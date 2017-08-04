«Пантеон 21»

Это нужно успеть увидеть — выставка проходит в Новом Пространстве Театра Наций (Страстной бульвар, 12/2) и продлится до 6 августа (включительно). Время работы — с 13.00 до 21.00, вход свободный.

На выставке стоит кэш-бокс фонда «Подари жизнь» с прикрепленным текстом: «Меня зовут Дарина, и эта выставка является историей «до». Спросите вы: «До чего?» И я, ни капли не смутившись, отвечу: «До рака».

Второй год я сражаюсь с этим непростым зверем, поселившимся сначала в моих ребрах, а затем перебравшимся в легкие. Зверь и разделил мою жизнь на «до» и «после». И этой выставкой я хочу подвести черту, потому что я стала для самой себя чем-то новым…

…Умирая, я научилась улыбаться. Жить одним днем, словно этот день последний. Верить в чудо. Всем этим я обязана фонду, который даровал мне жизнь уже второй раз.

Давайте дарить жизнь, взявшись за руки, — вместе!»

Зверь по имени-диагнозу саркома Юинга напал на Дарину полтора года назад, а с фотоаппаратом она не расстается уже шесть лет — первый пленочный «Зингер» девочка купила сама, когда ей было 15 лет. И до сих пор работает только с пленкой — получается немое кино, «снятое в съемных квартирах, на пыльных украинских трассах, на море, залитом заходящим солнцем, подобное олову или маслу, — так она пишет сама и объясняет, что все это — «…ночи и дни борьбы за то, что называется момент. Мой момент юности — дерзость и красота; утренняя свежесть вперемешку с грязью. И люди, люди… угрюмые, торжествующие, говорящие телом или взглядом, любящие, ненавидящие, дышащие, бегущие, плачущие, чувствующие, кричащие, спящие и все те, которые стали кирпичиками для становления моего внутреннего храма в 21…»

Дарина из Крыма, ей сейчас 21, и век 21-й — так она объясняет цифру в названии своей выставки. А почему «Пантеон»? Когда мама — историк, одними из первых книг, которые попадают ребенку в руки, вполне могут оказаться те, что о мифах Древней Греции и римских храмах богов.

И каждая стена на выставке названа именем божества, например, «Богиня Нюкта», с пояснениями от автора: «Трассы, ведущие в ночь, заправки-маяки, стоящие вдоль дороги и указывающие верное направление, растворимый кофе и миллиарды звезд, дивно наблюдающих за нами. Встречать закаты и провожать рассветы.

Портреты, написанные огнями светофоров и неоновыми вывесками «24 часа».

Или вот стена «Амур», она посвящена маленькому брату Дарины, Никите, и это:

«Любовь, соизмеримая с глубиной Мариинской впадины, температурой солнца и прочностью алмаза.

Любовь — всеобъемлющая, заполняющая каждую клеточку и каждый мм. Портреты, написанные свыше».

Есть еще стена «Тартар» — «Атланты, окаменев, давно превратились в заводские трубы. Утренний туман — звенящий от тяжелых металлов, оседает пеплом на головы тех, кто давно за чертой. Портреты улиц, написанные грязью и кобальтом…»

— «Тартар»… Мне эта тема особенно близка, — рассказывает Дарина. — Таким я вижу Крым (на фотографии завод и овцы) — без моря, без солнца. Эти фотографии были сделаны абсолютно случайно. Также несколько фото из Запорожья — города вечной печали и облаков из гари. Эти фотографии не просто так обобщены темой «Тартар», ведь на самом деле это одиночество, обреченность, глубинная грусть, равнодушие и ощущение бесполезности…

В 11-м, выпускном, классе школы Дарина получила грант на конкурсе по литературе, могла выбирать любой вуз из трех городов Украины на факультетах гуманитарных наук. Она поучилась в Запорожье на филолога, но стало неинтересно. Легко поступила на географический факультет Таврического национального университета — уже в Симферополе. Но через два года учебы сильно разболелась спина, ее лечили массажами, а становилось все хуже. Только тогда врачи назначили анализы, а увидев результаты, честно признались, что не вылечат, надо ехать в Москву.

— Мы с мамой и папой приехали в клиническую больницу №40 в Москве, и здесь я встретила своего ангела-хранителя, удивительного человека и хирурга Михаила Тер-Ованесова, — рассказывает Дарина. — Он настаивал, чтобы дальше я проходила лечение в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Но там для совершеннолетних лечение платное, и эту проблему взял на себя фонд «Подари жизнь». Я уже лечилась здесь, и когда у меня наступил день рождения, раздался звонок, и я поначалу даже ушам своим не поверила, меня поздравляла Чулпан Хаматова. И в конце сказала: «Знаешь, Дарина, вот это — мой личный номер телефона, запиши его себе. Ты можешь звонить мне в любое время…» Я была потрясена этим, берегла номер, но сама не звонила. Она через какое-то время позвонила мне, в самый трудный для меня, просто непереносимый момент, когда была вторая химия…

Когда я была в реанимации, и у меня там даже была остановка сердца. И позже, когда обнаружили метастазы в легких… А потом, когда мне стало легче и меня отпускали на неделю домой, Чулпан пригласила меня на спектакль в театр. И сказала: «А может быть, ты эту неделю поживешь у меня?» Я поначалу отказалась, это мне казалось чрезмерным счастьем. Но после спектакля уже дождалась ее, увидела, как она садится в машину, и догнала. Я жила у нее неделю, и мы говорили с ней обо всем на свете, и ночью, и днем, когда получалось… Она светлый, тонкий, чистый, очень дорогой мне человек. У меня целая маленькая коллекция всяких штучек от нее — она буквально снимала с себя и отдавала мне прекрасные колечки и браслетики из ракушек и бисера. У меня был хаотичный фотоматериал, я никогда не могла себе и представить, что получится выставка, если бы не Чулпан. Она мне сказала: «Это будет отличный проект, делай его…»

— Дарина, я восхищаюсь твоим невероятным отношением к жизни, твоим умением видеть столько красоты, которую я часто не замечала и проходила мимо. Ты мне вернула это счастье, — сказала на открытии выставки соучредитель фонда «Подари жизнь» актриса Чулпан Хаматова. — Это рождение замечательного художника. Дарина, я не знаю, куда потом тебя выбросит твоя судьба, жизнь, кем ты станешь в будущем. Но не многим дано так чувствовать и видеть мир вокруг, уметь и успеть его так ухватить и зафиксировать, как делаешь это ты.

Для фотовыставки Дарины Чулпан подобрала известное стихотворение Пастернака, которое ассоциируется у нее с работами юной художницы, и прочитала его на открытии: «…Во всем мне хочется дойти/До самой сути./В работе, в поисках пути,/В сердечной смуте…/Все время схватывая нить/Судеб, событий,/Жить, думать, чувствовать, любить,/Свершать открытья…»