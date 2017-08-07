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МЧС объявило режим чрезвычайной ситуации в Приморье. Фото
Регион затопило после ливневых дождей
Общество
19:51 07 августа 2017
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Местный житель на улице Уссурийска 7 августа 2017 года. Город и шесть сел затопило после аномальных ливней, в городе ввели режим ЧС. Фото: РИА Новости
На участке железной дороги Уссурийск-Владивосток товарный состав перевернулся из-за размытого ливнями полотна. Фото: РИА Новости
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