Первый фрагмент памятника «Стена скорби» выезжает из мастерской Франгуляна. Фото
Его установят на Сахарова
Виктория Одиссоновафотокорреспондент
Прямо сейчас этот первый фрагмент монумента жертвам массовых репрессий «Стены скорби» отправится на место установки: из творческого цеха — на пересечение проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.
Для автора проекта, скульптора Георгия Франгуляна, этот этап — один из самых важных и значимых. Двусторонний горельеф длиной 30 и высотой 6 метров с несколькими арками будет устанавливаться ночью — чтобы не мешать автомобилистам. Всю скульптуру планируют не только перевезти, но и собрать на месте до конца августа.
Основой композиции уже готовой «Стены скорби» стали устремленные ввысь фигуры, символ хрупкости человеческой жизни на фоне беспощадной системы. Слово «Помни» — единственная надпись на стене — встречается на 22 языках.
По словам самого Франгуляна, монумент призван не только напомнить о прошлых репрессиях, но и остановить будущие.
Открытие запланировано на 30 октября.