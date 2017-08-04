Карусели для своих

Центризбирком готовит постановление о новом порядке видеонаблюдения на избирательных участках — в рамках подготовки к президентским выборам 2018 года. Пять лет назад видеокамеры на каждом участке срочно выставляли на фоне протестов на Болотной площади — для того чтобы показать, что президент избран легитимно. Видеокамеры должны были гарантировать, что к президентским выборам не будут относиться так же, как к выборам депутатов, мол, «вы нас даже не представляете». Просмотр трансляций с УИК тогда стал одним из главных развлечений пользователей интернета, и в итоге видеокамеры свою политическую функцию выполнили. Но уже к следующим парламентским выборам видеокамеры начали куда-то «пропадать», трансляции в интернете не считались чем-то обязательным.

И вот теперь в ЦИК постановили, что показывать видео с избирательных участков вообще нужно не всем, а только членам комиссий, наблюдателям на своих участках по их запросам, кандидатам в президенты и — в случае разбирательства — суду. И даже простой российский гражданин имеет теоретическое право смотреть за плебисцитом, но только по письменному заявлению с обоснованием — чтобы гражданин не увидел слишком много, и вообще с системой прозрачной демократии не баловался.

При этом пилюлю подсластили, и мало кому доступные видеокамеры будут установлены не только в УИК, но и в территориальных избирательных комиссиях — местах, откуда часто приходила информация о всевозможных фальсификациях.

Сладость, впрочем, длится недолго, когда вы узнаете, что ЦИК планирует уничтожать видеозаписи через три месяца. Трудно понять, чем руководствуются в ведомстве, но выглядит это как попытка избавиться от назойливых журналистов, которые берут и месяцами копаются в документах, а потом вскрывают массовые фальсификации на таких честных и признанных состоявшимися выборах.

После расследования «Новой» о фальсификации выборов в Мытищах в ЦИК, напомним, была создана специальная рабочая группа. Ее деятельность в итоге была остановлена бесконечными межведомственными согласованиями, и решения до сих пор нет: получается, что в России можно безнаказанно переписать результаты голосования граждан, и вам за это ничего не будет. А у ЦИК, который вроде бы был заинтересован в улучшении своей репутации после увольнения Чурова, по факту нет возможности влиять на ситуацию и добиваться официального расследования. Тогда зачем нужны ЦИК, его регламенты, да и выборы в целом? Давайте соберемся под одной большой видеокамерой, и самый важный начальник просто впишет результаты голосования — такими, как они должны быть в государственных целях — на бумажку. Или это все же слишком абсурдно даже с учетом всей дискуссии о «Мытищи-гейт»?

В любом случае вопрос надо ставить так. Сначала расследуйте уже установленные нарушения на прошедших выборах, отмените их результаты на скомпрометированных участках, добейтесь ответственности виновных в соответствии с законом, а после можно будет обсудить вопрос о том, как хранить видеозаписи и кто должен иметь к ним доступ.

К слову, параллельно в Госдуме обсуждается законопроект об уголовном наказании за «вбросы» и «карусели» — то есть за повторное, серийное голосование граждан. Неясно только, зачем этот закон нужен в условиях, когда общественный контроль за голосованием будет сведен к нулю.

«Новая газета» готовит к публикации масштабное расследование о «каруселях» на выборах в Санкт-Петербурге. Избранные доказательства — перед вами. И это то, что ЦИК больше видеть не хочет.