оптимистичной роже от того быдла, которое оно же и взрастило». «Что посеешь, то и пожнешь», — откликнулись на комментарий Лошака его подписчики. В общем, по Высоцкому: «Ну и, значит, правильно, что дали».

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А ведь и правда, есть в этом отвратительном происшествии какая-то своя символика. Сколько раз корреспонденты НТВ (и не только НТВ) нарушали все возможные этические нормы профессии: вламывались в частное пространство людей, попавших «под раздачу», сидели с камерами в засаде, подстерегая очередную жертву, шли по пятам, их гнали в дверь, они лезли в окно. Но интеллигентные, как правило, люди, становившиеся объектами их преследований, хотя и наверняка испытывали жгучее желание дать наглецам в челюсть, все-таки держали себя в руках, понимая, что это их грязная, но работа, а заниматься рукоприкладством себе дороже: точно припаяют статью. А «прилетело» в итоге от того самого зрителя-«брутального мужчины», на которого НТВ ориентируется в своей программной политике, воспевая культ силы, оправдывая мужскую жестокость, взращивая хама, который из всех аргументов признает только кулак.

НТВ, судя по последующим репортажам, не внакладе. Корреспондент Развозжаев, что называется, проснулся знаменитым, количество просмотров скандального сюжета в Сти зашкаливает — что еще нужно телеканалу для того, чтобы поднять рейтинг? Недаром некоторые зрители усмотрели в сюжете постановку, которая зачастую тоже входит в арсенал изобразительно-выразительных средств ТВ, не брезгующего ради обретения дополнительной популярности ничем.

Кстати, о постановке. Недавно на Первом канале стартовало новое шоу «На самом деле», которое стал вести Дмитрий Шепелев, прославившийся среди телевизионной аудитории не затихающим годы семейным скандалом. Теперь он сводит в студии знаменитостей, готовых откровенно делиться своими семейными тайнами и проблемами, и при помощи детектора лжи принуждает их к честности и примирению. Отвратительное зрелище, доложу я вам, хотя с другой стороны — кто ж их неволит демонстрировать свое грязное исподнее на весь крещеный мир?

Но случился прокол. Певец Данко (в миру Александр Фадеев), побывав на программе у Шепелева, обвинил Первый канал и ведущего в циничном обмане. Они-де с женой согласились разыграть в эфире чужой сценарий во имя спасения больной ДЦП дочки, деньги на лечение которой им пообещали в ответ на их участие в новом шоу Первого канала. По этому сценарию Данко обвинял жену в измене, сомневался в своем отцовстве и успокоился, только когда получил на руки результаты теста ДНК. И весь этот позор токмо ради ребенка, на лечение которого семье не хватает денег. А денег-то и не дали. И обещанного сбора средств не организовали! Поматросили и бросили! «Люди, не верьте телику», — написал оскорбленный вероломством Первого канала Данко в интернете.

Тут тоже какой-то обоюдный цинизм и обман. Канал и Шепелев использовали загнанного в угол тяжелыми обстоятельствами жизни человека для собственных и весьма сомнительных нужд, а сам герой согласился на эту позорную постановку в ущерб своей репутации — лишь бы найти средства для лечения больного ребенка. Хотя гаже, конечно, позиция канала, не щадящего ни мать, ни отца, ни больного ребенка ради все того же рейтинга.

Удивляться, впрочем, нечему. Один из самых популярных ведущих Первого канала, народный любимец Андрей Малахов в ответ на вопрос журнала GQ, что может заставить его уйти с канала, сказал предельно откровенно: «Только если для повышения рейтинга меня бы заставили трахнуть в прямом эфире свинью». Кстати, новость о переходе Малахова на канал «Россия», так пока и не подтвержденная, заставила на этой неделе поволноваться многих его поклонников. Если она таки подтвердится, просто интересно узнать, что пытались заставить сделать Малахова на Первом. И кто тот смельчак, кого не испугала подложенная ему свинья?