Все включено, кроме Крыма

Турпоток российских граждан в Турцию этим летом стал рекордным за последние четыре года и обогнал даже докризисный 2014-й. Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на данные анталийского аэропорта. С начала года Турцию посетили 1,7 млн наших туристов — запрет на сервис по модели «все включено» в 2016 году не изменил предпочтений соотечественников.

При этом Турция крепко держит лидерство среди всех заграничных курортов, далее идут Греция и Кипр. Страна остается единственным безвизовым направлением, способным не только составить конкуренцию отдыху на черноморском побережье Краснодарского края и Крыма, но и предложить туристам более выгодные условия по соотношению цены и качества.

Рекордная популярность Турции в нынешнем сезоне оборачивается провальным сезоном в Крыму. Несмотря на оптимистическую официальную статистику, которая насчитала на полуострове с начала лета 2,3 млн туристов, многочисленные наблюдатели говорят об отсутствии ажиотажа на крымских курортах. «Новая газета» собрала мнения экспертов и сравнила, что за свои деньги можно получить в Анталии и Ялте.

«Наш народ любит all inclusive»

— Мы снова в Турции в таком количестве, как до закрытия, — рассказывает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. — Этот продукт имеет высокую ликвидность на рынке: широкая отельная база, безвизовый режим. All inclusive (все включено. — Ред.), как говорится. Это ведь любит наш потребитель. Египет мог бы сравниться, только там все-таки, как все понимают, менее безопасно, и он сезонность проиграл бы (в середине лета в Египте слишком жарко).

По данным ассоциации туроператоров, в среднем расходы на отдых в той же Турции, Греции и Кипре колеблются в районе 80—90 тысяч (сюда включен и перелет, и проживание, и питание, но только в случае Турции). За Грецию придется доплачивать на месте и брать деньги на еду, в отличие от турецкого курорта, который «целиком» можно оплатить еще из Москвы.

— Наш народ просто любит такую систему: один раз заплатил, а потом берешь с собой деньги только на сувениры и не заморачиваешься, — замечает тюрколог Ильшат Саетов. — Турция, если честно смотреть на ситуацию, это единственная бюджетная возможность достойно отдохнуть. Если сравнивать отдельные туры, например, в Крым или на другой какой-то южный курорт России, то по ценам выходит практически так же или дороже, а сервис — это же небо и земля. Турция — это качественный отдых, к которому все привыкли и который, к радости многих, снова вернули.

Агрессивный маркетинг

— Объективная причина победы Турции только одна — после «оттепели» в отношениях России и Турции турки прилагают максимум усилий в агрессивном маркетинге по привлечению наших туристов, — считает Сергей Голов, президент Союза туристических агентств. — У них выработан комплекс маркетинговых предложений — это и цена, и скидка при раннем бронировании, и дотации авиакомпаниям. Здесь видна заинтересованность и бизнеса, и государства. Чего почему-то нет у нас.

В январе Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на министра культуры и туризма Турции Ниба Авджи, заявила, что страна изменила рекламную стратегию и теперь зовет к себе отдыхать не только ради пляжа, но из-за гастрономического, исторического и оздоровительного туризма.

Английское издание The Independent еще в марте писало о том, что за год, после попытки военного переворота и серии терактов, статистика по посещению Турции зарубежными туристами стала удручающей — с 42 млн в год их число упало до 25. Такое проседание турецкого рынка как раз совпало с его закрытием для россиян.

Европейцам Турцию не советуют

Юрий Барзыкин считает, что европейцы не едут в Турцию из-за предупреждений властей о сохраняющемся высоком уровне угрозы терактов:

— В то время как Европа значительно сократила поездки в Турцию, у россиян это любимое направление и нет абсолютно никакого страха. Желание получить достойный отдых оказывается сильнее, — считает Барзыкин.

