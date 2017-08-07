Будущее за глубинкой

В последнее время все чаще говорят об образе будущего для страны. Политологи примеряют разные модели социального обустройства страны: от реинкарнации советской эпохи застоя до футуристического будущего, где «большой брат следит за тобой». Но эти модели даже не рассматривают российскую глубинку — ​людей здесь все меньше, в глобальную экономику они практически не вовлечены. И интереса для политологов и социологов глубинка вроде как не представляет.

А между тем все больше жителей городов начинают задумываться о том, чтобы уехать в тихое, спокойное место. Жить вдали от пыли и шума, в гармонии с собой и с окружающим миром. С каждым днем таких людей становится все больше, особенно с учетом того, что население развитого мира стареет. У глубинки есть все шансы стать центром притяжения для нынешних горожан, уставших от города.

К этому все активнее подталкивает глобальная информатизация — ​многие профессии позволяют работать удаленно, культурная жизнь все больше утекает в интернет, образование становится дистанционным, банковские услуги оказывают по телефону, современная техника обеспечивает комфорт. Вдруг оказалось, что человек из глубинки имеет большинство тех же возможностей, что и человек в крупном городе.

Включается и экономический фактор — ​жить в городе, особенно крупном, — ​это дорого. Продукты в городах дороже, их качество оставляет желать лучшего. В то же время в малых поселениях есть доступ к действительно натуральным продуктам: для кого-то из бывших горожан огородничество и животноводство становится интересным хобби, кто-то покупает продукты у местных фермеров. Услуги здесь дешевле — ​жители глубинки не избалованы высокими доходами, поэтому с радостью готовы помочь новоприбывшим за умеренную плату. Шансы на то, что ваc попробуют обмануть, ничтожны — ​в малых сообществах берегут свое доброе имя. В городах все быстрее и все бесконтрольнее растет коммуналка, в собственном же доме ты сам несешь ответственность за свои бытовые блага. Пробурил скважину — ​получил доступ к воде, поставил септик — ​получил теплый туалет, сделал автономную систему отопления в доме — ​делаешь температуру комфортной именно для себя. Живешь в режиме экономии и энергосбережения — ​платишь меньше. Ни в чем себе не отказываешь — ​платишь больше. Главное, что выбор за тобой. Здесь ты реально сам управляешь своей жизнью. Ты действительно свободен.

Естественно, у такой жизни есть и минусы. Автономия требует соответствующего контроля, а зачастую и приложения собственных рук. Но зато можно постучаться в любой соседний дом — ​тебе откроют дверь и не откажут в помощи. Шеринговая экономика (sharing economy), о которой в крупных городах говорят с придыханием, здесь реально работает. В малых населенных пунктах совместные закупки, совместные поездки, обмен инструментами и ненужными вещами — ​не новомодный тренд, а реальность. Иногда суровая (здесь это не баловство, а способ экономии), иногда забавная. Но действительно увлекательная, позволяющая создать мосты между людьми, дающая возможность искреннего общения. Дающая ощущение настоящей, «нефейсбучной» жизни. Когда просыпаешься не под шум машин, а под пение птиц. Видишь из окна не грязь и серость, а зелень. Дышишь не выхлопными газами, а чистым воздухом.

Все больше людей уезжают из городов. Они вдыхают в глубинку жизнь. Не только свежей кровью, но и деньгами. Обычно на переезд решаются те, у кого есть соответствующие финансовые возможности. У кого-то это военная пенсия, у кого-то — ​«северные» деньги, у кого-то доход от сдачи в аренду городской квартиры, у кого-то — ​дистанционный заработок. Эти люди не отбирают у местных рабочие места, а создают спрос на местную продукцию и помогают местным заработать.

Бывает и полярная ситуация — ​в глубинку бегут те, кто потерял все. Помните, как герои «Простоквашино» заселились в пустующий дом? Так вот, здесь это не сюжет из старого мультика, а реальность. Можно найти пустующий дом, заселиться и жить в нем. Кормиться с огорода, собирать и продавать грибы и ягоды. Хорошую работу здесь найти сложно — ​плата обычно маленькая, но с голоду умереть не дадут. А с учетом того, что улучшений в экономике не предвидится, с работой в городах все сложнее и все большему количеству людей приходится прятаться от коллекторов, в глубинке все чаще появляются и такие. Не маргиналы, а простые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. И глубинка их примет, поможет, даст покой и простое человеческое тепло.

Я не знаю, насколько активным будет бегство из городов и сколько лет оно займет. Но то, что оно есть и будет, — ​это реальность. Главное, не дать испортить те дивные места, которые есть у нас. Где по дорогам ходят аисты, а в огородах бегают лисы. Где в лесах полно ягод и грибов. Очень важно сохранить это. Не развивать здесь промышленность. Не дать загубить провинциальную медицину — ​люди не поедут жить из городов, если будут бояться за свое здоровье. Обеспечить то самое обещанное властями устранение цифрового неравенства и дать доступ к интернету в каждый дом. Привести в порядок поселковые дороги.

Ведь это все может стать нашим будущим.