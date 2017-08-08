Казус «Югры», слухи вокруг «Открытия»...

Август — время болезненных потрясений в российской экономике. Обычно в последний месяц лета все ждут обвала рубля, но в этом году главным источником панических настроений, похоже, станет российская банковская система. Легкая тревога за сохранность своих сбережений появилась среди вкладчиков после отзыва лицензии у банка «Югра», входившего в топ-30 по объему активов. О проблемах «Югры» было известно давно, но действия Центробанка все равно показались рынку неожиданными и чересчур агрессивными.

Появились слухи о том, что сложности испытывают и другие игроки — в том числе, крупнейший частный банк в России «ФК Открытие». Отток депозитов госкомпаний из «Открытия» в июле составил 105,8 млрд рублей, из-за чего банку пришлось начать поиски нового инвестора. Нарастающее беспокойство банкиров и их клиентов не могли не заметить в ЦБ. Дмитрий Тулин, зампред регулятора, заверил рынок в том, что ничего страшного не происходит и никто из системных игроков в обозримом будущем не пострадает. Но несколько дней спустя, 5 августа, клиенты «Открытия» потеряли доступ к своим счетам. В течение 6 часов было невозможно снять наличные или совершить операции по карте.

Позже оказалось, что остановка обслуживания была вызвана техническими неполадками: в ходе работ по благоустройству Москвы рабочие повредили два оптоволоконных кабеля, которые вели в дата-центр «Открытия», из-за чего в банке перестал работать процессинг. Кабели оперативно восстановили, но объяснения «Открытия» не всем показались вполне убедительными. Неполадки произошли в максимально неблагоприятный момент — кредитный рейтинг банка и так в последнее время снижался, вкладчики были настороже еще до краха «Югры». Заново завоевывать доверие клиентов будет основатель и один из главных акционеров «Открытия» Вадим Беляев. На фоне финансовых трудностей Беляев вернулся к оперативному управлению банком.

Глава Сбербанка Герман Греф 7 августа отчитался перед президентом о прибыли за первое полугодие в 317 млрд рублей. Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Общая нервозность в банковском секторе отчасти перекинулась и на клиентов вполне благополучных коммерческих банков. В социальных сетях и на форумах идут бурные обсуждения возможных кандидатов на будущие отзывы лицензии; пишут даже о банках из топ-10. Еще более некомфортно чувствуют себя сами банкиры. Некоторым из них теперь придется пересматривать свои бизнес-модели.

Но о настоящем банковском кризисе говорить явно преждевременно — это видно по отсутствию массовых «набегов» вкладчиков на отделения. Бежать за депозитом сейчас действительно не имеет смысла. Даже если в банке вводится временная администрация, а затем он подвергается санации или лишается лицензии, положение вкладчика-физлица или ИП благодаря системе страхования вкладов почти не меняется — придется только переложить деньги в другой банк. Застрахованы и проценты, и депозиты в валюте. Главное — разложить сбережения таким образом, чтобы в каждом банке лежало не больше страхового лимита в 1,4 млн рублей.

Правда, существует риск попасть в категорию забалансовых вкладчиков. Данных о них нет в отчетности банков из-за ведения двойной бухгалтерии. Дело в том, что большая часть из более чем 300 кредитных организаций, закрывшихся с 2013 года, были замешаны в криминальных операциях. Некоторые банки заранее уничтожают свои базы данных — например,

банк «Енисей» за неделю до отзыва лицензии сообщил об угоне грузовика, в котором хранились кредитные досье клиентов.

Мособлбанк похожим образом спрятал 76 млрд рублей.

Самостоятельно определить, правильно ли был оформлен банковский вклад, невозможно. Ориентироваться стоит на репутацию банка или на размер процентных ставок — если они заметно выше среднерыночных, это может вызывать подозрения. Сейчас забалансовые вкладчики вынуждены доказывать подлинность своих документов в суде, тратить на это личное время и платить за услуги юриста. В прошлом году зафиксировано около 70 тысяч таких вкладчиков. Это явление не самое массовое — в одной только «Югре» было 260 тысяч депозитов, — но крайне неприятное для тех, кто с ним сталкивается.

Больше всего от «зачистки» банковского сектора страдает малый и средний бизнес, поскольку страховка по вкладам не распространяется на корпоративные счета. Компании пытаются вывести деньги из банка до того, как в дело вмешается ЦБ. Чем более напряженной будет обстановка на рынке, тем более безальтернативным вариантом для всех будет казаться депозит в госбанке.