Что грозит журналисту Али Ферузу в Узбекистане? Видеоколонка Елены Рачевой

Россия активно участвует в высылке и похищении попросивших на ее территории убежище узбекских политических активистов, противников режима и случайных жертв — таких, как наш автор Али Феруз. Политическое дело, однажды заведенное в Узбекистане, может настигнуть беженца спустя много лет в любой стране постсоветского пространства.

Чтобы понять, почему наш коллега Али Феруз оказался приговорен к экстрадиции и что ждет его на родине, Елена Рачева поговорила с правозащитниками и с человеком, который сам провел несколько лет в узбекской тюрьме.