Только помолвка разлучит их…

О «Матильде», фильме Алексея Учителя, который практически никто не видел, сегодня знает едва ли не каждый наш соотечественник. Против картины инициативой одной депутатши развернута беспрецедентная разоблачительная кампания: что ни день, то новое обвинение или проверка, «молитвенные стояния», к делу подключилась тяжелая артиллерия силового крыла РПЦ «Сорок сороков». Автору уже откровенно говорят о необходимости изъятия ряда сцен. Нам хотелось бы переключить внимание озабоченной общественности с болезненных поисков жареного — на сам фильм, его художественную составляющую.

История начнется с встречи Матильды Кшесинской и цесаревича Николая, мать которого, императрица Мария Федоровна, приветствовала первое серьезное увлечение сына, а закончится торжественно-трагической развязкой любовной истории — пышной коронацией последнего русского императора.

Съемки проходили в исторических интерьерах, для фильма были построены декорации Успенского собора, Дворца на Речном понтоне. Музыку американского композитора Марко Белтрами записал расширенный состав Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

1. Балет

Кадр из фильма «Матильда»

Зритель будет впечатлен двумя балетными сценами: из «Голубой птицы и принцессы Флорины», поставленной в Перми, и «Жемчужины» — парадного балета, шедшего во время торжеств по случаю коронации Николая II. Хореограф-постановщик — Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета. Артисты театра снялись в массовых сценах. Среди них была найдена дублерша для исполнительницы роли Матильды в балетных сценах.

2. Крушение поезда с императорской семьей

Кадр из фильма «Матильда»

Одно из исторических событий, воплощенных в картине, — крушение императорского поезда в Борках. Александр III удерживал крышу вагона на собственных плечах, чтобы супруга с детьми смогли выбраться из-под завалов. Царская семья спаслась, однако здоровье императора было серьезно подорвано, что привело к его преждевременной смерти.

3. День рождения Николая II. Общая сцена

Кадр из фильма «Матильда»

На дне рождения Николая II собрался весь двор, в том числе император Александр III (Сергей Гармаш) и императрица Мария Федоровна (Ингеборга Дапкунайте). Авторы костюмов для фильма — талантливые петербургские художники Надежда Васильева и Ольга Михайлова. Для съемок «Матильды» было изготовлено более 7000 оригинальных костюмов и предметов гардероба, на которые ушло около 12 тонн различных тканей.

4. Обезумевший от любви офицер

Кадр из фильма «Матильда»

Данила Козловский сыграл офицера императорской армии Воронцова, обезумевшего от любви к Кшесинской и готового на все ради того, чтобы отбить балерину у наследника престола. Именно с этим персонажем связаны элементы триллера.

5. Еще балет

Кадр из фильма «Матильда»

В конце XIX века на русской сцене блистала прима-балерина Пьерина Леньяни, сыгранная в картине французской актрисой Сарой Штерн. Виртуозная техника итальянок считалась неповторимой. Матильда Кшесинская — первая русская балерина, сумевшая исполнить 32 фуэте и доказать, что русские танцовщицы не хуже итальянских.

6. Любовь

Кадр из фильма «Матильда»

Главные роли в фильме исполнили талантливые актеры Ларс Айдингер и Михалина Ольшанска. Айдингер — актер берлинского театра «Шаубюне» с впечатляющим списком киноролей. До Михалины на роль Матильды Кшесинской пробовалось около 300 российских и иностранных актрис, но лишь выпускнице Варшавской театральной академии удалось на пробах сыграть на равных с Ларсом.

7. Ходынка

Кадр из фильма «Матильда»

Одним из сложнейших эпизодов стали съемки трагедии на Ходынском поле, где ранним утром 18 мая 1896 года народные гулянья по случаю коронации превратились в массовую давку, унесшую жизни более тысячи человек. Работа над сценой с участием более чем 2000 актеров массовых сцен длилась несколько дней. Для придания Ходынскому полю облика конца XIX века эпизод был доработан специалистами по компьютерной графике.

8. Любовь

Кадр из фильма «Матильда»

Луиза Вольфрам, исполнившая роль императрицы Александры Федоровны, так же как и Ларс Айдингер, состоит в труппе берлинского «Шаубюне». Им пришлось исполнять роли полностью на русском языке. Луиза призналась, что влюбилась в язык и в будущем мечтает его выучить.

9. Коронация

Кадр из фильма «Матильда»

Ключевая сцена: церемония коронации Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны. Специально для съемок была выстроена грандиозная декорация в натуральную величину, с предельной точностью воссоздающая внутреннее убранство Успенского собора Московского Кремля.

10. Доктор Фишель (в этой роли снялся главный режиссер театра «Шаубюне» Томас Остермайер) и Воронцов

Кадр из фильма «Матильда»

В ХIХ веке за неверное поведение тоже можно было угодить в психиатрическую клинику. Лечение (а попросту пытки) неугодных граждан были разнообразны: удары током, утопление… применялись даже старинные, но модифицированные на современный лад инструменты, например, пыточное колесо.