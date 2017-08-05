Первый фрагмент памятника «Стена скорби» выезжает из мастерской Франгуляна. Фото

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Прямо сейчас этот первый фрагмент монумента жертвам массовых репрессий «Стены скорби» отправится на место установки: из творческого цеха — на пересечение проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

Для автора проекта, скульптора Георгия Франгуляна, этот этап — один из самых важных и значимых. Двусторонний горельеф длиной 30 и высотой 6 метров с несколькими арками будет устанавливаться ночью — чтобы не мешать автомобилистам. Всю скульптуру планируют не только перевезти, но и собрать на месте до конца августа.

Основой композиции уже готовой «Стены скорби» стали устремленные ввысь фигуры, символ хрупкости человеческой жизни на фоне беспощадной системы. Слово «Помни» — единственная надпись на стене — встречается на 22 языках.

По словам самого Франгуляна, монумент призван не только напомнить о прошлых репрессиях, но и остановить будущие.

Открытие запланировано на 30 октября.