Чьи мечты сбываются

Экономический спад отразился на трансферной политике всех российских клубов, за исключением «Газпрома», который с начала июня продолжает еженедельно взрывать спортивный рынок. До ПСЖ и Неймара ему, конечно, далеко. Но на сегодняшний день «Зенит», потратив на приобретение талантов порядка 70 миллионов евро (при годовом бюджете в 160), входит в десятку главных транжир мирового футбола. А ведь лето и официальные распродажи еще не закончились.

Петр Саруханов / «Новая»

Казалось, что времена халков и витселей, хави гарсий и рондонов, за которых когда-то были уплачены безумные деньжищи, навсегда ушли в питерское прошлое. В том прошлом «Зенит», не укладывавшийся несколько лет в финансовый фэйр-плей (расходы клуба сильно превышали доходы), был крепко предупрежден УЕФА за «неправильный» бизнес и оштрафован на 12 миллионов евро. И «растратчики», в 2016 году избавившись от «товара» почти на 100 миллионов евро и выполнив необходимые условия для закрытия «дела», существовали какой-то период довольно «экономно», не совершая громких и неразумных по стоимости приобретений. Но и не попадая в Лигу чемпионов и не взбираясь на вершину российского пьедестала. И в мае в Санкт-Петербурге произошла стремительная революция, в результате которой с тренерского мостика был скинут Мирча Луческу, а к общей власти опять пришел Сергей Фурсенко.

Помните, что говорил «великий комбинатор», очутившись в «Зените» в 2006 году? «Мы должны взять три еврокубка за 10 лет и построить большой стадион». С тремя заветными кубками не срослось (но это, конечно, не вина Сергея Александровича), а вот стадион достроили аккурат к его второму пришествию в клуб на должность генерального директора. Кстати, стоимость эксплуатации «Распил-арены», как ее давно прозвали, будет обходиться порядка 10 миллионов евро в год. Но это так — лирическое отступление. А вот какими оказались новые наполеоновские планы главного сказочника российского футбола, обещавшего когда-то победить со сборной на домашнем чемпионате мира: «Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Когда это получится, мы посмотрим, но сейчас стремимся к этому». Это стремление проявилось в приглашении звездного итальянского коуча Роберто Манчини, работающего только с дорогим товаром, и спортивного директора Константина Сарсании, умеющего договориться с любым купцом. И понеслось.

Началось все, как обычно, довольно «безобидно». За Дениса Терентьева «Зенит» раскошелился на 2 миллиона евро, а за Далера Кузяева отсчитал «Ахмату» 4 миллиона евро. Полоз, Нобоа и Ерохин приехали на берега Невы из Ростова, согласно официальной информации, бесплатно, то есть в качестве свободных агентов. Правда, сразу же после подписания контрактов с бывшими игроками Бердыева «Ростов» волшебным образом закрыл долги по зарплате. Но заниматься такой «мелочью» и выяснять, а не заплатил ли «Зенит» «случайно» южанам за футболистов (и если да, то сколько?), никто не стал. А вскоре грянули такие трансферы, что о «халявном» усилении и вовсе все забыли.

«Газпром» обратил свой взор на южноамериканский рынок, а точнее, на Аргентину, куда и были направлены «сваты». Первым соотечественником Марадоны, польстившимся предложением «Зенита», явился хавбек Леандро Паредес, согласившийся четыре года пожить в культурной столице за 3,5 миллиона евро в год. Эта блажь обойдется Алексею Миллеру со товарищи в 23 миллиона (смотри таблицу). Платеж был разбит на три года, что, конечно, неплохо, если брать во внимание пресловутый фэйр-плей. По такой же трехступенчатой схеме был приобретен защитник Эмануэль Маммана, завербованный на 5 лет (его гонорар почти идентичен зарплате Паредеса).

А вот с Себастьяном Дриусси такой трюк не прошел: за него «Зенит» единовременно перевел «Ривер Плейту» 16 миллионов евро (с учетом всех тонкостей общая сумма сделки составила порядка 21 миллиона). И за 48 месяцев службы форвард получит как минимум 10 миллионов.

Компанию этим красавцам, вероятно, составит полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер, в субботу прилетевший в Санкт-Петербург на медосмотр. Его стоимость эксперты оценивают в 8 миллионов, но сине-бело-голубые заплатят наверняка больше. Наготове и соглашение с Эмилиано Ригони, уже попрощавшимся с «Индепендьенте». И тут «Зенит» особо не собирается торговаться и согласен разориться на 10 миллионов евро, чтобы принять хавбека в свою семью.

Обсуждать, как банда аргентинцев повлияет на игру и микроклимат в «Зените», пока рано. Хотя Роберто Манчини на вопрос о том, что ждет команду с новыми легионерами, ответил так: «Эти покупки нацелены на перспективу. Мы потратили больше всех в РФПЛ, но это инвестиции в будущее». Манчини, безусловно, «инвестор» опытный. За 16 лет работы тренером он совершил трансферов почти на 750 (!) миллионов евро. «Интер», к примеру, он раскрутил на 300 миллионов, а «Манчестер Сити» и вовсе на 340. «Зенит» пока в списке итальянца на третьей позиции, но так и с момента назначения Манчини прошло всего три месяца.

Если же сравнивать питерский летний пир с кутежами европейских грандов, то тут «Зенит» сильно уступает только шейхам, китайцам из «Милана» и Роману Абрамовичу (см. таблицу). И подобный «взлет», как и известное «нахальство-2012», опять заставляет, мягко говоря, недоумевать. Хотя широкого резонанса в нефутбольной среде новые игрушки «Газпрома» уже не вызывают. Просто потому, что в нынешних экономических реалиях людям просто не до английской забавы.Ну а «Зениту», чтобы хоть как-то отбить вложенные в аргентинцев и в Манчини средства, надо выигрывать Лигу Европы, а потом, как «завещал» Фурсенко, и главный клубный турнир Старого Света.