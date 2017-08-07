Чудо стоит как три порции мороженого

Даша Ульзутуева

Даше Ульзутуевой из Братска недавно исполнилось шесть лет. Четыре из них она живет с диагнозом нейробластома 4 стадии. Проще говоря, рак.

Мама Алена растит Дашу и ее сестренку одна, но никогда не опускает руки. После 10 месяцев упорной борьбы в московском ФНКЦ им. Дмитрия Рогачева Даша вошла в ремиссию. Казалось, что самое страшное позади.

Однако в 2015 году у Даши обнаружили рецидив болезни. В России врачи могли предложить лишь поддержание здоровья девочки с помощью химиотерапии. Но нужна операция, и семья нашла университетскую клинику немецкого города Грайсфальда, которая оказалась готова принять девочку. И это реальный шанс.

Даша. Фото из семейного архива

Стоимость лечения в клинике — 767 тыс. евро, первый этап стоил 241 тыс. евро. Для молодой мамы из Братска — это просто фантастические деньги. Но с помощью людей, откликнувшихся на призыв о помощи, за пять месяцев Алене Ульзутуевой удалось собрать эти средства. Даша успешно прошла первый этап лечения, что дает надежду на ее выздоровление.

На второй этап лечения необходимо 382 250 евро, и времени для сбора средств катастрофически мало — всего три месяца.

Но нельзя останавливаться на полпути, и семья Даши не сдается! Если каждый человек, услышавший эту историю маленькой, но не по годам мужественной девочки, пожертвует хотя бы 100 рублей, это многократно увеличит Дашины шансы на то, чтобы побыть еще на этой планете. А что такое сто рублей? Это три мороженых в Макдональдсе.

Левон Арутюнян