Последний удар молнии

Он ушел побежденным, проиграв коронную дистанцию на чемпионате мира в Лондоне американцам Джастину Гэтлину и Кристиану Коулмэну. Это — по факту. А на самом деле 30-летний спринтер из Кингстона, даже смазав концовку, подарил всем очередной спектакль и покинул дорожку по-королевски, улыбаясь и срывая овации смахивавших слезы зрителей. «Молниеносный» оставил миру кучу рекордов, которые вряд ли кто-то скоро побьет, даже накачавшись допингом. А «бронза»… Это просто напоминание о том, что Усэйн не инопланетянин и не машина. Хотя в Берлине ему и соорудили прижизненный памятник из болтов и шурупов…

Именно на Олимпийской арене в Германии в 2009-м он пролетел 100 метров за 9,58, а дистанцию вдвое длиннее преодолел за 19,19, заставив планету сойти с ума от этих невероятных цифр. Лично я до того вечера 19-го августа видел всего два чуда спортивного характера. В 1985-м Сергей Бубка, оттолкнувшись шестом от гаревой дорожки французского стадиона имени Жана Буэна, воспарил над планкой, которая, едва шелохнувшись, удержалась на отметке 6 метров. Это был «полет в XXI» век. А в 94-м в Монте-Карло Александр Попов проплыл стометровку за 48, 21, получив прозвище Великий. Усэйну тогда, кстати, исполнилось всего восемь лет, и он вряд ли думал о том, что ему так же будет рукоплескать весь мир.

…В детстве «Болтик», по словам мамы, был настолько неусидчивым и гиперактивным, что его пришлось отвезти к врачу, который, осмотрев непоседу, сказал, что ничего удивительного в парнишке нет: здоров и только. Это потом, уже после его первых побед, врачи найдут у него сколиоз и выяснят, что его правая нога короче левой на 1,3 см, и запретят ему заниматься легкой атлетикой. Но двухметровый Усэйн, плюнувший на предостережения докторов, начнет так летать над дорожкой, собирая медали, что профессора из крутых медицинских центров и университетов будут исследовать особое строение его мышц, позволяющее набирать скорость даже в тот момент, когда это по всем законам природы невозможно. Однако десятки специалистов из научных групп, изучавшие его супербыстрые клетки, так и не разгадали полностью его феномен. Лишь в одном доктора сошлись единодушно:

Болт, обладающий уникальным талантом, опередил ВРЕМЯ лет на тридцать. Как Боб Бимон, улетевший на 8,90 в Мехико-68…

…Регги-бой фактически свалился на всех со своими рекордами, как снег на голову. Если большинство атлетов идет к своим достижениям через тернии, то Болт, просвистев 31 мая 2008 года сто метров за 9,72, с тех пор только улучшал результат и никому не уступал. В Пекине он превратился в первого человека в истории, установившего мировые рекорды на двух дистанциях на одной Олимпиаде, и первого человека, выигравшего дистанции 100 и 200 метров на одних Играх со времен Карла Льюиса. В Лондоне-2012 и Рио-2016 Болт с легкостью повторял свои подвиги, присовокупив к ним победы в эстафете 4x100. Почти девять лет он соревновался только сам с собой и цифрами. С коллегами по цеху соперничества не получалось. Лишь на первенстве планеты в Тэгу он позволил себя «опередить» товарищу по команде Йохану Блэйку, заработав дисквалификацию из-за фальстарта (многие до сих пор уверены, что он сделал это специально)…

Мне посчастливилось вживую наблюдать за Усэйном на чемпионате мира-2013 в Москве. И это не сравнится ни с чем. В день финала на стометровке в «Лужниках» сгустились тучи, и зарядил мощнейший ливень.

Под хлещущими потоками воды Болт пронесся за 9,77, а как только он финишировал, дождь прекратился и выглянуло солнце. Мне до сих пор иногда кажется, что снимали кино, настолько фантастически это выглядело.

Болт побежал обнимать маму, а на трибунах обнимались незнакомые граждане, повторяя примерно следующее: «Я ЕГО видел…».

Его хотелось видеть снова и снова. Если Михаэль Шумахер своими победами в «Формуле-1» убил у многих интерес к автогонкам, то Болт каждым своим достижением лишь еще больше разжигал интерес публики, которая переживала за него и жаждала очередных свершений. Хотя что людям с его рекордов? Просто в век цифровых технологий и разнообразных клонирований такие удивительные и в то же время естественные вещи помогают поверить. Во что? В собственные силы и возможности. Об этом очень хорошо сказал как-то Сергей Бубка: «Когда я выступал сам, то не мог оценить происходящее со стороны. Теперь я понимаю, что для зрителей рекордный прыжок даже нужнее, чем для самого спортсмена».

…Циники скажут, что 8-кратного олимпийского чемпиона просто удачно не поймали на допинге, поскольку выдавать как по заказу потрясающие воображение секунды, кушая на завтрак только куриные наггетсы, нереально. Спорить со скептиками не буду. Выскажу свое мнение. Усэйн побеждал потому, что никогда не зацикливался на результате как таковом. Если он и был на что-то «запрограммирован», то только на праздник. Смотрите: перед каждым забегом он устраивал мини-шоу. Он кривлялся, заигрывал, показывал пантомимы и веселился от души. Для него это было важнее будущих триумфов. «Я хочу как можно скорее выйти на дорожку, потому что приготовил для зрителей… новый танец! Меня просто распирает от нетерпения!» — это слова Болта перед одним из финалов. И этот внутренний «допинг» счастья, попавший в кровь Усэйна благодаря генам, и был тем «запрещенным» веществом, оставлявшим соперников за спиной еще на старте.

Но все когда-нибудь кончается. Не бывает вечных двигателей.

«Мое тело твердит мне, что пора вешать шиповки на гвоздь», — признался недавно Болт, которого замучили травмы.

К тому же сражаться исключительно с тенью сложно психологически. А Тайсон Гэй, Ассафа Пауэлл, Кристоф Леметр и Де Грасс хотели, да не могли.

И в Лондон Усэйн отправился на прощальную гастроль. За 12-м золотом мировых форумов. Так было написано в сценарии. Но свои ноги запустили в него американцы: 35-летний старый знакомый Джастин Гэтлин и молодой Кристиан Коулмэн, помешавшие Удару Молнии сверкнуть и уйти по-голливудски. Однако спектакль с незапланированным исходом, как ни странно, вышел еще более трогательным. Поскольку освистанный Гэтлин (публика не простила ему прошлых допинговых прегрешений) ровно через 9,92 склонился перед Болтом, а великий чемпион обнял его и поздравил от души.

А все аплодисменты все равно достались уроженцу Трелони, которого 60 тысяч зрителей полчаса(!) приветствовали стоя и умоляли задержаться хотя бы на сезон. Стадион буквально тонул в слезах, но улыбающийся спринтер, растягивавший в знаменитой позе лук и посылавший фанатам воздушные поцелуи, решения своего не изменил. «Джастин — хороший парень и достойный соперник, а у меня просто не получилось. Мне очень жаль, но такова жизнь» — скажет герой вечера журналистам.

Спасибо, Усэйн Сент-Лео Болт. Это была славная охота.