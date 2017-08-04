Колобок как метафора

Итак, корреспондент НТВ вел репортаж о праздновании Дня ВДВ в московском парке и без лишних слов получил (в прямом эфире) кулаком по лицу от нетрезвого участника празднования. Товарищ в шортах, передвигаясь по своим делам, решил вмешаться в творческий процесс и срочно поделиться своим видением геополитической ситуации («Дойдем до Киева!» — выкрикивал, и еще что-то про украинцев). Собственно геополитическую ситуацию товарищ понимал в целом верно (можно смело выпускать в качестве эксперта в политическом телешоу на любом канале), но излагал свои мысли сбивчиво, с использованием малопочтенных слов и оборотов. Корреспондент же бросил вполголоса ввалившемуся в кадр человеку: «Помолчите, пожалуйста», чем, как я понимаю, смертельно обидел. Возмездие последовало незамедлительно. Репортаж был прерван, хотя камера продолжала снимать, выпивший товарищ хотел было замахнуться еще разок, но корреспондент пискнул: «Извините!» — и был прощен.

Молоденькая ведущая в студии, изменившись в лице и запинаясь, сказала: «У нас возникли какие-то проблемы…»

Что ж, действительно, самое время подумать, какие проблемы у нас возникли и что с этими проблемами теперь делать.

Сюжет этот я увидел вечером в фейсбуке, его моментально перепостили десятки человек и сотни откомментировали. Нетрезвого товарища опознали сразу: известный куролес Колобок Ярославкин, а майка на нем была — с символикой «Оплота», донбасского милицейского пророссийского движения, возглавляемого лично лидером «ДНР» Захарченко. А потом вдруг все чудесным образом пропало — и перепосты, и комментарии. Вместо них промелькнуло сообщение, что это будто бы НТВ воспользовалось своими авторскими правами столь небывалым образом. Я, конечно, обратился к знакомым медиаюристам, сомневаясь: не сам ли Колобок является обладателем авторских прав на поразивший меня сюжет? Или он мог воспользоваться своим, наоборот, «правом на изображение», и НТВ должно было предварительно испросить у него письменное разрешение, прежде чем тиражировать его незабываемый образ? Ответы экспертов, прямо скажу, меня не удовлетворили.

А тем временем вырабатывалась единственно верная версия произошедшего, без неверных трактовок, без злопыхательств, без неизвестно чему подмигиваний.

На сайте НТВ появилось сообщение:

«...В кратчайшие сроки сотрудники ОМОН Росгвардии задержали нападавшего. Пострадавшему корреспонденту на месте была оказана первая медицинская помощь».

Зовут нападавшего Александр Орлов, и он никогда не служил в ВДВ. К тому же и надпись «Оплот» на его футболке не означает, что Орлов состоит в сообществе...

Орлов был доставлен в полицейский участок. Против него возбудили уголовное дело. Кстати, по дороге в отдел и после, за решеткой, он не переставал нецензурно выражаться. Правда, уже через некоторое время перед телекамерами решил покаяться: «Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все».

Никакой то есть Колобок не десантник (даже бывший), а просто на всякий чужой праздник с удовольствием напивается. И майку достойного патриотического объединения напялил, конечно же, совершенно случайно. А на самом деле он обыкновенный футбольный фанат, да и то, естественно, из группировки его давно выгнали — за «неадекватное поведение». Хотя коллега по группировке (журналист, кстати сказать) откомментировал произошедшее на страницах федерального издания мягко: «Александр совершил дурацкий, глупый поступок, не оправдываю его. Но… Мне одинаково жалко и коллегу Никиту с НТВ, и коллегу по трибунам. Вот так бывает — один работает, а другого переклинило. Прошу Колобану передать, чтобы, как только протрезвеет, извинился и покаялся. Он на самом деле достойный человек, хороший парень, поверьте, мы знаем…»

Историю с Колобком лично я воспринимаю как некую метафору. Телеканал, самозабвенно раздувающий культ силы и самых жестких ответов на все, с чем не согласен, во многом сам подставил своего корреспондента.

И как быстро открестились от него и армия (мгновенно установили: ни с какого боку — не наш; как только успели, ума не приложу), и «Оплот» (не наша, заявили, символика у него на майке, сидя именно под такой же в точности символикой). И уже появляется с некоторой осторожностью внедряемая версия о том, что Колобок, он на самом деле вовсе не Колобок, а заброшенный в Москву бандеровский провокатор. Не больше и не меньше. Правда, в Москве слишком многие, оказывается, Колобка и его убеждения-пристрастия неплохо знают, но кого это волнует!

И неужели вам все это ничего не напоминает?

Так что я бы все-таки предпочел, чтобы он действительно оказался заброшенным диверсантом.