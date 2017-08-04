Полосатый рейс

В середине 90-х болельщики из России следили за чемпионатом на Туманном Альбионе и переживали за «красного дьявола» Андрея Канчельскиса и «пенсионера» Дмитрия Харина. В XXI веке интерес публики, пусть и недолгий, вызывали Аршавин, Павлюченко, Жирков и Билялетдинов, финтившие на изумрудных газонах. Времена те давно прошли, но свой футбольный человек в вотчине королевы Елизаветы II у наших фанатов все же будет. Клуб «Халл Сити» (прозвище «тигры»), которому больше ста лет, с этого сезона поведет к победам 46-летний Леонид Слуцкий, ставший первым отечественным тренером, возглавившим английскую команду.

Когда зимой Леонид Викторович, распрощавшийся с Евгением Гинером и армейцами, отправился в Лондон, многим показалось, что он просто захотел перезагрузиться и отдохнуть от игры номер один. Но вскоре выяснилось: коуч не собирался возвращаться с чужбины безработным. Слуцкий, плотно взявшийся за изучение языка Шекспира, поставил четкую цель: попробовать свои силы там, где еще не ступала нога русских деятелей со свистками и планшетами. И в июне он примерил тигриный костюм. Костюм «Халла», вылетевшего из премьер-лиги в Чемпионшип. Руку к назначению Слуцкого приложил владелец «Челси». Чего тренер в интервью ВВС и не скрывал: «Роман Абрамович — мой друг, а я — его проект в российском футболе».

Этот «проект» поначалу нещадно критиковали местные журналисты, обвинявшие руководство клуба в том, что они взяли иностранца вместо своего аса, знающего все порядки и обычаи. Скептически отнеслись к приглашению того, кто дал маху со сборной в Париже, и фанаты, задававшиеся философским вопросом: «Who is mister Slutsky?»

Леонид Викторович, подтянувший за полгода язык, ответил довольно убедительно. Сразу после назначения он отправил всем игрокам приветственные сообщения, а со многими и поговорил лично, что, по словам старожилов, «очень подкупило команду». А на предсезонном сборе в Португалии он, согласно традиции, встал на стул и исполнил перед обалдевшими подопечными «Катюшу», используя в качестве микрофона банан. Сменили гнев на полумилость и акулы пера, с которыми Слуцкий общается без переводчика и абсолютно не боится быть неправильно понятым, несмотря на не слишком хорошее положение дел в клубе, никогда не завоевывавшем трофеи.

Кстати, удивились в графстве Йоркшир и тому, что новый наставник в курсе всех «хищно-кошачьих» историй. В частности, Слуцкий знает, почему клуб прозвали «тиграми» (из-за черно-янтарной формы с вертикальными полосами), почему «Халл» имеет репутацию главной команды-лифта (с 2007 года ребята четыре раза поднимались в премьер-лигу и опускались обратно). Также коуч наслышан о том, почему египетский владелец «банды» Ассем Аллам рассорился с фанатами (патрон хотел сменить название коллектива, а поклонники резко воспротивились).

В общем, Слуцкий попал в занимающую 119-е место в рейтинге УЕФА унылую семейку, от которой нынешний хозяин хочет избавиться при первой же возможности. Тем не менее от мистера ждут подвигов. В Кингстон-апон-Халле мечтают охотиться за «дьяволами» и «сороками» из элитного «зоопарка», куда и должен вернуть «тигров» загадочный тренер. Четвертый, кстати, дрессировщик «Халла» за последние 12 месяцев…

Провернуть такой трюк Слуцкому, чья зарплата не составит и полумиллиона евро (в ЦСКА было куда больше), будет довольно трудно. После вылета из команды сбежали едва ли не все лидеры, а отдельная группа крепких игроков после истечения срока аренд разъехалась по своим клубам. К тому же, как вы уже поняли, владелец, резко охладевший к делам футбольным, не хочет мощно вкладываться в новичков, посему «русский Моуринью» был вынужден искать подкрепление в нечужом для себя «Челси» и его академии. Парочку неплохих парней вроде защитников Айаны и Хектора он там, конечно, нарыл и арендовал, но для выхода в премьер-лигу (даже с учетом других приобретений) этого, по мнению экспертов, вряд ли хватит. Плюс ко всему в условиях цейтнота (на всю подготовку у Слуцкого был месяц) ему приходилось сразу бросать завербованных бойцов в пекло контрольных матчей и по ходу пьесы размышлять над тактикой и стратегией. Но надо сказать, что Слуцкий, привыкший в ЦСКА к отсутствию трансферов, быстро вник в ситуацию и, судя по последним спаррингам, установил нужный контакт с разношерстной компанией. «Халл» сыграл вничью с «Аяксом» и «Нантом» и одолел грозную «Бенфику». «Мы поверили в идеи Слуцкого», — заявил капитан команды Доусон после победы над португальцами.

А вот букмекеры в широкий прыжок «тигров» не верят, оценивая его шансы выиграть Чемпионшип с коэффициентом 15. Правда, для попадания наверх изначально можно занять и 6-е место (а потом следует мини-турнир), но и тут «спорщики» не видят в «Халле» фаворита.

Тем интереснее будет наблюдать за Слуцким, отказавшимся от теплого местечка на родине и пустившимся в очень крутую авантюру на реке Хамбер. Виталий Мутко пожелал Леониду Викторовичу «подтвердить реноме нашей тренерской школы». Но штука в том, что никакого реноме, по сути, сегодня не существует. Нет, советские и российские тренеры трудились за рубежом и добивались определенных успехов (смотри таблицу), но сравнивать работу, допустим, в чемпионатах Польши и Македонии, при всем уважении к Черчесову и Андрееву, со службой в Англии — просто смешно. Чемпионшип — это первая лига только по названию. А по уровню организации, вниманию СМИ и количеству вращающихся в нем денег — это соревнование с приставкой «супер». Посему Слуцкому, подчеркнувшему, что успешный год с «Халлом» может стать важнее всех триумфов с ЦСКА, надо защищать прежде всего свою репутацию, которую он абсолютно осознанно поставил на кон.

В Соединенном Королевстве ему, образно выражаясь, придется сражаться одному против всех. На скамейке не окажется Виктора Онопко справа и Сергея Овчинникова — слева. За спиной не будет Евгения Гинера, а на поле — лояльных арбитров. Да и Абрамович, составивший протекцию, не бросится спасать от жесткой критики журналистов, от преследования папарацци, от нападок фанатов и прочих факторов страха.

И в этих суровых реалиях и в битвах с такими монстрами, как Стив Брюс из «Астон Виллы» и Харри Реднапп из «Бирмингем Сити», Слуцкий должен доказать (себе и другим), что он тренер не только для внутреннего пользования.

Получится выжить в британской мясорубке, и его карьера, уверен, пойдет в гору, а к наставникам из России, возможно, опять возникнет интерес на Западе. Выйдет прокол, и придется с большой долей вероятности возвращаться на родные картофельные поля под смешки недоброжелателей.

Удачи, Леонид Викторович!