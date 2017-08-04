У России и Европы — общая труба?

Хотя в Евросоюзе мало кто сомневался, что Трамп все же подпишет щекотливый для Европы закон о дополнительных санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, сам факт подписания вызвал новую волну недовольства, правда, сдержанного. Дальнейшее отношение Брюсселя и членов ЕС к этому закону зависит от его конкретного исполнения. Немедленно отреагировал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Закон США может иметь непреднамеренные последствия для интересов ЕС в области энергоснабжения», — заявил он в среду вечером немецкой вещательной корпорации ARD, не осудив, однако, закон по существу.

Намекая на то, что с американцами можно договориться по конкретным вопросам и вывести из-под удара европейские компании, он напомнил, что при подготовке законопроекта конгресс принял во внимание требования европейцев и существенно изменил положения, представлявшие наибольшую угрозу европейскому бизнесу и энергобезопасности ЕС.

Американский конгресс, отметил он, постановил, что санкции могут применяться только по согласованию с союзниками США, а страны ЕС таковыми являются.

Еврокомиссия продолжает повторять, что интересы ЕС должны постоянно учитываться на всей протяженности исполнения новых американских правил. Юнкер вновь заявил о готовности «адекватным образом отреагировать в течение дней», если санкции затронут европейскую энергетику. «Мы должны защищать наши экономические интересы также и в отношениях с США, и мы это делаем», — заявил Юнкер.

Брюссель не отделяет себя от Вашингтона, когда речь идет о политической цели санкций — воздействия на Россию. По словам Юнкера, ключевое значение имеет сотрудничество ЕС с Америкой в поддержании санкций против России за ее роль в украинском кризисе. Здесь сугубо экономические аргументы, к которым апеллируют российское руководство и российская пропаганда, не срабатывают, потому что речь не идет о прагматической выгоде. Новый американский закон бьет и по интересам американских компаний, которые упускают выгоду от участия в совместных с Россией энергетических проектах, например, в Арктике и глубоководном бурении. Тут — чистая политика, начало которой положено в 2014 году присоединением Крыма к России и предполагаемым участием России в конфликте на востоке Украины. Видимо, аналитики Кремля не предполагали такого развития событий.

Для Евросоюза ставки значительно выше, поскольку доля России в его товарообороте (особенно в энергетике) значительно больше. И само существование такого закона, сама потенциальная возможность одностороннего удара по энергетической безопасности ЕС беспокоит и щекочет нервы. Особенно в Германии, которую потенциальные санкции могут затронуть больше, чем другие страны ЕС.

Министр экономики Бригитте Циприс написала в журнале немецких деловых кругов Wirtschaftswoche, что экспорт и импорт энергии не должны ни в коем случае быть политическим или экономическим оружием. До сих пор этого не было и не должно быть в будущем, заявляет она.

Законопослушные немецкие корпорации пока не выразили своего отношения к факту подписания американского закона. Как и другие европейские компании, связанные с проектом «Северный поток-2». Этот проект считается наиболее уязвимым в свете новых американских санкций. Компании Wintershall, Engie, Shell и Uniper, которые с европейской стороны поддерживают проект «СП-2», либо воздержались от комментариев, либо сказали, что пока рано делать заключения.

На политическом олимпе точку зрения Еврокомиссии в целом поддерживают партии мейнстрима.

ЕС по-прежнему надеется на дипломатию, которая поможет договориться с американцами и оградить важнейшие для энергобезопасности ЕС проекты от действия антироссийского закона. Но у Брюсселя есть и план «В» на случай, если дипломатия не сработает.

Особо близким к Еврокомиссии журналистам в Брюсселе удалось прочесть проект документа, который предусматривает подготовку директивы ЕС, позволяющей ограждать европейские компании от экстерриториальных мер США. В арсенале Брюсселя также подача официальной жалобы на США в ВТО.

По мнению еврочиновников, с которыми мне удалось переговорить на эту тему на условиях анонимности, в Брюсселе рассчитывают, что и с американской стороны есть понимание важности политического и экономического взаимодействия с Европой. И потому американцы не «пойдут до конца» в выполнении закона там, где реально могут нанести ущерб европейским союзникам. Во всяком случае, такое понимание, судя по заявлениям Белого дома, есть и у самого Трампа, а Конгресс будет смотреть на поблажки европейцам сквозь пальцы, поскольку главная мишень закона — Россия.