Патриоты поработают за идею

В понедельник завершился первый этап распределения президентских грантов между некоммерческими организациями. Финансирование в общем размере 2,25 млрд рублей получили 970 НКО из 79 регионов России. Среди победителей оказались три организации со статусом «иностранного агента»: «Левада-центр», благотворительный фонд «Самарская губерния» и петербургский Центр поддержки общественных инициатив. Другой неожиданностью стало отсутствие в списке грантополучателей байк-клуба «Ночные волки». С 2012 года Александр Залдостанов (Хирург) и его соратники получили не менее 60 млн рублей на проведение новогодних елок, байк-шоу, фестиваля каскадеров и прочие инициативы.

Самые крупные гранты достались театральному фестивалю «Золотая маска» (50 млн рублей), Российскому Красному Кресту (20,3 млн рублей) и Спортивному клубу КПРФ (15,3 млн рублей). Наиболее востребованным направлением проектов стало здравоохранение (146 организаций и 323 млн рублей).

«С тех пор как мы начали следить за системой распределения грантов в 2012 году, таких результатов еще не было, — говорит аналитик «Трансперенси Интернешнл — Россия» Анастасия Иволгина. — Победили многие проекты от действительно хорошо работающих благотворительных фондов и НКО, стало гораздо меньше патриотических, исторических и религиозных проектов». Грант не получила ни одна из организаций, через которые финансируются прокремлевские молодежные проекты «Сеть» и «Молодая Гвардия», добавляет эксперт.

В этом году в организации конкурса произошло несколько существенных изменений. В феврале был создан Фонд президентских грантов, который в качестве единого грантооператора заменил 9 отдельных организаций. «Предыдущие грантооператоры были слабо синхронизированы друг с другом. У каждого из них набирался перечень НКО, которым они стабильно выделяли деньги», — говорит Иволгина. Изменилась и процедура отбора участников: теперь заявку можно подать только в электронной форме, что снижает вероятность манипуляций. Победители конкурса определяются в три ступени на основании оценки экспертного совета.

«Один из баллов выставляется за информационную открытость организации. Мне кажется, это очень важно — на эти проекты тратятся деньги налогоплательщиков, а значит, НКО должны за них публично отчитываться», — говорит Иволгина. Еще одно новшество состоит в возможности грантооператора отслеживать движение средств на счетах победителей, чтобы контролировать ход исполнения проектов.

По сравнению с прежней практикой конкурс стал более прозрачным и доступным, административные барьеры снизились, но полной картины мы пока не видим, считает Светлана Маковецкая, директор центра «Грани». «Вопрос еще и в том, кто и почему не получил гранты. Информация об экспертных мнениях нам пока не пришла», — говорит Маковецкая.

Координационный комитет, который отвечает за проведение конкурса по распределению президентских грантов, возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Новые, более прозрачные правила, которые вступили в силу при нем, призваны продемонстрировать нормализацию общественной жизни, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. «Социально ориентированная общественная деятельность больше привлекает Кириенко, чем политически окрашенная. Платить деньги только за то, что кто-то демонстрирует свою лояльность, часто доводя дело до абсурда, все-таки неправильно», — говорит политолог. Кириенко после объявления победителей отметил, что для экспертов был важен конкретный результат, который может принести проект: «Оценивается не то, иностранный это агент или нет, оценивается, на что люди запрашивают деньги».

«Ночные волки» и похожие организации в массовом сознании слабо ассоциируются с гражданским обществом и его главной задачей — повышением качества жизни населения. «Судя по тому, какой была реакция публики на результаты конкурса, Кириенко принял правильное решение, изменив подход и показав, что в стране возможна нормальная общественная активность», — говорит Калачев. Правда, говорить о резких изменениях тоже не приходится: протестная активность в стране минимальная, необходимости использования «Ночных волков» для разгона недовольных у власти нет, замечает политолог.

Несмотря на все улучшения, прозрачность Фонда по-прежнему далека от идеала. Остаются проблемы с декларированием конфликта интересов: оно осуществляется непублично, либо не осуществляется вообще. «Среди участников экспертного совета и координационного комитета можно увидеть фамилии лиц, которые связаны с победителями конкурса. Я не утверждаю, что именно они выносили решение, но такая вероятность остается», — говорит Иволгина из «Трансперенси». Кроме того, обычные люди не смогут проверять эффективность работы получивших финансирование НКО, а значит, очень многое зависит от добросовестности единого грантооператора.

Второй конкурс, на котором будут распределены оставшиеся в бюджете на этот год 4,5 млрд рублей, пройдет 16 августа.