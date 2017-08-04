Бразильские футболисты и российские пенсионеры

Петр Саруханов / «Новая»

Мяч круглый, а цифры — не всегда. За бразильского нападающего Неймара французский клуб ПСЖ согласен заплатить с точностью высчитанные 222 миллиона евро. Ну, 222 так 222. Чего беспокоиться? Не мы же с вами платим. Но прочитал я об этом, и целый день эти три двойки не выходили у меня из головы. Никак не мог сообразить, о чем они мне напоминают. Наконец с облегчением вспомнил: с 1 августа работающим российским пенсионерам будет прибавка — максимально 222 рубля.

222 рубля — это всего лишь 3 евро, но — всем по заслугам. Никакой российский пенсионер, даже после прогревания поясницы и натирания колена настойкой из одуванчиков, не сумеет замкнуть передачу с фланга — так, чтобы мяч прошел мимо распластавшегося вратаря впритирку к штанге. Сколько нашему пенсионеру ни заплати, он не подаст угловой, не пробьет пенальти и не устроит драку в штрафной площадке соперника. Так что какие могут быть сравнения?

Кроме того, Неймар — один, и наскрести на него денег французы как-нибудь сумеют. А у нас, несмотря на все усилия медицины, смертность пенсионеров никак не может превысить их рождаемость, и на всех денег не напасешься.

Не надо жаловаться. 222 руб­ля в месяц — это как-никак по 7 руб­лей в день, и их все-таки не отнимают, а прибавляют. Конечно, сразу не сообразишь, на что пустить эти 7 руб­лей и не прогадать, но в первый месяц прогадаешь, во второй прогадаешь, а потом сходишь на какой-нибудь бесплатный семинар, где учат делать денежные вложения… Подчеркнем, именно сходишь на семинар, а не съездишь на автобусе или трамвае. Иначе прогадаешь еще раз. Вернее, два раза — в оба конца.

Можно, конечно, безо всяких семинаров пустить прибавку на еду. Но с едой следует быть сдержаннее, чтобы организм не расслаблялся. Вот было на днях сообщение: в какой-то области отыскали в лесу пенсионера, который четыре дня блуждал и питался одной черникой. И ни слова о том, чем он питался до того, как заблудился. Какие навыки в части питания помогли ему выжить вдалеке от супермаркетов?

Кстати, тот пенсионер, скорее всего, не работающий. Был бы он работающим, отдел кадров нашел бы его в лесу уже дня через два. И уволили бы его за прогул, и никакую прибавку с 1 августа он не получил бы. Кстати, у нас в стране, по некоторым данным, за работу цепко держатся аж 14 миллионов пенсионеров. И чего, спрашивается, им дома не сидится? Особенно в холода. Раз уж заплатил полпенсии за отопление, сиди у батареи и грейся.

Говорят, возле наших батарей некомфортно. Кто говорит? Французы, которые футболистов почем зря покупают. Недавно французская финансовая корпорация Natixis опубликовала ежегодный пенсионный рейтинг, согласно которому Россия была признана одной из самых некомфортных для пенсионеров стран мира. Не может быть! Наверное, эта Natixis не приняла во внимание, что нашим неработающим пенсионерам еще в феврале добавили 5 с половиной процентов. То есть рублей 20 на день. А это чуть ли не 50 граммов дешевой колбасы. Да еще некоторые магазины с утра предоставляют пятипроцентную скидку при предъявлении пенсионного удостоверения. Или седой бороды в развернутом виде.