В июле Deutsche Welle сообщила, что немецкое правительство не поддерживает отдых своих граждан в Турции. (Немцы, наряду с англичанами, чаще всех из европейцев посещают эту страну.) Сообщение гласило, что с 20 июля МИД ФРГ рекомендует всем немцам, приезжающим в Турцию на отдых или по делам, вносить свои имена в специальные списки в дипломатических представительствах ФРГ. Министр иностранных дел Зигмар Габриэль предупредил, что в случае задержания граждан Германии на территории Турции не факт, что им будет гарантирована консульская защита. Особенно рискуют те, кто поддерживает контакт с местными жителями, подозреваемыми в связях с путчистами.

Эти меры Германия приняла после ареста в Турции немца Петера Штойдтнера и еще пятерых правозащитников, которых турецкие власти обвинили в связи с террористами.

Британская The Telegraph в статье «Безопасна ли Турция?» приводит заявление МИД Великобритании, который, в свою очередь, не против поездок англичан в Турцию. МИД отмечает, что ситуация в стране успокоилась, но все равно нужно проявлять бдительность в местах, где много людей, а также избегать любых демонстраций.

Крым: рост цены, но не качества

— Покажите мне человека, который удивлен результатами Турции при скачке цен на отдых в Крыму, — говорит Сергей Голов. — Да, Крым все равно не потерял в туристах. Свои 5,7 млн за год он собирает. К тому же, если глубже посмотреть, из 100 миллионов россиян, которые в принципе могут где-то отдыхать, только у 10—12 процентов из них есть загранпаспорта. Конечно, эти люди едут в Турцию, а все остальные — в Сочи, Крым.

В отличие от Турции, которая предлагает выгодные по соотношению цена-качество предложения россиянам, Крым, по сравнению с прошлым годом, поднял цены на жилье на 30—40 процентов. Это произошло, потому что местные отели и апартаменты «почувствовали своего потребителя» и, столкнувшись с конкурентом в лице Турции, повысили планку расходов, утверждает Голов:

— Цена объектов искусственно увеличилась при наличии дешевой зарубежной Турции. Мало того, жилье подорожало и в Сочи, и в Краснодарском крае. В отсутствие Турции наши курорты почувствовали прилив бюджетных туристов. И в начале весны все понимали, что Турция будет открыта и все массово отправятся туда, поэтому отдых «внутри» сделали еще более дорогим, что очень странно.

Министерство туризма Крыма заявило, что с начала года полуостров посетили 3 миллиона туристов.

Однако первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович считает, что эта цифра могла бы быть больше:

— Наши курорты, в том числе Крым, решили, что у них все замечательно. Только есть такой эффект, который называется «отложенный спрос». И в этом году в Турцию поехали все. Кто хотел тогда, кто захотел сейчас. А у наших курортов при этом — низкая конкурентная способность. Им кажется, что стараться не надо, можно поднять цены на гостиницы, а качество обслуживания при этом в лучшем случае так и оставит желать лучшего.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что спрос на отечественные курорты этим летом упал на 20—30%. Причина падения спроса не только Турция, но и плохая погода:

— Как показывает практика, в плохую погоду продажи туров снижаются. Кажется, что плохая погода везде. В этом году она сыграла довольно серьезную роль в снижении турпотока на российские курорты. В последнее время постоянно идут предупреждения МЧС о том, что в Крыму сильный ветер, в Сочи — дождь.

Юрий Барзыкин из Российского союза туриндустрии говорит, что цены на Крым все равно ниже Турции, за счет более дешевого перелета и не включенного питания (в Крыму очень мало гостиниц с «все включено»):

— В среднем тур на человека — 42 тысячи на внутреннее направление, Турция — около 85 тысяч. Это столько в среднем один человек тратит.

«Новая» сравнила, за какую цену можно самому отправиться в путешествие в Турцию и Крым, и за сколько — через турагентство. По бюджетному и приличному по цене-качество варианту.

По турецким рассмотренным нами отелям на сайте Trip Advisor чаще других встречались следующие отзывы: плюсы — «невероятно приветливый и дружелюбный персонал», минусы — «неудобное расположение» и «шум под окнами ночью».

По отелям Ялты: плюсы — «отзывчивый персонал» и «хорошее расположение», минусы — «неубранные номера» и «совковая мебель».