Молебен «О совершении правосудия» в СИЗО «Бутырка»

Крещение. Священник предупредил журналистов, что лишь один из троих подследственных (крайний слева) согласился на съемку. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На этой неделе в Ильин день в церкви Покрова Пресвятой Богородицы при СИЗО-2 был отслужен не совсем обычный Молебен — «О совершении правосудия». Идея принадлежит священнику Покровского храма, протоирею Константину Кобелеву, который известен тем, что создал общественную группу в поддержку обвиняемого в краже телефона Максима Хохлова, чью вину священнослужитель считает сомнительной.

Необходимость молебна «О совершении правосудия», по словам священника, вызвана частой практикой осуждения невиновных в России. Он надеется, что благодаря таким молебнам «Господь избавит заключенных от судейских ошибок либо предвзятости» и что «ни клевета, ни лжесвидетельство, ни подкуп, ни иное что, от человеческой немощи составляемое», не сможет повлиять на суд.

Протоиререй Константин Кобелев. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В этот же день в храме при СИЗО крестились трое подследственных.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме (1782) — древнейшее из сохранившихся тюремных храмовых зданий Москвы. После революции 1917 года церковь была закрыта, позднее в ней располагались тюремная больница и медсанчасть. В 2000-х годах храм полностью восстановили.